Ortsbus in Pliezhausen dreht die Baumsatzschleife bald nicht mehr

Im Sommer 2021 zeigten Bernd Kugel vom RSV (links) und Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold den neuen E-Bus des Ortsbusses. Aktuell fährt wieder ein Dieselbus und künftig nicht mehr an Samstagen.

PLIEZHAUSEN. Geld sparen wegen der angespannten Haushaltslage und weniger heiße Luft in Bussen transportieren. So lässt sich die Initiative der Gemeinde Pliezhausen im Nahverkehr zusammenfassen. Denn an Samstagen ist der Kleinbus der Linie 33 mit nur 20 Personen insgesamt nur schwach ausgelastet, wie Christian Bönisch, der Planer des Reutlinger Busunternehmens RSV, am Dienstag im Gemeinderat sagte. Der Bus verbindet Pliezhausen mit den Teilorten Gniebel, Rübgarten und Dörnach und dient als Zubringer für die Linien 1 und 3 nach Reutlingen und zum Expresso X3 zum Stuttgarter Flughafen.

Nun stimmten die Ortschaftsräte von Rübgarten und Gniebel je einstimmig, der von Dörnach bei einer Gegenstimme und der Gemeinderat von Pliezhausen bei zwei Gegenstimmen für einen reduzierten und kostengünstigeren Nahverkehr. Damit entfallen die Fahrten der Linie 33 am Samstag komplett. Diese und weitere Änderungen treten vermutlich im Februar oder März in Kraft.

Nahverkehr kostet 610.000 Euro im Jahr

»Wir zahlen aktuell 610.000 Euro für den ÖPNV im Jahr. Das ist eine gewaltige Summe«, sagte Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold. Darum hätten sich die Verantwortlichen aus der Verwaltung mit dem RSV-Planer Christian Bönisch getroffen und geschaut, wie sich Geld einsparen lasse und Verbindungen optimieren ließen. Einfach sei das aber nicht. »Ein Kahlschlag wäre nicht der richtige Ansatz«, stellte Dold klar. Schließlich werbe die Politik fürs Umsteigen auf Busse und Bahnen. »Die Linien 1 und 3 sind in das Stadtbuskonzept von Reutlingen eingebunden. Es ist nicht so einfach, die Taktung zu verändern, weil sich daraus Folgekonsequenzen für Walddorfhäslach und Reutlingen ergeben«, sagte Dold.

Bönisch berichtete, dass die Baumsatzschleife des Ortsbusses mit den Haltestellen Musikschule, Langhagweg, Eichwasen, Lembergweg und Jusistraße wegfallen könne. »Dort gibt es keinen Bedarf.« Fahrgäste des Wohngebiets könnten stattdessen an der Haltestelle Baumsatz an der Bachstraße einsteigen. »Wir haben die Schleife 2019 in Betrieb genommen, als das neue Reutlinger Stadtbuskonzept begonnen hat«, erläuterte Bönisch. Mit den Einschnitten entfallen 12.134 Kilometer Verkehrsleistungen Montag bis Freitag und weitere 4.552 Kilometer an Samstagen. Insgesamt summieren sich die Verkehrsleistungen in Pliezhausen auf 275.000 Kilometer im Jahr, knapp 74.000 Kilometer davon mit dem Ortsbus. Die Kosten pro gefahrenem Kilometer lagen 2024 bei 1,90 Euro.

Mehr Langfahrten der Linie 33

Um die Ortsteile Pliezhausens besser anzubinden und die frei gewordene Fahrzeit der Linie 33 zu nutzen, kann diese drei weitere Langfahrten durch Gniebel, Dörnach und Rübgarten unternehmen. Damit kommen weitere knapp 8.000 Kilometer im Jahr hinzu, allerdings entfallen unter dem Strich mehr als 4.000 Kilometer im Jahr.

So spart Pliezhausen etwas mehr als 8.000 Euro im Jahr. Durch alle Reduzierungen und Veränderungen sind es knapp 11.100 Euro und durch den weitestgehenden und ab Januar 2026 kompletten Wegfall der Linie 105 von Dörnach über Gniebel und Pliezhausen nach Mittelstadt weitere 27.600 Euro. Im Gegenzug dafür wurde die in Metzingen beginnende Linie 203 von Mittelstadt nach Pliezhausen verlängert. Als weitere Optimierungen wird die Linie 1 des RSV an Samstagen sechs Mal nach Dörnach und an Sonntagen drei weitere Male über Rübgarten geführt. (GEA)