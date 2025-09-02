Probleme bei Sanierung einer Uracher Straße: eine unendliche Geschichte?

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Eigentlich müsste seit Montag der Bagger da sein. Ist er aber nicht. Und es dürfte noch ein paar Tage dauern, bis er Am Hochberg anrollt. Die Straße beschäftigt die Uracher Verwaltung und den Gemeinderat schon eine kleine Ewigkeit. Es gibt mehrere Probleme: Ein unübersehbar großes ist die Stützmauer, die sich jetzt schon bedrohlich Richtung Tal neigt. Sie wird notdürftig von einer Holzkonstruktion gehalten. Das andere, ganz grundsätzliche: Weil die Stadt hier eine offizielle »Erschließungsanlage« herstellt, werden Erschließungsbeiträge fällig. Bei geschätzten Gesamtkosten von rund 1,55 Millionen Euro für die Grundstückseigentümer eine ganze Menge, zahlt die Gemeinde laut Gesetz davon doch nur fünf Prozent.

Problem Nummer drei: Der Gemeinderat hat sich jetzt in der Sommerpause zu einer Sondersitzung getroffen, um ein »bebauungsplanersetzendes Verfahren« auf den Weg zu bringen. Das ist nötig, weil es hier keinen Bauplan gibt. Die Gemeinde will bei der Herstellung der Erschließungsanlage Rechtssicherheit haben und erst dann loslegen. »Nicht, dass irgendein Grashälmchen gefunden wird und wir den Bau erst mal wieder einstellen müssen«, wie CDU-Gemeinderat Michael Schweizer in Vertretung des urlaubsbedingt abwesenden Bürgermeisters Elmar Rebmann erklärte. Die Tatsache, dass dieser Schritt jetzt erst kommt - und damit den gesamten Zeitplan durcheinanderbringt -, sorgt zumindest in Teilen des Gemeinderats für Unruhe. Die Verzögerung könne zu Mehrkosten führen, gibt Dr. Stefan Wolf zu bedenken. Der CDU-Rat fordert die Verwaltung auf, auf Ursachensuche zu gehen.

Man muss kein Bauexperte sein, um zu sehen, dass hier Zeit zu handeln ist: Die Mauer neigt sich bedrohlich Richtung Tal, sie wird notdürftig mit einer Holzkonstruktion gehalten. Foto: Andreas Fink

»Das Baugesetzbuch wurde doch schon 1998 novelliert«, so Wolf, »warum hat die Verwaltung nicht gleich von Anfang an das bauplanersetzende Verfahren in die Wege geleitet? Das hätte doch vorher schon geprüft werden müssen - was wir jetzt diskutieren müssen ist, warum das nicht vorher gelaufen ist.« Bürgermeister Elmar Rebmann hatte diese Frage erwartet und über seinen Stellvertreter Michael Schweizer sagen lassen: »Das Verfahren Am Hochberg ist kein Verfahren, das täglich läuft, deshalb ist das vielleicht am Anfang untergegangen.«

Eine Erklärung, mit der sich Stefan Wolf nicht zufrieden geben will. Er fordert von der Verwaltung eine genaue Ursachensuche - und Zahlen über eventuelle Mehrkosten, die durch die Zeitverzögerung entstehen könnten. »Ich habe 18 Jahre lang relativ große Firmen geführt«, so der ehemalige CEO von ElringKlinger, »da gab's dann auch mal Konsequenzen - ich will das aufgeklärt haben!« Michael Schweizer, in Vertretung von Elmar Rebmann: »Es wird eine Rückmeldung geben.«

Dienstagnachmittag dann die Besprechung der Uracher Verwaltung mit Vertretern der Metzinger Baufirma Brodbeck. Die Gespräche seien sehr gut und konstruktiv gelaufen, berichtet Pressesprecher Bernd Mall, die Planer arbeiteten bestens zusammen. Mehrkosten seien kein Thema gewesen. »Realistischer Baubeginn: Anfang November.«

Wie geht es weiter? Nachdem der Gemeinderat jetzt einstimmig das bebauungsplanersetzende Verfahren auf den Weg gebracht hat, wird das Papier 30 Tage ausgelegt, sodass Behörden und Privatleute ihren Bedenken - so sie welche haben - äußern können. Die Anregungen schaut sich der Gemeinderat dann an und beschließt den Plan. (GEA)