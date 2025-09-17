Mountainbiking: Endlich bewegt sich in Bad Urach was

Solche Trails gibt's auch in und um Bad Urach massenweise. Nach dem baden-württembergischen Waldgesetz dürfen Mountainbiker hier aber eigentlich nicht fahren. Um dies zu legalisieren, soll eine Mountainbike-Konzeption entwickelt werden.

BAD URACH. Eigentlich wäre das alles nicht nötig. Weil das Hauptproblem woanders liegt. Nicht im Uracher Rathaus, sondern im Stuttgarter Landtag. Weil sich dort in dieser Sache aber vermutlich so schnell nichts bewegen wird, ist es gut, dass nicht nur die Kurstadt, sondern der ganze Landkreis jetzt endlich aufmacht, eine Mountainbike-Konzeption zu entwickeln. Es ist nicht nur gut, es ist höchste Zeit.

Die Geschichte hat nämlich einen längeren Vorlauf: Vor zwei Jahren schon hatte sich der Gemeinderat - fraktionsübergreifend - aufgemacht, ein Radwege-Konzept für Mountainbiker auf den Weg zu bringen. Der zweite Anlauf schon, nota bene. Ein Jahr zuvor war die Idee nach dem Bericht des damaligen Tourismus-Chefs Torsten Clement aufgekommen. Clement und Rebmann, der Tourismus- und der Verwaltungs-Chef, hatten daraufhin detailreich Probleme aufgezählt, die mit der Ausweisung von neuen Wegen für Mountainbiker verbunden seien. Dass es Kommunen gibt, die hier schon touristische Meilensteine gesetzt haben, ließen sie unerwähnt. Kurz: Sie hatten sich nicht als Visionäre, sondern als Bremser gezeigt.

Im dritten Anlauf jetzt also. Wobei sich der Antrag der Verwaltung wieder ganz schön lau gelesen hat. Die Stadt begrüße die Erarbeitung der MTB-Konzeption und zeige sich offen dafür. Begeisterung klingt anders. Der Gemeinderat hat prompt reagiert und den Antrag »verschärft«. Die Stadt begrüße »ausdrücklich« und wirke »aktiv« auf »mehrere attraktive« Trails und Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Strecken sowie der Einbindung der Innenstadt hin. Die Verwaltung solle sich »aktiv und federführend« einbringen, schreiben sie Bürgervertreter Bürgermeister Elmar Rebmann, der gleichzeitig Vorsitzender des Tourismusverbands »Mythos Schwäbische Alb« ist, ins Stammbuch.

Das mag ein bisschen Wortkosmetik sein, Elmar Rebmann hat sich jetzt aber zu diesen Aussagen bekannt. Wenn er es ernst meint und gut macht, kann er im ganzen Landkreis was bewegen. Idealerweise sogar noch darüber hinaus. Weil - um auf den Anfang zurückzukommen - das Problem gar nicht bei den Kommunen liegt. Sondern an Paragraf 37 des Landeswaldgesetzes, das das Befahren von Waldwegen unter einer Breite von zwei Metern mit dem Fahrrad verbietet. Wenn mehr Verwaltungs-Chefs erkennen, welches touristische Potenzial Mountainbiking hat und dass Radfahrer und Fußgänger friedlich koexistieren können, wenn sie nur aufeinander Rücksicht nehmen, wäre viel gewonnen, und es bräuchte dieses Gesetz, das nur Unfrieden stiftet und Mountainbiker zum Schwarzfahren »zwingt«, nicht mehr.

Wenn die Rathaus-Chefs, die einen guten bis sehr guten Draht zu ihren Förstern und Jägern haben, erkennen, was für ein großes touristisches Potenzial Mountainbiking hat, setzen sie sich vielleicht mal mit ihnen an einen Tisch, um sich über mehr als Hiebsätze, das Eschentriebsterben und den Borkenkäfer zu unterhalten. Die Männer (und Frauen) in Grün stellen eine sehr mächtige Lobby dar, die bislang noch jede Regierung in Stuttgart davon abgehalten haben, an Paragraf 37 des Landeswaldgesetzes zu rütteln. Also könnten die Bürgermeister vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit ihre Landtagsabgeordneten, zu denen sie ebenfalls einen guten bis sehr guten Draht haben, auf die Seite nehmen und fragen, warum es diesen Paragraf überhaupt braucht, den es in der ganzen restlichen Republik nicht gibt. (GEA)