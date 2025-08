Nach 46 Jahren bei der Dettinger Feuerwehr: Rolf Schäfer scheidet aus dem Dienst aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Noch ist Rolf Schäfer nicht in der Realität angekommen: Seit wenigen Tagen steht ein Ex vor dem Kommandanten, die aktive Zeit bei der Feuerwehr ist vorbei - da gibt’s kein Zurück mehr. »Es war sehr emotional, man hat mich mit vielem überrascht«, blickt er auf die offizielle Verabschiedung im Rahmen der Hauptversammlung zurück. Und dann erst der darauffolgende Sonntag: Rolf Schäfer saß gemütlich mit seiner Familie und feierte seinen Geburtstag. Zunächst lief bei ihm ein Personenalarm auf, der nur den engsten Kreis betrifft: »Ich habe zuerst gar nicht darauf reagiert«, erzählt er. Dann las er doch, was da stand und das hatte mit einem Alarm aber auch gar nichts zu tun: »Lieber Rolf – Glückwunsch – FFW und integrierte Leitstelle«, hieß es da. Schon im nächsten Moment kamen rund 30 FFW-Kameraden mit viel Getöse in Feuerwehrautos angefahren, um mit ihm einen folgenreichen Geburtstag zu feiern: Mit 65 Jahren darf man laut Feuerwehrgesetz nicht mehr Teil der Einsatzgruppe sein. »Ich hätte noch weitermachen können«, erklärt Rolf Schäfer und er fühle sich auch noch atemschutzgerätetauglich. Aber er akzeptiere die Vorgabe: »Irgendeine Grenze muss es ja geben.«

Es war eine 46 Jahre währende Liebe zur Dettinger Feuerwehr, die mit Anlaufschwierigkeiten losging. Mit zehn oder zwölf Jahren habe er zur Jugendfeuerwehr wollen, der Vater – selbst Feuerwehrler – meinte, er sei zu jung dafür. »Als ich 15 Jahre alt war, hatte mein Vater nichts mehr dagegen«, erinnert sich Rolf Schäfer. »Da hatte ich aber keine Lust mehr.« Damals mussten die Jungs noch Wehr- oder Zivildienst leisten oder sich für mindestens zehn Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr verpflichten – für den 19-Jährigen eine Alternative. Am 15. Januar 1979 trat Rolf Schäfer seinen Dienst bei der Dettinger Feuerwehr an, als Nummer 49 im Dienstbuch. Beim Blick zurück auf seine Anfangszeit ist ihm vor allem eines im Gedächtnis geblieben: Die Ausrüstung war mangelhaft, die Kleidung quasi aus Plastik – sie bot im Brandfall so gut wie keinen Schutz. Die heutige Feuerwehrkleidung hält 1.000 Grad aus: »Damit kommt man durch ein Feuer.«

Einstellungen ändern sich

Er habe sich in der Gemeinschaft vom ersten Moment an wohlgefühlt, seine Motivation sei groß gewesen: »Ich habe mich schnell hochgearbeitet.« 1991 sollte er Kommandant werden, lehnte aber ab und wurde Stellvertreter – in dem Jahr hatte der damals 31-Jährige Rolf Schäfer den Radio- und TV-Betrieb seines Vaters übernommen, war selbst Papa von zwei kleinen Kindern: »Ich hätte das nicht alles unter einen Hut bekommen.« Und, was er auch zugeben muss: »Die Verwaltung hat mich nicht interessiert, ich wollte aktiv sein.« 2000 übernahm er mit 40 Jahren dann doch die Verantwortung, weil er in Vertretung des erkrankten Kommandanten eines erkannt hatte: »Dieses Ehrenamt ist machbar, wenn man unterstützt wird.«

