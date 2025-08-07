Pliezhauser Arzt hilft Menschen aus Entwicklungsländern

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Johannes kann sich noch gut an seine Kindheit erinnern. Er ist in Eritrea aufgewachsen. Heute lebt er in Filderstadt, und seine Frau kochte für die Kinder am Elektroherd in der Küche. In der Jugend von Johannes war das anders. Wenn seine Mutter das Essen gegart hat, tat sie dies am offenen Feuer. So machen es fast alle in Eritrea. Auch Herbert Bauer kennt das. Der Mann ist Anästhesist und reist seit 26 Jahren in Entwicklungsländer, um schwer verletzten oder schwer erkrankten Menschen zu helfen.

Verbrennungsopfer gehören zu seiner Hauptklientel. Oft sind es Kinder. Das Essen für die Familie wird in einer Schale zubereitet, die an einem Dreifuß über den Flammen hängt. »Das ist die Falle für kleine Kinder«, sagt Bauer. »Sie toben herum und fallen ins Feuer rein.« Oder stoßen gegen ein Bein des Dreifußes. Dann schwappt das heiße Öl über den Rand der Schale »mit verheerenden Folgen, wenn es sich über die Kleinen ergießt«, weiß der Arzt aus Pliezhausen.

»Ich hatte viel Glück im Leben und wollte was zurückgeben!«

Immer wieder hat er Unfallopfer mit schweren Brandwunden auf dem OP-Tisch liegen. Aber auch Tumorpatienten und Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten gehören zu seinen Patienten. Der 68-jährige Mediziner leitet die Sektion Stuttgart/Münster von Interplast-Germany. Der Verein nimmt kostenlos plastisch-chirurgische Eingriffe in Entwicklungsländern vor. Dorthin geschickt werden kleine, meist achtköpfige Teams von Ärzten und Pflegern. Zwei bis drei Wochen dauern die Einsätze, und Bauer hat sich diesem Ehrenamt seit 1999 verschrieben.

Herbert Bauer (Mitte) wird von einem Emir in Nigeria empfangen. Foto: Interplast-Germany Herbert Bauer (Mitte) wird von einem Emir in Nigeria empfangen. Foto: Interplast-Germany

Bei einer Jahrestagung der plastischen Chirurgen in Frankfurt am Main stieß er damals auf einen Stand von Interplast-Germany und war sofort gefangen von der Arbeit dieser Organisation. »Ich hatte wahnsinnig viel Glück in meinem Leben«, bilanziert er im Rückblick. Aufgewachsen in der schwäbischen Provinz, fehlte es ihm an nichts. »Alles funktioniert in Deutschland, die höhere Schulausbildung war kostenlos und es gab hier keinen Krieg«, sagt er dankbar. In Tübingen konnte er Medizin studieren, und nach Stationen im Klinikum Bad Cannstatt und Reutlingen machte er sich 1999 selbstständig als Anästhesist. Seinen Beruf liebt er, denn »dieser Job ist der Hammer«, so sein Credo.

Herbert Bauer (rechts) im Gespräch mit Professor Peter Sieg aus Lübeck während einer OP-Pause Foto: Interplast-Germany Herbert Bauer (rechts) im Gespräch mit Professor Peter Sieg aus Lübeck während einer OP-Pause Foto: Interplast-Germany

Als er Interplast kennen lernte, war für ihn klar: »Ich wollte was zurückgeben.« Zumal er schon immer an der Welt und an anderen Kulturen interessiert war. Angst ist für ihn zwar kein Fremdwort, aber wenn er auf Reisen ist, kennt er das nicht. »Angst habe ich nur, wenn ich nachts in einer deutschen Stadt auf Betrunkene stoße«, sagt er und lacht. In den fernen Ländern aber »fühlt sich das Leben relativ normal an, wenn man erst mal dort ist«.

Zumal sich völlig neue Dimensionen eröffnen. Eines seiner schönsten Erlebnisse hatte er in Nigeria. Ein einheimischer Neurochirurg bat ihn, bei einer achtstündigen Hirn-OP an einem drei Monate alten Kind mitzuhelfen. Bauer sagte zu, obwohl der Chirurg die Überlebenschancen angesichts der schweren Hirnabszesse als gering einstufte. Doch Bauer narkotisierte das Baby »und es ging alles gut«, blickt er zurück. Erst im Nachhinein erfuhr er: Sein Team hatte das Enkelkind eines Emirs operiert.

»Wir werden immer wieder mit unglaublicher Korruption konfrontiert«

Was folgte, war ein unbeschreiblicher Empfang beim Stammesfürsten, wo der gesamte Hofstaat mit 2000 Bediensteten wartete. Die meisten Besucher, die zu dem auf einem Thron sitzenden Herrscher vorgelassen wurden, mussten sich zuerst mal auf den Boden werfen. Nicht so Herbert Bauer. Eine Stunde lang wurde der Pliezhäuser zwar gebrieft, wie er sich zu verhalten habe. »Aber das war gar nicht nötig. Der Emir hat uns sehr respektvoll behandelt und war völlig entspannt. Er hat mir sogar die Hand gegeben«, erzählt Bauer und seine Augen strahlen. Das Interplast-Team jedenfalls musste sich vor dem Emir nicht in den Staub legen.

