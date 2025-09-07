Nach 13 Jahren wieder Kunstflug über dem Roßfeld bei Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Dreizehn Jahre ist es her, dass ein Hubschrauber im Rahmen einer Flugshow beim Start auf das Roßfeld stürzte, eine Person getötet und zwei weitere schwer verletzt wurden: Ein katastrophales Ende des damaligen Familientags. Nun aber zum 75-jährigen Jubiläum des Luftsportvereins knüpfte der Verein an die alte Tradition einer Flugshow an. Und so führten die Piloten mit ihren Maschinen am Sonntag ihre Kunststücke über dem Flugfeld vor, was die deutlich mehr als 2.000 Besucher begeisterte.

Moderator Kurt Sautter, seit 1961 beim Luftsportverein Roßfeld und selbst zehn Jahre lang als Vorstand tätig, geriet schon beim Erzählen, was am Himmel alles passiert, ins Schwärmen. Die Kunstflugvorführungen mit einer Pitts S1 waren kaum zu toppen: Kraft gepaart mit Eleganz, dazu fliegerisches Können – Immelmanns, Loopings, Trudeln, Rollen, Rückenflüge, Turns, Rollenkreise, Torquen sowie Loopingachts zuhauf. Der Hayinger Pilot ließ mit seinem Doppeldecker nichts aus. »Die Maschine hat eine Spannweite von 5,2 Metern, verfügt über 250 PS und ist 43 Jahre alt«, erzählte Sautter dem staunenden Publikum.

Und noch ein weiteres Highlight folgte am Nachmittag: Von Albstadt-Degerfeld startete eine legendäre Mustang. »Von diesen Maschinen wurden 15.000 gebaut, 150 sind noch im Einsatz, davon zwei in Deutschland und wir haben heute eine hier«, freute sich Sautter. Das 3,2 Tonnen schwere Flugzeug mit einem 780 Kilogramm schweren Motor und zwölf Zylindern, das noch 1944 eingesetzt wurde, kann bis zu 700 Kilometer schnell werden und zog mit ohrenbetäubendem Lärm am Albrand seine Kreise und Loopings, die leicht eine Höhe von 500 Metern erreichen konnten. Ein hochmodernes Elektro-Segelflugzeug DG1001e demonstrierte elegant, dass die Elektromobilität auch im Luftsport angekommen ist.

Schon am Samstagabend wurde das Jubiläum des Luftsportvereins mit einem Konzert von »Ernest and the Hemingways« eingeläutet. Der Sonntag des 1950 gegründeten Clubs, der seit 1970 als Fusion der damaligen Fliegergruppen in Dettingen und Metzingen zustande kam, hat seine Heimat auf der Glemser Heide auf dem Roßfeld.

Am Boden konnten zahlreiche Segelfugzeuge bewundert werden. Foto: Dieter Reisner Am Boden konnten zahlreiche Segelfugzeuge bewundert werden. Foto: Dieter Reisner

Der Verein verfügt laut Sautter über neun Segelflugzeuge, ein Ultraleichtflugzeug und einen Motorsegler. »Wir haben acht Fluglehrer, die ehrenamtlich dem Nachwuchs die Schönheiten des Fliegens beibringen.« Ab dem Alter von 14 Jahren kann seinen Worten zufolge jedes Mädchen und jeder Junge eine Ausbildung beginnen und mit 15 Jahren allein die Freiheit der Lüfte genießen. Dies ist eine große Verantwortung, aber motivierend und eine gute Disziplin-Schulung. »Wenn man bedenkt, dass Autofahren erst ab 17 Jahren möglich ist, die Bedingungen bei jedem Flug anders sind, seien es Wetter oder Wind, stärkt dies das Selbstbewusstsein junger Menschen.«

Er selbst hat in diesem Alter angefangen und wurde von Anfang an vom Virus des Fliegens infiziert. »Mein Vetter hat mich hierher gebracht, und ich habe es bis heute keinen Tag bereut, denn es ist schon etwas Besonderes, sich sicher in der dritten Dimension zu bewegen«, so Sautter.

