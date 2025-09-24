Mit alten Apfelsorten der Pink Lady den Rang ablaufen

Thilo Tschersich von der Fachberatungsstelle für Obst- und Gartenbau im Landkreis Reutlingen (von links) sowie Jane Mischnik, Lisa Ziehe, Maike Schünemann und Maria Schropp vom Schwäbischen Streuobstparadies haben es sich zur Aufgabe gemacht, alte Apfelsorten wieder bekannter zu machen

DETTINGEN. Freiherr von Berlepsch, Gräfin von Paris und Brettacher oder Gewürzluike: Die alten Apfelsorten sind kaum bekannt, längst haben ihnen die Bestseller aus den Supermärkten den Rang abgelaufen – zu unrecht. Denn was auf den heimischen Streuobstwiesen wächst, habe mehr Aufmerksamkeit verdient: »Wir müssen mit den Topmodellen vom Bodensee oder aus Südtirol konkurrieren«, beschreibt Maria Schropp die Ist-Situation. Sie ist Geschäftsführerin des Schwäbischen Streuobstparadieses und das hat ein Ziel fest vor Augen: Strukturen zu schaffen, um Birnen, Äpfel und Quitten aus der Region auf den Markt zu bringen.

2020 hatte sich das Schwäbische Streuobstparadies aufgemacht, den schmackhaften und aromareichen heimischen »Rohstoff« Apfel in den Handel zu bringen: »Entsprechende Strukturen gab’s nicht mehr«, erklärt Liese Ziehe vom Schwäbischen Streuobstparadies und spricht von einem Testballon, den man vor fünf Jahren mit der Handelsplattform Streuobst gestartet habe. Mit Erfolg, denn: »Wir sind in eine Lücke reingesprungen und haben schon nach einem Jahr gemerkt, dass das eine großartige Idee war.« Im vergangenen Jahr sei nun mit der Digitalisierung ein großer Schritt vollzogen worden, die Prozesse können nun einfacher koordiniert werden. Und, was wichtig sei: Das ermögliche eine Erweiterung des Angebots, alte Sorten fit für den Markt zu machen.

Erhaltung einzigartiger Kulturlandschaft

Das Prinzip der Handelsplattform ist einfach: »Wir machen das, was die Erzeuger nicht leisten können und schaffen für sie professionelle Strukturen«, erklärt Maria Schropp. Mehr noch: Man schaffe dadurch auch eine Wertschätzung für das Streuobst, Lisa Ziehe spricht von »emotionaler Sichtbarmachung«. Nicht zuletzt trage man zur Erhaltung dieser einzigartigen Kulturlandschaft bei, leiste Natur- und Landschaftsschutz: »Diese schöne Landschaft stirbt, wenn wir sie nicht nutzen«.

Dieses Jahr liefern 49 Erzeuger über 40 Apfelsorten ab. Die Ware geht an 50 Abnehmer, darunter sind Lebensmitteleinzelhändler und Außer-Haus-Verpflegungsstellen in der Region. Dazu gehört auch die s.Bar GmbH in Reutlingen, die ein Betriebsrestaurant betreibt. Joachim Böhringer ist überzeugt von dem Projekt und der Qualität der Äpfel, im Betriebsrestaurant stelle er jedoch Woche in Ein-Kilo-Paket mit den neuen alten Sorten zusammen: »Unsere Gäste freuen sich auf dieses saisonale Highlight«.

Mitmachen könne jeder, der eine Streuobstwiese bewirtschaftet, wie das Team vom Schwäbischen Streuobstparadies erklärt – die Menge sei nicht relevant. Obst aus Gärten oder von Plantagen werde nicht akzeptiert, Tafelobstqualität sei Voraussetzung. Abgabestellen sind in Herrenberg, Hechingen, Ebersbach und Dettingen, wo montags das Obst im Bauhof gesammelt und eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird. Rund 15.000 Kilo Äpfel werden dieses Jahr insgesamt erwartet, in Dettingen wird mit 700 Kilo gerechnet. Allein Helmut Müller wird 3.000 Kilo beisteuern, er besitzt zwölf Streuobstwiesen, auf denen 15 verschiedene Apfelsorten wachsen. Jede Menge Arbeit sei das, wie der Dettinger zugibt und die Kosten seien nicht zu unterschätzen – die Beteiligung an der Handelsplattform mache die Arbeit wenigstens etwas lohnenswerter und lukrativer. Trotz allem pflege und hege er mit großer Leidenschaft die Streuobstwiesen: »Es ist schön zu sehen, wie das Obst wächst und gedeiht.«

Zu den eher Kleinen im Kreis der Erzeuger gehört Elisa Greger aus Neuhausen, die dieses Jahr zum ersten Mal Äpfel abliefert. Vor fünf Jahren habe die Familie eine 14 Ar große Streuobstwiese mit 21 Bäumen gekauft: »Wir wussten nicht, was auf uns zukommt«, gesteht sie lachend. Sie sei froh, die Äpfel über die Handelsplattform in Umlauf bringen zu können. Mehr noch: Weil es dieses Jahr besonders viele Boskoop gibt, hat das Schwäbische Streuobstparadies die Aktion »Boskoop für dahoim« ins Leben gerufen. Das alles sei wichtig, um die alten heimischen und überaus aromatischen Apfelsorten – im Landkreis Reutlingen gibt es rund 400 - wieder bekannter zu machen, wie Thilo Tschersich bei der stimmungsvollen Pressekonferenz mitten auf einer Dettinger Streuobstwiese betonte: »Wir wollen der Pink Lady den Rang ablaufen«, kündigte der Fachmann von der Fachberatungsstelle für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Reutlingen an.

»Die Situation hat sich deutlich verbessert«, bemerkte Dettingens Bürgermeister Michael Hillert. »Aber perfekt ist sie nicht.« Er wünsche sich eine Vermarktungsplattform für Kirschen.

Der 2012 gegründete Verein Schwäbisches Streuobstparadies mit seinen 300 Mitgliedern setzt sich für den Erhalt der landschaftsprägenden Streuobstwiesen in den sechs Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Böblingen, Zollernalb, Esslingen und Göppingen ein. Mit 1,5 Millionen Obstbäumen liegt hier die größte zusammenhängende Streuobstlandschaft Europas. www.streuobstparadies.de und www.handelsplattform-streuobst.de (GEA)