Neue Altenrieter Bürgermeisterin: Patricia Mittnacht in Amt eingesetzt

Patricia Mittnacht ist die neue Bürgermeisterin von Altenriet. Die 46-Jährige wurde am 13. Oktober 2024 mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zur Nachfolgerin von Bernd Müller gewählt, der nach 23 Jahren als Verwaltungs-Chef in den Ruhestand gegangen ist. Am Mittwoch wurde Müller in der Turn- und Festhalle verabschiedet und Mittnacht in ihr Amt eingesetzt. Vor vollem Haus und herzwarmen Reden.