46 Jahre in der Feuerwehr, 25 Jahre davon als Kommandant. Das mache durchaus etwas mit einem, Standpunkte ändern sich und Einstellungen erst recht. Als er jung gewesen sei, habe ihn in erster Linie die Technik fasziniert und mit der habe man Menschen das Leben gerettet. »Irgendwann habe ich gemerkt, dass es um mehr geht«, erklärt der 65-Jährige. »Es liegen menschliche Schicksale in meiner Hand.« Und da ist der Umgang mit dem, was man als Feuerwehrmann seelisch mitmacht: »Wir erleben viel Leid bei unseren Einsätzen und es gibt oft Situationen, die belasten.« Früher habe man nach einem Einsatz ein Bier getrunken, dabei gelacht und sich als Held oder starker Mann gefühlt: »Man dachte, es ist alles gut, aber das war es nicht.« Man habe eben nicht alles wegstecken können und deshalb sei es richtig und wichtig, dass es die Notfallseelsorger gibt.

Ehrenamt mit viel Verantwortung

Ein Ereignis komme bei ihm bis heute immer wieder hoch, gebe ihm nach wie vor zu denken: Anfang der 90er-Jahre war’s, die Dettinger leisteten mit der Drehleiter Überlandhilfe bei einem Brand in Grafenberg. Er selbst sei zu Nachlöscharbeiten im Innenangriff gewesen, dann der Schock: Ein Kind war ums Leben gekommen, es hatte sich nach Schutz suchend hinter einem Sofa gekauert. »Uns hat niemand vorgewarnt«, so Schäfer. Die wohl größte Herausforderung für ihn als Einsatzleiter sei der Großbrand im Dezember 2003 bei der EBK-Bruderschaft in der Buchhalde gewesen. Extrem auch das Großfeuer 1981 bei Uniplast in Dettingen. Mit 21 Jahren sei er mit dem ersten Angriffstrupp ins Gebäude: »Es war eine stundenlange Schlacht gegen die Flammen«, erinnert sich Rolf Schäfer, sie war umsonst.

Bei der Feuerwehr zu sein, ist ein Ehrenamt mit viel Verantwortung, aber auch einer sehr intensiven Kameradschaft: »Ich schaue mit einem guten Gefühl zurück, in den 46 Jahren habe ich für mich etwas gewonnen«, resümiert Schäfer. »Es war nicht umsonst, all die Zeit geopfert zu haben. Es hat sich etwas bewegt.« Es sei durchaus nicht immer einfach gewesen, die Selbstständigkeit, die Familie und das Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Aber, eines sei ihm immer wichtig gewesen: »Es gab ein Leben neben der Feuerwehr. Wenn man mich gebraucht hat, war ich da.« Jetzt könne er sich mehr Zeit nehmen für das, was er gerne mache: Rad fahren, wandern und vor allem schwimmen.

Die Verbindungen zu den Feuerwehr-Kameraden werde nicht abreißen, immerhin sei er ja jetzt Ehrenkommandant und Mitglied der Altersabteilung. Tun dürfe er aber gar nichts mehr – auch nicht mal einen Besen in die Hand nehmen. Vielleicht wird aber mal sein Rat gebraucht.

61 Feuerwehrleute gehören derzeit der Dettinger Feuerwehr an, geführt wird sie von einem jungen Duo: Zum Kommandanten gewählt wurde der 39-jährige Manuel Bily, sein Stellevertreter ist Lukas Eberle (25). Er folgt auf Jochen Wurz. Im vergangenen Jahr hatten die Dettinger 111 Einsätze, davon waren drei Überlandhilfen. Beim größten Teil der Einsätze (56 Prozent) handelte es sich um technische Hilfeleistungen, gefolgt von Fehleinsätzen (27 Prozent) und dann erst kommen Brände (17 Prozent). Das Durchschnittsalter beträgt 37 Jahre. Geehrt wurden für 15 Jahre Feuerwehrdienst: Patrick Dir und Markus König. Für 25 Jahre Martin Salzer und Jochen Schuker. Für 40 Jahre: Ulrich Linder. Jochen Wurz wurde als stellvertretender Kommandant mit der Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber ausgezeichnet, Rolf Schäfer erhielt die Goldene. (GEA)