Eine prägende Erfahrung machte Bauer auch in Brasilien. Zwar gibt es in dem südamerikanischen Land genügend plastische Chirurgen, aber sie arbeiten fast alle in Ästhetik -Zentren der Großstädte. Auf dem flachen Land herrscht dagegen Mangelware, sodass es auch dort Einsätze von Interplast gibt. Als Mesut Özil während der Fußball-WM 2014 davon erfuhr, spendete er 150.000 Euro für die Sektion Stuttgart/Münster. Auch Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger zählt zu den Sponsoren. Am meisten aber lebt Interplast von den vielen deutschen Patienten, die immer wieder Geld überweisen. Oft sind es kleine Beträge, aber auch das gibt es aus Dankbarkeit für die ehrenamtliche Arbeit der deutschen Ärzte: »Eine Patientin aus Münster hat uns ihr Haus vermacht«, berichtet Bauer sichtlich gerührt.

Der Pliezhäuser hat jedoch auch die Schattenseite des Engagements für Germany Interplast kennen lernen müssen. Am meisten nimmt ihn mit, dass sein Team nicht allen Patienten helfen kann. »Es ist bitter, wenn man Kinder wieder heimschicken muss, die zwei Tage zu Fuß zu uns angereist sind.« So wie zuletzt im Februar dieses Jahres bei einem Einsatz in Eritrea. Fast 1.000 Erwachsene und Kinder kamen zum Krankenhaus, »und wir hatten nur Kapazität für 150 Operationen«, berichtet Bauer. 500 Menschen wurden von den Sicherheitsbehörden erst gar nicht aufs Gelände gelassen. Die anderen 500 sah sich das Ärzte-Team an und entschied dann anhand einer Dringlichkeitsliste. »Schönheitseingriffe und die hoffnungslosen Fälle müssen wir wieder wegschicken«, sagt der Anästhesist.

Waffenverbot in einer Klinik. Foto: Interplast-Germany Waffenverbot in einer Klinik. Foto: Interplast-Germany

Zugesetzt hat ihm auch ein Ereignis in Nigeria. Dort hatten die Ärzte von Interplast den einheimischen Medizinern »die Spaltchirurgie wirklich gut beigebracht«. Gleich im ersten Jahr nach der Schulung konnten die nigerianischen Chirurgen rund 1.500 Eingriffe selbst durchführen. Doch wenig später kam heraus: Der Klinik-Direktor hatte die Gelder allesamt in die eigene Tasche gewirtschaftet, sodass das Programm wieder eingestellt wurde. Bauer: »Wir werden in den Ländern mit schlechtem Entwicklungsstand immer wieder mit unglaublicher Korruption konfrontiert.«

»Es gibt in Myanmar fast keine plastischen Chirurgen mehr «

Nun stehen in diesem Jahr noch zwei Einsätze auf seinem Programm: Im September reist er nach Tansania und im Dezember geht es nach Myanmar. Dort war er schon in den 1970er-Jahren bei einer privaten Reise und hat im Lauf der Jahrzehnte mitbekommen, »wie mit der Demokratisierung eine unglaubliche Welle der Euphorie einsetzte«. Doch der von General Min Aung Hlaing gegen die Regierung angeführte Putsch im Jahr 2021 habe »alles zunichte gemacht«. Inzwischen gebe es in Myanmar fast keine plastischen Chirurgen mehr, denn der zivile Widerstand gegen die Militärjunta wurde von Ärzten und Juristen angeführt. »Sie sitzen jetzt alle im Gefängnis oder sind entlassen worden«, weiß Bauer.

Deshalb wird er in einem Feldlazarett in der Region Karen Ende dieses Jahres wieder am OP-Tisch stehen. Zwar höre man dort gelegentlich Artilleriefeuer und es stiegen auch immer wieder Drohnen auf. »Das ist schon beunruhigend, aber da Karen nahe der thailändischen Grenze ist, traut sich die Junta nicht so viel. Die wollen keinen Konflikt mit Thailand«, ist Bauer guten Mutes, auch dieses Abenteuer heil zu überstehen.

Sorge bereitet ihm eher das Dengue-Fieber. Damit hat es ihn schon einmal erwischt. »Ich muss aufpassen, dass ich nicht gestochen werde«, weiß er. Durch die Ersterkrankung habe man keinen Immunschutz. Im Gegenteil: »Das ist eher ein Booster-Effekt! Also sollte man es kein zweites Mal bekommen.« Doch ein Mediziner weiß nicht nur Patienten, sondern auch sich selbst zu helfen. Seit ein paar Jahren gibt es eine Impfung gegen Dengue – »und die habe ich natürlich machen lassen«, sagt Bauer. Denn für Interplast will er weiterhin im Einsatz bleiben. »Erst wenn ich merke, dass meine Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit nachlassen, höre ich auf.« (GEA)

Die Ärzte von Interplast behandeln Kinder mit Fehlbildungen Foto: Interplast-Germany Die Ärzte von Interplast behandeln Kinder mit Fehlbildungen Foto: Interplast-Germany