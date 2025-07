Projekt »TonArt«: Musikschule Metzingen verbindet Klänge und Bilder

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit dem Projekt »TonArt« machte die Musikschule Metzingen am Freitag einmal mehr bewusst, wie wichtig musische Fächer für das Bildungswesen sind. Mit »TonArt« werde »die besondere Verbindung von Musik und Kunst, von Tönen und Bildern, von Ausdruck und Emotion« zum Ausdruck gebracht, so Musikschulleiter Bruno Seitz anlässlich der Konzertausstellung.

Das geschah zum einen durch die farbenfrohe Ausstellung von Kreationen aus der Kunst-Werkstatt der Uhlandschule und der Kunst-AG in der Sieben-Keltern-Schule unter Leitung von Bettina Scharping, zum anderen durch die eindrucksvolle Präsentation von hörbarem Erfolg des Unterrichts an der Metzinger Musikschule.

Schon die Vorschulkinder aus den "Musik zum Anfassen"-Gruppen ließen staunen über ihre musischen Talente. Auch fortgeschrittene Jungmusiker zeigten überzeugend und mit Spielfreude, was sie bisher an verschiedenen Instrumenten erlernt haben. Dazu gehörten auch Vorstufenblasorchester der Musikschule und Musikkapellen sowie die Gitarrenklasse der Uhlandschule. "Musik und Kunst sind Ausdrucksmittel für Gefühle, schenken ungeahnte Emotionen, lassen uns nachdenken, helfen uns, uns weiterzuentwickeln.

Die Fähigkeit, beim Hören und Betrachten von Musik und Kunst intensive Gefühle zu erleben, unterscheidet uns von Maschinen", machte Seitz bewusst, dass selbst Musik und Kunstwerke zu gestalten weit mehr ist als nur zu hören oder anzuschauen.

»TonArt« ist Teil eines geförderten Projekts im Rahmen des Bundesprogramms »Kultur macht stark«. Durch solche Projekte wird ermöglicht, dass alle Kinder der Stadt mindestens einmal in ihrer Grundschulzeit kostenlos an nachhaltigen Musik- und Kunstprojekten teilnehmen können. Der Musikschulleiter betonte, dass die Finanzierung zur Förderung von Kindern keine aufzuwendenden Kosten seien, sondern »unabdingbare Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft! Wer diesen Zusammenhang nicht versteht und an Bildung, im speziellen der musischen Bildung spart, wird später sehr teuer dafür bezahlen.« Kunst und Musik seien kein Luxus, sondern Bildungsgrundlagen für die persönliche, soziale und geistige Entwicklung.

»Selbst-Erleben von Musik und Kunst lässt junge Menschen sich wahrnehmen und wachsen, gibt ihnen Anregungen, Visionen, Motivation und eröffnet Möglichkeiten und Perspektiven, eigene Kräfte zu aktivieren und anders als gewohnt einzusetzen«, so Bettina Scharping. Sie macht in den Schulklassen immer wieder die Erfahrung in ihren Kunstprojekten, dass »gerade bei Kindern und Jugendlichen, denen Lernen, Sprache, Schulalltag sonst schwerfällt, und die wenig positive Resonanz bekommen, also den sogenannten ›Störern‹, oder den ›Hibbeligen‹ Musizieren oder künstlerisches Gestalten ungemein hilft«. (GEA)