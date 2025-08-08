Nachhaltigkeit in Walddorf: Reparaturtreff arbeitet ehrenamtlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Ein defekter Toaster, eine Kaffeemaschine, die nicht richtig funktioniert, ein Kleidungsstück, das nicht mehr passt und abgeändert werden muss – die 15 Männer und Frauen beim ökumenischen Reparaturtreff kümmern sich um alles, ehrenamtlich und kostenlos. »Wir wollen der Wegwerfmentalität entgegenwirken, wollen Ressourcen sparen, nachhaltig arbeiten - einfach die Schöpfung bewahren«, sagt Walter Schäfer, eine der treibenden Kräfte beim Reparaturtreff.

Wie fand das Team zusammen? Der monatliche Treff ging aus einer Initiative des Ortsausschusses der Katholischen Kirchengemeinde hervor. »Inzwischen ist das Team aber ökumenisch, konfessionsübergreifend besetzt«, betont Josef Müller, Vorsitzender des Ausschusses. Auch die evangelische Kirchengemeinde unterstütze das Projekt. Jeder, der etwas handwerkliches Talent besitze, könne beim Treff mitmachen, betont auch Walter Schäfer.

Sicherheit steht an erster Stelle

Bei der Einrichtung des Reparaturtreffs ließ sich das Team Zeit. Zuerst wurden ähnliche Einrichtungen in Augenschein genommen, um zu sehen, »wie machen die das«. Als die Entscheidung, die Idee in die Tat umzusetzen, schließlich gefallen war, stand der Aspekt der Sicherheit an erster Stelle.

Jedes Gerät, das vorbeigebracht wird, erhält einen Laufzettel. Darauf stehen Name und Adresse des Besitzers, um welchen Gegenstand es sich handelt, wie schwer er ist und welche Fehler oder Mängel vorhanden sind. Außerdem muss jeder Kunde Hausordnung und Haftungsbegrenzung gelesen haben.

Anschließend kommt das Gerät auf einen Tisch, auf dem sorgfältig geprüft wird, ob nicht irgendwo eine falsche Stromspannung besteht. »Die Sicherheit ist wichtig. Es darf absolut nichts passieren. Wir messen jedes Teil auf Fehler«, sagt Schäfer, denn es müsse sicher sein, dass, wenn jemand zum Beispiel einen Wasserkocher aus Metall für die Reparatur in die Hand nehme, er keinen Schlag bekomme.

Ersatzteilsuche im Internet

Wenn das geklärt ist, wird das Gerät auf den Reparaturtisch weitergereicht. Dort wird es nochmals geprüft und dann auseinandergenommen. Wenn die Einzelteile auf dem Tisch ausgebreitet vor ihnen liegen, suchen die Reparaturexperten nach der Fehlerquelle. Die kann manchmal ganz banal sein. Ein kleines Teil, das vielleicht nur wenige Euros kostet, ist kaputt. Im Internet wird dann nach dem Ersatzteil gesucht. Ist die Suche erfolgreich, bestellt der Besitzer des Gerätes das Teil und bringt es das nächste Mal mit zum Treff. Dort wird es eingebaut und fertig ist die Reparatur. Das Gerät funktioniert wieder.

Schäfer, wie auch sein Kollege Gerhard Gruhler haben viel Erfahrung mit elektrischen Geräten. Sie wissen auch, wo man nach Fehlerquellen suchen muss. So gibt es beispielsweise Verschleißteile, die wegen ihrer andauernden Beanspruchung recht schnell ausgetauscht werden müssen. Bekannt ist aber auch, dass manche Hersteller Teile einbauen, die nach einer gewissen Zeit kaputtgehen sollen, damit die Geräte nicht ewig halten.

Gemeinde unterstützt den Reparaturtreff mit 2.000 Euro

Meist sind es ältere Geräte, mit denen Schäfer und sein Team zu tun haben. Er hat auch gleich ein Beispiel parat. Ein Mann sei einmal mit einem alten Schwingschleifer vorbeigekommen, »es war sein Lieblingsteil«, aber es funktionierte nicht mehr. Das Team vom Reparaturtreff baute den Schwingschleifer auseinander. Eine dreckige Brühe lief dabei aus dem Gerät. Schnell war klar: »Der Kondensator ist ausgelaufen.«

Das Problem war aber schnell gelöst. Einer aus dem Team hatte noch einen Kondensator im Keller, holte ihn, setzte ihn ein und »nach zwei Stunden lief das Teil wieder«. Die Reparatur kostete den Besitzer nichts. Beim nächsten Treff sei der Mann aber wiedergekommen, habe gestrahlt und eine Spende vorbeigebracht.

Spenden sind wichtig für den Reparaturtreff. Bisher bringt jeder seine eigenen Werkzeuge von zu Hause mit. Es wäre aber besser, wenn der Treff einen Grundstock an Werkzeugen und eine kleine Werkbank selber hätte. Das wird nun bald der Fall sein, denn beim jüngsten Treffen brachte Bürgermeisterin Silke Höflinger einen Spendenscheck der Gemeinde in Höhe von 2.000 Euro vorbei.

Keine Konkurrenz für Handwerksbetriebe

Die Gemeinde unterstütze gerne den Reparaturtreff, erklärte Höflinger. Er werde von der Gemeinschaft im Ort getragen, sei nachhaltig, schone Klima und Umwelt und habe auch einen sozialen Mehrwert. Beim Thema Nachhaltigkeit fügt Müller gleich an: »Wir haben seit der Gründung des Treffs im März bereits 200 Kilogramm Schrott eingespart.«

Im Reparaturtreff geht es aber nicht nur um elektrische Geräte. An einem anderen Tisch sitzt zum Beispiel Ursula Kittelmann vor ihrer Nähmaschine. Sie kümmert sich um die Textilien, die vorbeigebracht werden. Da werden Pullover gestopft, Taschen repariert oder Hosen gekürzt.

Die Termine des Reparaturtreffs Der Reparaturtreff im katholischen Gemeindehaus in Walddorf (Waldenbucher Weg 4) ist jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Die nächsten Termine sind am 13. September und am 11. Oktober. Repariert werden elektrische Geräte, Textilien, Kinderspielzeug, Uhren und vieles mehr. Die Reparatur ist kostenlos, Spenden sind aber erwünscht.

Was den Leuten vom Reparaturtreff aber ganz wichtig ist. »Wir wollen den Geschäften keine Arbeit wegnehmen«, betont Kittelmann. So sieht es auch Schäfer: »Wir wollen den Handwerksbetrieben keine Konkurrenz machen.« Die meisten alten Teile, die vorbeigebracht würden, »die repariert keiner mehr.« Und wenn doch, würde die Reparatur mehr kosten, als das Teil wert sei. Aber wenn es um Ersatzteile gehe und die in einem Geschäft im Ort erhältlich seien, »dann schicken wir die Leute natürlich dorthin«.

Einen weiteren Tisch im Reparaturtreff darf man nicht vergessen. Das ist der Kommunikationstisch. Dort gibt es Kaffee und Kuchen, auch christliche Botschaften, und natürlich die Möglichkeit, sich über Gott und die Welt auszutauschen. »Und wir nehmen uns Zeit für die Gespräche«, fügt Gruhler an. (GEA)