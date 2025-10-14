Neuer Pfarrer und 550-Jahre-Jubiläum: Großer Andrang beim Kelterfest in Grafenberg

Die Kinder vom Rienzbühlkindergarten brachten ihre Erntedank- gaben in die Kelter, deren Existenz vor 550 Jahren erstmal in einer Urkunde erwähnt wurde. FOTO: SANDER

GRAFENBERG. Das Kelterfest in Grafenberg ist gleichzeitig auch das Erntedankfest und beginnt entsprechend mit einem ökumenischen Gottesdienst in dem historischen Gebäude. Dieses Mal war der neue katholische Pfarrer, Marco Antonio Rodriguez Rivas dabei, der aus Venezuela stammt und einen weiteren Grund zum Feiern hatte, denn er freut sich über den Friedensnobelpreis für seine Landsfrau María Corina Machado.

Das evangelische Pfarrerehepaar Hannah und Raphael machte bewusst, wie großzügig Gott die Menschen mit seiner Schöpfung versorgt »das wir in der Ernte besonders sichtbar«.

550 Jahre Grafenberger Kelter

Warum nicht nur Früchte und Gemüse aus Dankbarkeit für die Ernte als Gaben für den großen Erntedankaltar gebracht wurden, sondern zum Beispiel auch Duschgel, erklärten sie damit, dass alles miteinander geteilt werden solle, da alle Kinder Gottes sind, aber nicht alle alles zur Verfügung haben. Wer abgebe, statt für sich zu behalten, habe ein anderes Bewusstsein vom Leben, so der Geistliche in Bezug darauf, dass das Leben aus Gottes Hand kommt.

Die Erntedankspenden sind für den Metzinger Tafelladen bestimmt, in dem Menschen einkaufen, denen Geld für das Notwendigste fehlt, so eben auch für Grundnahrungsmittel, Kaffee, Tee und Hygieneartikel. Für manche gelte Deutschland als verheißenes Land, weil es ein reiches Land sei, so der Pfarrer. Die Rienzbühlkindergartenkinder brachten die Fülle der Gaben in ihren Körben mit und stellten diese vor den Altar, sangen dazu und beteten mit. Nach dem Segen durch die Pfarrer hatten dann alle Gelegenheit, sich die Ausstellung zum Thema 550 Jahre Grafenberger Kelter und auch Informationen zum Weinbau anzuschauen und selbstverständlich auch gemeinsam zu essen und miteinander zu reden.

So kamen manche Geschichten in Erinnerung hinsichtlich der bisherigen Nutzung der Kelter, die in einer Urkunden von 1475 erstmals erwähnt wurde. Anlass damals war der Verkauf eines Weinbergs bei der Kelter. Der erste Kelterbaum wurde 1525 - 1528 in Betrieb genommen, und kurze Zeit wurde später ein zweiter erforderlich.

1687 wurde sie in der heutigen Größe neu gebaut. Im 19. Jahrhundert wurde der Weinbau durch Klimaverschlechterung und Schädlingsbefall reduziert. 1913 führte ein starker Frost dazu, dass bis auf fünf alle anderen Weinberge aufgegeben wurden und Obstwiesen die Weinberge ersetzten.

Arbeitskreis Kelter seit 1994

Ab 1920 wurde die Kelter vielfältig genutzt – als Lagerraum, Turnhalle, Schule, Wohnraum für Heimatvertriebene. Als Spinnerei und auch als Bauhof.

1994 gründete sich dann der Arbeitskreis Kelter mit dem Ziel, das historische Gebäude zu einem Veranstaltungsort umzubauen. Viel Eigenleistung und Spenden trugen dazu bei, dass sie nach dem Umbau 2002 eingeweiht werden konnte. (mar)