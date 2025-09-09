Neuffener Bergpreis: Wenn Motoren Musik machen

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Zum Mekka aller Autofans wurde am Sonntag wieder einmal Neuffen. In dem beschaulichen Städtchen unter der imposanten Burg sammelten sich rund 100 Rennwagen und Oldtimer, um mit röhrenden Motoren vom Ortskern hoch zur Hülbener Brille zu heizen. Das Spektakel, das unter dem Namen »Bergpreis Schwäbische Alb« firmiert, lockte bei Kaiserwetter rund 20.000 Besucher aus nah und fern an, was neuen Rekord bedeutete.

Gundbert Schall, Unternehmer und einer der Macher in der Interessengemeinschaft Bergpreis, war am Sonntagmorgen etwas angespannt vor dem ersten Start, galt es doch eine Ölspur noch zu beseitigen. Ansonsten geriet er angesichts des Fahrerfelds und der historischen Rennwagen und Oldtimer ins Schwärmen: »Wir haben wirklich seltene Exemplare wie einen Porsche-Formelwagen im Feld, und wir sind stolz auf dieses Fahrerfeld.« Darunter befanden sich auch solche Legenden wie Prinz Leopold von Bayern, der vor 60 Jahren Dauergast beim Bergrennen war und einst das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewann. Er fuhr mit einem E-Fuel getriebenen BMW 3.0 CLS. Christian Geistdörfer, ehemals im Team mit Rennlegende Walter Röhrl, saß in einem Porsche 910.

Prototyp des DTM-Siegers

100 Fahrzeuge erhielten laut Schall eine Starterlaubnis. Bewerbungen für die Präsentationsfahrten gab es an die 250. »Wir suchen ganz gezielt Autos mit einer interessanten Geschichte aus«, erklärt Schall. Originale Bergpreisteilnehmer von einst hatten die besten Karten, aber auch andere Modelle erhielten eine Starterlaubnis. »Die Bandbreite reicht seinen Worten zufolge von Vorkriegsmodellen bis zu neuzeitlichen Supercars.« Von A wie Alpine Renault oder Alfa Romeo über einen Prototyp P 908 den der DTM-Sieger Bernd Schneider fuhr, bis zu T wie Trabant war das who is who der Auto-Klassiker vertreten. Wer direkt am Start ein Plätzchen in den engen Neuffener Straßen gefunden hatte, besaß den unschätzbaren Vorteil, dass er zu jedem Fahrzeug eine fundierte Beschreibung bekam. Hoch über der Straße im Starterturm saß Rainer Klink, wandelndes Rennlexikon und Betreiber des Tübinger Spiel- und Automuseums Boxenstopp. Moderiert wurde aber auch am Ortsende und an der Hülbener Brille, wo alle Fahrzeuge geparkt und geballt vorgestellt wurden.

Mit etwas Verzögerung ging es um 10.15 Uhr auf die Strecke: Zu bewältigen waren 280 Höhenmeter und 18 Kurven. Das Ganze auf einer Streckenlänge von 4,2 Kilometern. Das Feld wurde angeführt von Bürgermeister Matthias Bäcker in einem BMW-Cabrio. Dann überfuhr Auto für Auto die grüne Ampel und jeder spielte mit dem Gaspedal seine eigene »Motoren-Musik«-Dabei hing Benzin geschwängerte Luft über dem Neuffener Zentrum. Etwas für Kenner, das in der Zeit der E-Autos und abgasreduzierten Fahrzeug ein Gefühl das Erinnerungen an frühere Zeiten weckte.

Hinauf bis zur Hülbener Brille

Der Bergpreis Neuffen war eine historische Rennveranstaltung auf der Neuffener Steige, die von Anfang der 60er-Jahre bis 1983 gefahren wurde und zu den traditionsreichen Bergrennen in Deutschland gehörte. Nach der Einstellung der Bergrennen belebt seit 2017 die IG Bergpreis Schwäbische Alb das Spektakel wieder, wobei nun Gleichmäßigkeitsläufe für historische Fahrzeuge durchgeführt werden, bei denen die Teilnehmer die Steige in festgelegter Reihenfolge hinter einem Pace-Car befahren.

»Es gibt strenge Aufnahmekriterien, die sicherstellen, dass nur authentische Fahrzeuge mit historischer Verbindung teilnehmen«, erzählt Gundbert Schall. Damit alles reibungslos funktionierte, waren rund 200 Helfer im Einsatz.

Drei Mal ging es am Sonntag die Steige hinauf bis zur Hülbener Brille, sodass jeder die Chance hatte, die rollenden Preziosen zu sehen und zu hören. »Das macht einfach Spaß hier zu stehen«, meinte Peggy Hoyler, die mit ihrem Mann an der Strecke stand. Aus dem Bayerischen war Werner Maier angereist, der sich mit seiner Basecap als Teilnehmer der Auberg-Classic outete. »Ich bin selbst schon hier in Neuffen mitgefahren. Das ist einfach eine tolle Veranstaltung und bestens organisiert.« (GEA)