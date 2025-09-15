Oldtimer-Traktoren als Zuschauer-Magnet beim Straßenfest in Walddorfhäslach

Steffen Szenger (links) und Uli Schweizer von den Walddorfhäslacher Schlepperfreunden mit ihrem Fundstück, einem alten Kramer-Traktor aus dem Jahr 1958.

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Sie waren ein großer Anziehungspunkt beim Straßenfest des Liederkranzes: die Schlepperfreunde aus Walddorfhäslach. Rund 40 Oldtimer-Traktoren, 20 alte Motorräder und ebenso viele Autos hatten sie am Sonntag auf einer Wiese aufgestellt. Den ganzen Tag über waren die seltenen Stücke von Oldtimer-Fans umringt, auch das miserable Wetter tat dem großen Interesse keinen Abbruch.

Der Liederkranz hatte am Festwochenende aber noch mehr zu bieten. Zum Beispiel im Festzelt am Samstag das Eröffnungskonzert des großen Kinderchores, der inzwischen rund fünfzig Mitglieder hat. Oder die stimmungsvolle Volksmusik von Simon Wild mit seiner Steirischen Harmonika.

Vor dem Verfall gerettet

Doch zurück zu den Traktoren. Die treibenden Kräfte hinter den Schlepperfreunden sind Steffen Szenger und Uli Schweizer. »Wir sind zwei leidenschaftliche Sammler«, erzählt Szenger. »Und wir schrauben gerne nach Feierabend in der Werkstatt an den Fahrzeugen herum«, fügt Schweizer hinzu. Sie lieben das Wiederaufbereiten der Oldtimer, um sie wieder »auf die Straße zu bringen und sie vor dem Verfall zu retten«.

In der eindrucksvollen Reihe der Motorräder steht eine alte Standard, Baujahr 1932. »Ein tolles Teil, die macht einen riesigen Krach«, sagt Szenger und lacht. Gleich daneben ist ein altes, sehr seltenes Gespann aus Wehrmachtzeiten zu sehen. Es war im Zweiten Weltkrieg im Einsatz und »es ist sogar noch ein Einschussloch vorhanden«. Ein Sammler aus Pliezhausen habe das Motorradgespann aus Russland zurückgekauft, berichtet Szenger.

Auch wenn das Straßenfest des Walddorfer Liederkranzes viel Arbeit bedeutet, die gute Laune geht bei den Helferinnen im Festzelt nie verloren. Foto: Veit Müller Auch wenn das Straßenfest des Walddorfer Liederkranzes viel Arbeit bedeutet, die gute Laune geht bei den Helferinnen im Festzelt nie verloren. Foto: Veit Müller

Nebenan auf der Wiese stehen die Traktoren. Ein alter Kramer zum Beispiel, Baujahr 1937, »ein sehr rares Stück«. Viele dieser Traktoren waren früher in Walddorfhäslach unterwegs. Die Schlepperfreunde haben sie entdeckt und wieder aufbereitet. Sie lagern jetzt in Scheunen im Ort, »überall, wo wir halt einen Platz für sie finden«. Bei den Autos ist ein Jaguar E-Type, ein wirkliches Kultfahrzeug, die Attraktion.

Den Auftakt zum alljährlichen Straßenfest bildete aber wie üblich das Konzert des Kinderchors am Samstag. Schon da war im Festzelt auf dem Notariatsplatz kaum noch ein Platz zu ergattern. Das gleiche Bild dann am Abend beim Konzert von Simon Wild, der dem Publikum mit seinen Volksmusikstücken auf der Steirischen Harmonika kräftig einheizte - was auch nötig war, bei der frischen Witterung und dem Regen.

Nachtwache schreckt Langfinger ab

Am Sonntag kam noch eine kleine Spielstraße für die Kinder dazu. »Es hat alles gut geklappt«, berichtet Dorothe Fischer, Vorsitzende des Liederkranzes. »Wir sind zufrieden und froh, dass wir das noch hinkriegen.« Es steckt viel Arbeit in der Organisation des Straßenfestes, das für den Verein wie auch »fürs Dorf sehr wichtig ist, weil die Menschen im Ort hier zusammenkommen können«, wie Fischer weiß, »so viele Feste gibt es ja nicht«.

Am Freitag war das Festzelt aufgestellt worden. Am Samstag war der Innenausbau mit Tischen, Bänken und Theken dran. »Das schafft man nur mit vielen Helfern«, sagt Fischer. Samstag und Sonntag wurde dann kräftig gefeiert, am Montag alles wieder abgebaut.

Letztes Jahr hatte der Liederkranz Ärger mit Langfingern, die Steaks aus den Kühlschränken klauten. Fischer: »Dieses Jahr haben wir mehr aufgepasst.« Eine Nachtwache sorgte dafür, dass nichts mehr wegkam. »Dieses Jahr war alles okay.« (GEA)