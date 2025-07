Oberschäfer Roland Scheu hört auf - seit 1983 ist er dem Schäferreigen verbunden

Seit 1983 ist Roland Scheu (mit Schippe links) dem Schäferreigen verbunden, seit 2001 führt er ihn als Oberschäfer. Nun übergibt erden Posten an Ludwig Lieb (rechts mit Schippe).

BAD URACH. Die Emotionen kochen hoch – das ist normal bei der Hauptprobe des Schäferreigens. Weil unter den sachkundigen Zuschauern unzählige ehemalige Reigenmitglieder sind und die 16 Paare deshalb besonders genau unter die Lupe genommen werden. Fast 15 Minuten tanzen die jungen Frauen und Männer, begleitet von dem Musikverein Upfingen, auf die Halltaler-Polka eine feste Choreografie.

Da wird kritisch beobachtet, ob die Übergänge klappen und von den Zuschauerrängen der Applaus tosten, wenn besonders schwere Figuren sauber ausgeführt werden. Am Ende waren die Reigenpaare zwar außer Puste, aber glücklich: Es ist (fast) alles rund gelaufen bei der öffentlichen Hauptprobe, die längst mehr als ein Geheimtipp ist – die Tribünen waren voll besetzt. Doch die diesjährige war eine besondere, noch emotionaler als sonst: Für Oberschäfer Roland Scheu ist sein 21. Schäferlauf auch sein letzter, ein Nachfolger ist mit Ludwig Lieb bereits gefunden. In großer Runde wurde Scheu von Bürgermeister Elmar Rebmann verabschiedet, der von einer absolut hervorragenden Leistung sprach: So lange habe keiner seiner Vorgänger als Oberschäfer gewirkt. Über zwölf Schäferläufe hinweg habe er die Truppe nicht nur trainiert, sondern auch für deren Zusammenhalt gesorgt.

Bewährungsprobe vor dem Fachpublikum

1983 hatte Roland Scheu erstmals beim Schäferreigen mitgemacht, unglaubliche 42 Jahre später lege er nun die Schippe auf die Seite. Der verabschiedete sich sichtlich bewegt vom Uracher Publikum und dankte den aktuellen Zugführern Max Dreher und Marlene Scheu stellvertretend für alle anderen, die den Schäferreigen in all seinen Jahren als Oberschäfer angeführt hätten. Am Sonntag wird Roland Scheu ein letztes Mal »seinen« Schäferreigen beobachten, wie er zu Ehren des Schäferkönigpaares tanzt. Dann werden die Zuschauerränge noch voller sein als bei der Hauptprobe, aber dem Sonntag können die 16 Paare relativ gelassen entgegensehen: Die Bewährungsprobe vor dem kritischen »Fachpublikum« vom Donnerstag hatten sie bestanden. (GEA)