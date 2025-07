Mit Büchern und Spielen die Arche Pliezhausen unterstützen

Julia Schäufele, Alice Rein und Julia Kling (von links) halten viel vom Konzept der Kinder- und Familienzentren. Solch eines ist die Arche in Pliezhausen geworden. Für deren Finanzierung veranstalten sie am Samstag einen Flohmarkt für Bücher und Gesellschaftsspiele.

PLIEZHAUSEN. Bücher gibt es am Samstag, 26. Juli, schon für einen Euro, wobei manche auch teurer sind. Gesellschaftsspiele kosten entweder zwei, fünf oder acht Euro. Natürlich sind alle schon gebraucht, dafür aber günstig zu haben beim Flohmarkt speziell für Bücher und Gesellschaftsspiele im evangelischen Gemeindehaus, Lindenstraße 5, in Pliezhausen. Von 9 bis 11.30 Uhr ist der mittlerweile dritte Markt dieser Art geöffnet, dessen Verkaufserlös dem Kinder- und Familienzentrum Arche (KiFaZ) zugutekommt. Dieses ist nämlich auf Spenden angewiesen, weil die Anschubfinanzierung Ende 2024 auslief.

Nun sieht es finanziell besser aus. Das hatte die Pfarrerin Julia Kling im Herbst 2024 angekündigt. Und Julia Schäufele als Koordinatorin des Kinder- und Familienzentrums Arche teilte neulich den Grund für die Verlängerung bis Ende 2025 mit: »Weil die Kirchengemeinde Pliezhausen die Wichtigkeit der Arbeit sieht und diese fortsetzen möchte. Hierzu setzt sie alle möglichen Hebel in Bewegung, um die Finanzierung zu stemmen.« Ihre Arbeitsstelle wird nun einerseits mit Fördermitteln der Kirche und andererseits mit Spenden finanziert.

Gemeinschaft macht den Unterschied

Im Frühjahr 2024 sah die Situation noch anders aus und die Zukunft des KiFaZ Arche war gefährdet. Damals erläuterte Alice Rein, die Leiterin des Kinder- und Familienzentrums, wie sich dieses von einer Kita unterscheidet. Demnach ist Pliezhausen ein Sozialraum. Denn: »Die Menschen im Ort gehören dazu.« Das Konzept der Kinder- und Familienzentren gehe über den reinen Betrieb einer Kita hinaus. »Wir haben ein ganzheitliches Bild im Blick, damit es den Kindern gut geht«, ergänzte die Pfarrerin Julia Kling der evangelischen Kirchengemeinde Pliezhausen-Dörnach.

Es könne viele Gründe geben, die auf ein Kind einwirkten und es belasten könnten. Rein nannte Beispiele aus ihrer Erfahrung: »Das können Sprachbarrieren sein, die Scheidung der Eltern, finanzielle Probleme oder Trauer.« Damit sich Kinder trotzdem gut entwickeln können, brauche es die ganze Familie. »So wollen wir im Kinder- und Familienzentrum Arche das Fundament für die Kinder stärken und sie gut unterstützen«, ergänzte Schäufele vor etwa anderthalb Jahren.

Programm für die ganze Familie

Was die Familien für Bedürfnisse haben, analysierte das KiFaZ-Team zunächst und reagierte auf den Bedarf. Sie hatten festgestellt, dass es in Pliezhausen nicht genug Orte zur Begegnung gibt, aber eine große Sehnsucht, Zeit miteinander zu verbringen. Die regelmäßigen Angebote sind Ideenreich-Kreativabende und das Freitagscafé immer am letzten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Bei Letzterem wechseln die Themen und es gibt etwa Brettspielnachmittage, gemeinsames Singen, eine Bilderbuchpräsentation, Bastelangebote oder einen Impuls der psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Reutlingen. Ebenfalls ein Mal im Monat bietet das Zentrum einen Abend am Feuer für Väter und mehrmals im Jahr einen für Mütter jeweils im Garten der Arche an.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Weiterentwicklungsprozess von Kindertageseinrichtungen zu Kinder- und Familienzentren seit 2016 mit einer Anschubfinanzierung. Sie bekamen die ersten beiden Jahre jeweils 10.000 Euro und im dritten und vierten Förderjahr jeweils 2.000 Euro Förderung. Die übrige Finanzierung müssten die Träger übernehmen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg im Frühjahr 2024. (GEA)