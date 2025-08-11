Nach teilweiser Aufhebung des Urteils: Metzinger Drogendealer erneut vor Gericht

Weil der Bundesgerichtshof das Urteil gegen einen Metzinger Drogendealer in Teilen aufgehoben hat, muss sich das Tübinger Landgericht nun erneut mit dem Fall beschäftigen.

METZINGEN. Zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen »Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge« hatte die 1. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts im Oktober 2023 einen Mann aus Metzingen verurteilt. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) im Januar 2025 in Teilen aufgehoben. Die Bundesrichter waren der Auffassung, dass die Tübinger im Urteil einige Einsatzstrafen zu hoch angesetzt hatten. Außerdem sei auch die Einziehungsentscheidung des Gerichts von 524.000 Euro zu hoch ausgefallen.

Bei dem Angeklagten hat dies offensichtlich zu guter Stimmung geführt. Mit einem breiten Grinsen betrat er am Montag den Gerichtssaal und kommunizierte locker und fröhlich mit Leuten im Publikum, so lange bis ihn der Vorsitzende Richter Armin Ernst deutlich zurechtwies und mit »hier spielt die Musik, das alles ist nicht witzig« dem 31-jährigen Metzinger klarmachte, in welche Richtung er sich zu wenden habe.

FBI liefert Hinweis

Der Angeklagte, der damals als Lagerist arbeitete, hatte in der Zeit zwischen Juli 2020 und Juni 2021 kräftig gedealt und sich damit einträgliche Nebeneinkünfte verschafft. Der 31-Jährige war hauptsächlich in Metzingen und Tübingen unterwegs. Fast 90 Kilogramm Marihuana und über drei Kilogramm Kokain soll er in die Szene vertickt haben.

Für die Kommunikation bei seinen Rauschgiftgeschäften hatte der 31-Jährige ein sogenanntes Kryptohandy benutzt, bei dem die Chats normalerweise so verschlüsselt sind, dass sie niemand mitlesen kann. Doch europäische Ermittler hatten einen dieser Chats (Sky ECC) entschlüsseln können. Bei dem anderen (Anom) hatte das amerikanische FBI die Kryptohandys mit einem Trick gleich selbst in die Szene eingeschleust und die Dealer, die sich bei ihren Gesprächen vermeintlich sicher fühlten, damit aufs Kreuz gelegt. Die Ermittlungsbehörden konnten jedenfalls munter mitlesen, was die Verbrecher sich gegenseitig zu schreiben hatten.

Bundesgerichtshof bemängelt die Höhe der Einzelstrafen

So flogen viele der Rauschgifthändler weltweit auf, auch der 31-Jährige in Metzingen. Die entschlüsselte Chat-Kommunikation, die dem Gericht damals im Oktober 2023 vorlag, war recht eindeutig. Die Strafkammer konnte dem 31-Jährigen über 30 Drogengeschäfte nachweisen. Allerdings gaben die Chats meist nur belastbare Hinweise darauf, was der Metzinger so alles an Drogen eingekauft hatte. Ob er alles davon auch weiterverkauft hat, ist dagegen nicht so klar. Kleinere Mengen hatte er zudem für den Eigengebrauch behalten.

Der BGH hat nun bemängelt, dass die 2. Große Strafkammer diese Punkte in ihrem Urteil nicht ausreichend gewürdigt hatte. Außerdem fiel in die Zeit des Prozesses noch das neue Konsumcannabisgesetz. Dies ist ebenfalls wohl nicht ausreichend genug in das Tübinger Urteil eingeflossen. In diesen Fällen hat der BGH das Urteil nun aufgehoben. Es geht also jetzt »nur« um die Höhe der Strafe und auch um die Höhe der Einziehungsentscheidung, aber nicht um die Taten selbst. Die wurden dem Metzinger rechtskräftig nachgewiesen.

Wenn der BGH ein solches Urteil (auch in Teilen) aufhebt, geht der Fall wieder zurück an dasselbe Landgericht. Aber eine andere Strafkammer muss sich dann mit der Geschichte befassen, und das ist nun die 1. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts.

Keine große Beweisaufnahme mehr notwendig

Eine große Beweisaufnahme ist allerdings nicht notwendig, weil ja die Taten, wie der Bundesgerichtshof der Auffassung ist, dem Angeklagten nachgewiesen wurden. Die 1. Große Strafkammer muss sich jetzt nur die Einzelstrafen und die Summe, die der Staat aus den Rauschgiftgeschäften des Metzingers einziehen kann, genauer anschauen.

Die beisitzende Richterin Julia Merkle hat sich in den vergangenen Wochen die Mühe gemacht, alle Chats noch einmal unter den BGH-Gesichtspunkten genau unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis hat Ernst am Montag nun in einem rechtlichen Hinweis den Prozessbeteiligten mitgeteilt. In dem Hinweis, in dem es oft »zu Gunsten des Angeklagten« hieß, wird deutlich, dass die Einziehungssumme sicher wesentlich geringer als die bisher festgesetzten 524.000 Euro ausfallen wird. Auch die Einzelstrafen wird das Gericht in vielen Fällen niedriger ansetzen. Wie sich das letztlich auf die Gesamtstrafe auswirken wird, ist die spannendste Frage in dieser Prozess-Geschichte. Vor allem für den Angeklagten. Am Mittwoch folgt das neue Urteil. (GEA)