Bei der Oldtimerparade zog auch ein Goggomobil die Blicke auf sich. Foto: Bernd Ruof Bei der Oldtimerparade zog auch ein Goggomobil die Blicke auf sich. Foto: Bernd Ruof

Um den Nachwuchs zu fördern, sind die Preise beim LSV moderat. Ein Jahr Fliegen samt Ausbildung kostet 350 Euro. Und wer einmal die Freiheit über den Wolken genießen möchte, kann dies für 17 Euro an einem Samstag oder Sonntag, wenn Flugbetrieb, ist ausprobieren. Zur Nachwuchsgenerierung engagiert sich der Verein auch beim Ferienprogramm in Metzingen, Dettingen oder Bad Urach, bei dem das Mindestalter zwölf Jahre beträgt.

Die Entscheidung wieder einen Flugtag durchzuführen, wurde mit Bedacht gefällt. Der schreckliche Unfall damals wirkt schon noch nach, aber Unfälle passieren, ob privat, beim Sport oder im Beruf. Jeder glaubt davor gefeit zu sein, bis es passiert. »Wir haben zwei Jahre pausiert und dann ab 2015 den Familientag eingeführt samt Regionalmarkt und Oldtimer-Ausstellung.« Weniger aus Sicherheitsgründen, sondern weil der Regionalmarkt nahe der Start- und Landebahn angesiedelt ist, hat der Vorstand entschieden, keine Starts und Landungen zuzulassen.

Moderator Kurt Sautter ist schon seit 1961 im LSV Roßfeld. Foto: Dieter Reisner Moderator Kurt Sautter ist schon seit 1961 im LSV Roßfeld. Foto: Dieter Reisner

Der Sicherheit geschuldet ist, dass die Kunstflugmaschinen nicht direkt über dem Roßfeld ihre Figuren vorführen. Ob allerdings im nächsten Jahr erneut Flugzeuge über dem Roßfeld ihre Kreise ziehen, ist noch offen. Laut Sautter ist es auch eine finanzielle Frage, denn die Kunstflieger mit ihren Maschinen zu engagieren, kostet einen fünfstelligen Betrag. Dieser muss aus dem Speisen- und Getränkeverkauf finanziert werden, Eintritt muss auf dem Roßfeld beim Familientag niemand bezahlen.

Wer dem Fliegen ausschließlich ein paar Ahs und Ohs abgewinnen konnte, der fand jedoch auf dem weitläufigen Gelände genügend anderes Amüsement. Wie in den vergangenen Jahren gab es Oldtimerfahrzeuge aus der Frühzeit des Automobils, angesichts derer sich mancher heute fragt, wie ein Urlaub zu zweit mit Gepäck in einem Goggomobil wohl ausgesehen haben mag. Neu angesprochen wurden dieses Jahr Vespa- und Ape-Fans. Auch Aussteller von Freizeit- und Campingfahrzeugen oder DIY-Selbstausbauer zeigten ihre Fahrzeuge.

Alle mal hochgeschaut: Rund 2.000 Besucher kamen bei Kaiserwetter zum Familientag auf dem Roßfeld. Foto: Dieter Reisner Alle mal hochgeschaut: Rund 2.000 Besucher kamen bei Kaiserwetter zum Familientag auf dem Roßfeld. Foto: Dieter Reisner

Und für die Kinder waren Mitmachaktionen aller Art geboten. Großer Beliebtheit erfreute sich das Trampolin-Bungee. Die Kulinarik kam natürlich nicht zu kurz: Alles war gestern gefragt und heiß begehrt: Grillfleisch und Käsespätzle, Currywurst und Kuchen und der Getränkeumsatz bei 22 Grad florierte.

Die rund 40 Aussteller des Regionalmarkts waren ob des Ansturms ebenfalls zufrieden. »Wir sind von Anfang an dabei«, erzählten Dieter und Uwe Brodbeck, die ihre Bikes präsentierten. »Es ist eine tolle Veranstaltung in einem tollen Ambiente und heute haben wir ja noch Kaiserwetter. Besser geht’s nicht.« (GEA)