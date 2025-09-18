Neuer Wein aus alten Sorten ohne Chemie und aus Grafenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Vor zehn Jahren hat der Arbeitskreis Kelter zwölf Württemberger Sorten am Südhang hinter der Kelter angepflanzt und pflegt seitdem die alten Sorten auf konventionelle Weise ohne chemische Spritzmittel. Im vergangenen Jahr gab es eine Ergänzung durch pilzwiderstandsfähige Sorten. Jetzt war wieder Weinlese.

Der neunjährige Leevi half dabei ebenso voller Energie mit wie altgediente Hobbywengerter. Dabei interessierte ihn besonders die »Entrappungsmaschine« zum Ablösen der Beeren vom Rappen, also dem Traubengerüst. Die Handkurbel drehte er voller Schwung und lernte an diesem Tag einiges über den Weinbau.

So zum Beispiel auch, dass die alten Sorten vom Gelben Muskateller über Schwarzriesling bis Trollinger und Lemberger entsprechend dem »Württemberger Satz«, nach dem früher angepflanzt wurde, in jeweils einer Reihe mit je vier Stöcken gesetzt wurden und wie die Trauben verarbeitet werden. Er half mit, einzelne »schlechte« Beeren zu entfernen, bevor sie entrappt wurden und die Maische angesetzt wurde. Die muss nun im Laufe der Zeit zwei- bis dreimal abgepresst und das Fass ausgewaschen und neu angesetzt werden, bis im Frühjahr nächsten Jahres die Flaschenabfüllung möglich ist.

Der Miniweinberg an der Südwest-Seite der historischen Kelter ist eigentlich ein aus dem Bauschutt der Keltersanierung aufgeschütteter Hügel. Er dient nicht dem kommerziellen Weinanbau, sondern ist als kleiner Schauweinberg gestaltet, »Für diesen steinigen Untergrund zeigt er ein erstaunlich gutes Wachstum«, sagt Eberhard Rabaa vom AK Kelter. »Wir lesen alle Sorten zum gleichen Zeitpunkt und bauen unseren Wein selbst aus.« Es ein sogenannter »Gemischter Satz«, also ein Schillerwein aus allen 14 Rebsorten.

Den Jahrgang 2024 wird es zwar beim Kelterfest am Mittwoch, 15. Oktober nicht geben, weil es kaum etwas zu ernten gab, aber den Schauweinberg kann jeder sehen. Wer mehr über die Geschichte des Weinbaus in Grafenberg und dem Ermstal wissen möchte , hat dazu Gelegenheit am Donnerstag, 25. September, ab 19 Uhr, wenn Dr. Christine Krämer, Historikerin von der Gesellschaft für die Geschichte des Weines, in einem Vortrag über die Weinbaugeschichte Grafenbergs und des Ermstals informiert. Anlass zu der Veranstaltung ist, dass vor 550 Jahren zum ersten Male eine Kelter in Grafenberg erwähnt wurde. (mar)