Im März ist der neue Bildband über die vor 50 Jahren gebildete Gesamtgemeinde Pliezhausen herausgekommen. GEA-Redakteur Markus Pfisterer schaut ihn sich an. Foto: Malte Klein Im März ist der neue Bildband über die vor 50 Jahren gebildete Gesamtgemeinde Pliezhausen herausgekommen. GEA-Redakteur Markus Pfisterer schaut ihn sich an. Foto: Malte Klein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.