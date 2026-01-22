Pliezhäuser Firma für ehrenamtliches Engagement ihrer Mitarbeiter geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Auf dem Gruppenbild von Lutz Holzbau aus Pliezhausen tragen die Mitarbeiter unterschiedliche Kleidung: manche Zimmermannshosen und -westen, andere Uniformen und Helme der Freiwilligen Feuerwehr Pliezhausen. Der Grund: Von der Belegschaft wechseln sechs von zehn zwischen diesen Rollen sehr schnell hin und her, wenn die Pieper ihnen einen Einsatz melden. So viele engagieren sich ehrenamtlich. Sie löschen Brände, retten Menschen und bieten technische Hilfeleistungen an, auch während der Arbeitszeit. Dafür hat der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) die Firma neulich als einen von 47 ehrenamtsfreundlichen Arbeitgebern ausgezeichnet.

Die Feuerwehr Pliezhausen hatte das Unternehmen Lutz Holzbau zuvor vorgeschlagen. Einerseits, weil sich die sechs von zehn Mitarbeitern bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, diese zu Einsätzen ausrücken und zu Lehrgängen gehen, und sie andererseits das Firmengelände für Feuerwehrübungen regelmäßig nutzen.

Seit Generationen bei der Feuerwehr

Strobl würdigte die beruflichen Leistungen und die Leidenschaft der Lutz Holzbau und lobte: »Bereits in der dritten Generation verfolgen Sie eine weitere Leidenschaft: die Unterstützung des Ehrenamts. Sie stellen seit jeher zahlreiche Mitarbeiter für Einsätze und Fortbildungen frei - und das wo aktuell 60 Prozent der Belegschaft im Ehrenamt sind.« Schon Lutz' Opa und Vater waren Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr von Pliezhausen. Nun ist es Matthias Lutz, der Bruder von Jürgen Lutz.

An einem Abend sitzt der 52-jährige Jürgen Lutz im Büro seiner Holzbau-Firma in Pliezhausen. Er verbindet beide Tätigkeiten, ist deren Geschäftsführer und stellvertretender Abteilungskommandant von Pliezhausen und Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr. Lutz erzählt vom Engagement bei der Feuerwehr. »Wenn wir zu Einsätzen ausrücken oder den Maibaum aufstellen, steht der Betrieb.« Die Auftraggeber der Zimmermänner hätten Verständnis dafür, wenn die zwischendurch zu Bränden oder technischen Hilfsleistungen ausrücken. »Wir arbeiten zu 80 Prozent bei Privatleuten. Von denen hat noch nie jemand was gesagt, wenn wir zu einem Einsatz mussten. Außerdem sind wir danach wieder da.« Dränge der Zeitplan, könnten die bei der Feuerwehr engagierten Kollegen die anderen informieren, dass sie bei einem Einsatz sind. »Dann gehen die Kollegen auf die Baustelle.« Mitunter arbeiteten sie mal eine Stunde länger nach dem Einsatz, um Arbeiten noch zu beenden.

Helfen, löschen und Türen öffnen

Im vergangenen Jahr hatte die Feuerwehr des Hauptorts Pliezhausen 70 Einsätze. An 40, und damit etwas mehr als der Hälfte davon, waren Jürgen Lutz und seine Mitarbeiter beteiligt. »Das waren technische Hilfeleistungen, Rettungen bei Verkehrsunfällen und Türöffnungen bei Autos mit speziellem Gerät«, zählt Lutz auf. Hinzu kämen Hilfen für Wohnungs- oder Hausbesitzer, die sich ausgesperrt hatten. Hin und wieder gebe es auch Kleinbrände. »Wenn wir ausrücken, merke ich immer das Adrenalin. Aber ich bin seit 35 Jahren bei der Feuerwehr und habe Routine.«

Dass seine Mitarbeiter zwischenzeitlich auf Baustellen ausfallen und was das für ihn als Unternehmer bedeutet, weiß Lutz nicht. »Den Ausfall im Betrieb habe ich nie gegengerechnet. Wenn wir Menschenleben retten, steht das in keinem Verhältnis.« Bei Einsätzen sind die Mitarbeiter nicht alle zusammen, sondern je nach Kenntnissen als Truppführer, als Maschinist oder im Trupp mit anderen Kameraden. Von den 48 aktiven Wehrleuten im Hauptort sind tagsüber 20 in Pliezhausen tätig. Dass so viele Mitarbeiter bei Holzbau Lutz bei der Feuerwehr engagiert sind, habe unterschiedliche Gründe. Lutz nennt zwei Beispiele: »Wir haben einen Lehrling, der schon bei der Jugendfeuerwehr war. Ein anderer Mitarbeiter ist ebenfalls bei der Feuerwehr und seit 45 Jahren im Betrieb.«

Arbeit im nahen Umkreis

Jürgen Lutz und seine Mitarbeiter bauen als Zimmerleute Dachstühle und sanieren Dächer - meist bei Privatleuten. »Wir arbeiten meist im Umkreis von zehn Kilometern um Pliezhausen und sind schnell vor Ort, wenn wir einen Notfall über den Pieper mitbekommen.« Sind sie, wie neulich in Stuttgart-Plieningen im Einsatz, lohne sich die Anfahrt zeitlich nicht. »Wir haben eine Ausrückzeit von fünf bis sechs Minuten nach der Alarmierung und dann drei bis fünf Minuten Zeit, um zur Einsatzstelle zu kommen«, nennt er die Vorgaben. Bei Feuern könnten sie als Zimmerleute auch mit ihrer Fachkenntnis helfen: »Es gibt viele Einsätze, bei denen ein Dach brennt. Mit Dachstühlen kennen wir uns natürlich aus.«

Insgesamt hat der Innenminister Thomas Strobl 47 Unternehmen als ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz ausgezeichnet. Der Preis wird vom Land Baden-Württemberg jährlich an Unternehmen vergeben, die ihre Mitarbeiter in ihren Ehrenämtern unterstützen. »Wirtschaft und Unternehmen gehören zusammen, gemeinsam sind sie stärker. Denn eine funktionierende, tragfähige Gesellschaft ist auch für die Wirtschaft von unschätzbarem Wert«, sagte Strobl bei der Preisverleihung in Rottenburg. Ihm sei es ein Herzensanliegen, wertzuschätzen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter im Ehrenamt unterstützen.

Ein festlicher Rahmen

Jürgen Lutz war mit seinem Sohn bei der Preisverleihung. »Ich hätte nie gedacht, dass wir als Betrieb ausgezeichnet werden.« Die Wertschätzung des Ministers und der festliche Rahmen haben ihn gefreut. »Es ist wichtig, dass man bei Notständen Personen hat, die helfen. Hat man die nicht, funktionieren das System und das Miteinander in den Kommunen nicht mehr«, benennt Lutz seine Motivation. (GEA)