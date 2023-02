Willy Müller ist der Vorsitzende des Fördervereins Obstbaumuseum Glems. Er hält einen Sack, auf dem bekannte Kirschsorten notiert sind. Der Baum hinter ihm, der aus viererlei Obstsorten zusammengestellt wurde, kommt mit der Neukonzeption des Museums weg. Auch sonst wird sich das Obstbaumuseum verschlankter, aufgeräumter und in jeder Hinsicht moderner präsentieren. ARCHIVFOTO: FINK Foto: Andreas Fink Willy Müller ist der Vorsitzende des Fördervereins Obstbaumuseum Glems. Er hält einen Sack, auf dem bekannte Kirschsorten notiert sind. Der Baum hinter ihm, der aus viererlei Obstsorten zusammengestellt wurde, kommt mit der Neukonzeption des Museums weg. Auch sonst wird sich das Obstbaumuseum verschlankter, aufgeräumter und in jeder Hinsicht moderner präsentieren. ARCHIVFOTO: FINK Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.