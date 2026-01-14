Mobilitätsdrehscheibe im Uracher Gemeinderat: Machtpolitik statt Sachargumente

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Warum nur? Diese Frage mag sich Elmar Rebmann in dieser Sitzung nicht nur ein Mal gestellt haben. Der Uracher Bürgermeister sah sich im Technischen Ausschuss mit einer dicken Wand aus CDU- und FWV-Vertretern konfrontiert, die nicht mal ansatzweise mit sich reden lassen wollten. Nicht nur das: Sie sagten dem Rathaus-Chef gleich mehrfach, dass sie ihm nicht trauten.

Dass die Konservativen im Gemeinderat, die vor allem in der CDU- und der FWV-Fraktion sitzen, mit der Mobilitätsdrehscheibe nicht warm werden, ist bekannt. Ein Zug, der über eine Straße fährt? Gab’s noch nie, kann also gar nicht gehen. Vor allem für das ganze Geld! Dabei ist noch gar nicht bekannt, was das Ganze kosten wird. Und – und das ist das Entscheidende – ob sie überhaupt jemals verwirklicht wird. Egal, die CDU-FWV-Allianz ist dagegen. Vielleicht aus Fantasielosigkeit, auf jeden Fall aber aus Prinzip.

Die Gruppe verweigerte dem Bürgermeister nicht nur ihre Zustimmung, sie unterstellte Elmar Rebmann auch gleich noch, er würde die grundsätzliche Zustimmung zu dem Mobilitätskonzept als konkrete Zustimmung zur Mobilitätsdrehscheibe interpretieren. »Wir hatten diese Situation schon ein paar Mal«, behauptete CDU-Mann Axel Walcher, unterstützt von seinem Nebensitzer, Fraktions-Chef Michael Schweizer, und FWV-Boss Axel Steinhart. Was schlicht und einfach nicht stimmt. Ein Bürgermeister kann Bürgervertreter zwar an Aussagen von früher erinnern, die Zustimmung zu einem Konzept als so etwas wie eine Entscheidung werten, kann und darf er aber nicht.

Ein Lichtblick in diesem Zusammenhang: die Aussage von Jürgen Spingler (CDU). Er sei am Anfang auch wankelmütig gewesen, der Satz in der Tischvorlage, dass der Gemeinderat über die (Bau-)Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Konzept im Einzelfall abstimme, habe ihn aber überzeugt, zuzustimmen. Der Mann, der sich mit Beton auskennt, hat gezeigt, dass er keinen Betonkopf hat – ganz im Gegenteil.

Schweizer, Walcher und Steinhart drängten dagegen darauf, endlich abzustimmen. Man könnte meinen, sie waren nicht nur ein bisschen verunsichert von den wiederholten Beteuerungen des Bürgermeisters: »Ein Konzept ist keine Planung.« Und von seinem Hinweis darauf, dass das Konzept bei einer Klausurtagung des Gemeinderats noch eine Mehrheit gefunden hatte – vor der letzten Kommunalwahl.

Das ist lange her. Die Gegner der Mobilitätsdrehscheibe blieben sich treu und stimmten dagegen. Bestimmt auch, weil sie nach wie vor Schwierigkeiten mit der Vorstellung haben, dass ein Zug über eine Bundesstraße fahren kann, ohne dass es dadurch bedeutend längere Wartezeiten und Staus gibt. Vor allem aber, weil sie es konnten. Ihre Argumente waren dünn, ihre Macht umso dicker. Ganz schlechter Stil. (GEA)

andreas.fink@gea.de