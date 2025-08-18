Ohne Tierschau: Göckelesfest in Neuhausen wird zum Renner

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mensch und Tier leiden dieser Tage gleichermaßen unter der großen Hitze. Bei angesagten Temperaturen um die 30 Grad hatten aber wenigstens die menschlichen Gäste beim traditionellen Göckelesfest des Kleintierzüchtervereins Neuhausen Z 240 die Wahl, sich in die schattige Kelter zu setzen oder draußen unter den Schirmen den Abend zu genießen.

Da das liebe Federvieh oder die Kaninchen der Vereinsmitglieder diese aber nicht hatten, wie sie der Hitze hätten entgehen können, und vor der Kelter der prallen Sonne ausgesetzt gewesen wären, traf der Vorstand eine pragmatische Entscheidung und verzichtete im Sinne des Tierschutzes auf die Ausstellung vor Ort: »Für die Tiere wäre es einfach ein zu großer Stress gewesen, so schön so eine Jungtierschau gerade für die Kinder ist. Unsere Anlage ist ja nur ein paar hundert Meter entfernt und steht jederzeit offen, um dort die Tiere zu bewundern«, sagte der Vorsitzende der Kleintierzüchter, Thilo Reusch. Nicht infrage kam für ihn, auch wie schon mal in der Vergangenheit, das Ausstellen der Tiere in der Kelter, weil dort am Samstag und Sonntag die Musik spielte.

Ein Fest für Jung und Alt

Im Mittelpunkt standen am Samstag und am Sonntag also nicht die Jungtiere, sondern die Göckele, die allerdings nicht aus Neuhausen stammten, sondern aus einem bayerischen Geflügelschlachtbetrieb. Und die inzwischen zum Markenzeichen des Festes geworden sind. »Wir haben nochmals mehr als im letzten Jahr geordert: 450 Hähnchen. Und wir hoffen, dass die über 100 Portionen mehr dann auch am Sonntag noch reichen, wir wollen ja unsere Gäste zufriedenstellen«, erzählt Reusch.

Das Fest hat sich seinen Worten zufolge zu einem echten Renner im Eventkalender entwickelt, vor allem wenn das Wetter mitspielt und Jung und Alt draußen gemeinsam feiern können.

Das Geheimnis der leckeren Göckele liegt jedoch nicht allein in der Qualität des bayerischen Produkts, das ganz frisch angeliefert wird, sondern an der Rezeptur für die Grillhähnchen. Die wird aber nicht verraten: Feinschmecker meinen, etwas Paprika, Salz, Pfeffer und Curry herauszuschmecken, gerüchteweise finden zudem Nelken und Muskat den Weg in die Mixtur. Bei 350 Grad brutzeln die Göckele eine gute Stunde lang, dann sind sie außen knusprig und innen schön saftig. »Das Würzen machen wir seit Jahren selbst«, betont Reusch. Den Widerspruch, als Kleintierzuchtverein Göckele zum Verzehr anzubieten, sieht der Vorsitzende nicht: »Es handelt sich ja um keine Zuchttiere, Göckele sind Nahrungsmittel.«

In drei Schichten sind viele der 72 Vereinsmitglieder an beiden Tagen im Einsatz. Zusammen mit dem Auf- und Abbau rund 30 bis 40 Personen. »Mittlerweile haben wir auch viele Nichtmitglieder, die mithelfen«, freut er sich.

Geschmacklich gut und preislich attraktiv finden es die Besucher, vor allem junge Familien. Gibt es doch das halbe Hähnchen für sieben Euro und eine Portion Pommes für 2,50 Euro. »Wir gehen den Preisanstieg von anderen Veranstaltungen nicht mit«, sagt der Vereinschef. Neu im Speisenangebot war dieses Jahr die Currywurst, »die der klassischen Roten den Rang abgelaufen hat«, so Reusch.

Seit 2013 Erste Vorsitzende

Essen und Trinken ist das Eine beim Göckelesfest, Unterhaltung das Andere. Und so spielte am Samstagabend das Duo »Didi und Nobbe«, während am Sonntagmorgen zum Frühschoppen die Hofbühlmusikanten ihre akustische Visitenkarte abgaben.

Mit dem erzielten Erlös des Festes deckt der Verein die laufenden Kosten, beispielsweise für das Vereinsheim, die Versicherungen, die notwendigen Impfungen für Geflügel und Kaninchen. »Und den Rest erhält das Finanzamt«, meint er lachend. Reusch ist beim Kleintierzüchterverein Neuhausen quasi ein alter Hase: 1994, im Alter von elf Jahren, brachte ihn die Liebe zu den Tieren zum Kleintierzüchterverein. Schon vier Jahre später saß er im ersten Ausschuss und seit 2013 ist er der Erste Vorsitzende.

Zwölf Häusle stehen auf dem Vereinsgelände im Kies. »In jedem sind cirka 30 Tiere untergebracht, das Verhältnis von Geflügel zu Hasen ist etwa zwei Drittel zu einem Drittel«, erzählt Thilo Reusch, der selbst ein Häusle besitzt. Wer von den Kleintierzüchtern einen Gockel oder eine Henne oder beides erwerben will, kann dies tun, weil er selbst züchten oder aus Liebhaberei Geflügel halten will, benötigt aber vorher eine Tierhalterbetriebsnummer vom Veterinäramt.

Das nächste Event steht für die Kleintierzüchter schon vor der Tür: Am 21. September ist man mit einem Streichelzoo beim Weinkulturtag an der Äußeren Kelter und am ersten Novemberwochenende ist die Lokalschau des Vereins. (GEA)