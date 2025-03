Robert Oslislo übernimmt das »untere Backhaus« in Erbpacht und will einen Kulturverein gründen, der sich um dessen Erhalt kümmert. Veranstaltungen sind geplant, weiter gebacken wird aber auch.

Robert Osslislo (rechts) wird das untere Backhaus vion 1866 in Erpacht führen, gemeinsam mit Frank Saier möchte er einen Kulturverein zu dessen Erhalt gründen Foto: Kirsten Oechsner

