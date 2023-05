Die Walddorfhäslacher freut's. Endlich müssen sie mit ihren Briefen und Päckchen nicht mehr in Nachbarorte. Das Ehepaar Sibel und Erdem Cakir (im Bild links neben Bürgermeisterin Silke Höflinger) hat am Molkereiplatz in Walddorf eine neue Poststelle mit Schreibwarenladen eröffnet. Vor Ort waren am Dienstag auch die beiden Mitarbeiterinnen Hanna Haselhoff und Ute Schaal (links) sowie Volker Stickel von der Post (im Hintergrund). FOTO: MÜLLER Die Walddorfhäslacher freut's. Endlich müssen sie mit ihren Briefen und Päckchen nicht mehr in Nachbarorte. Das Ehepaar Sibel und Erdem Cakir (im Bild links neben Bürgermeisterin Silke Höflinger) hat am Molkereiplatz in Walddorf eine neue Poststelle mit Schreibwarenladen eröffnet. Vor Ort waren am Dienstag auch die beiden Mitarbeiterinnen Hanna Haselhoff und Ute Schaal (links) sowie Volker Stickel von der Post (im Hintergrund). FOTO: MÜLLER

