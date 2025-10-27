Mini-Sportabzeichen für die Kleinsten in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. »Habt ihr eure Turnschuhe eingepackt?«, fragt Barbara Müller vom Kindergarten Forsthaus in Hengen die Kinder, bevor es losgeht. Ein besonderer Ausflug steht an diesem Morgen für die Hasengruppe an: Heute geht es für die Kinder zum Mini-Sportabzeichen ins Feuerwehrhaus. Seit diesem Sommer bietet die Stadt Bad Urach das sportliche Angebot für Kindergärten an. Zum ersten Mal nun auch in Hengen im Kindergarten Forsthaus.

Im obersten Stock des Feuerwehrhauses werden die Kinder von zwei großen Maskottchen, einem Hasen und einem Igel, empfangen. Auf dem Boden liegen schon bunte Ringe und Seile bereit, auch einige kleine Hürden stehen hintereinander. Nicola Schempp von der Stadtverwaltung Bad Urach, die für die Fachbereiche Bürgerservice und Soziales zuständig ist, beginnt eine Geschichte zu erzählen: Der Hase Hoppel und Igel Bürste wollen zum Geburtstag der Eule gehen. Um dort hinzukommen, müssen sie durch den Wald und einige Hindernisse überqueren.

Förderung von Grundfertigkeiten

Zunächst müssen die Kinder in die Reifen springen und je nach Farbe ihren linken oder rechten Arm heben. Am Schluss müssen sie noch unter einem Hindernis durch. Auf dem Weg zum Geburtstag der Eulen lauern aber einige Gefahren auf die Kinder. So kommt ihnen ein Wildschwein in die Quere. Um das Wildschwein zu verjagen, müssen die Kinder Plastikbälle in eine Kiste werfen. Die ersten Hindernisse sind geschafft, doch bis zum Geburtstag der Eule müssen die Kinder weitere überqueren.

Auf einem Bein sollen sie springen und gleichzeitig einen Luftballon hochwerfen. Was sich einfach anhört, kann für das ein oder andere Kind herausfordernd sein. »Viele Kinder haben zu wenig Bewegung heutzutage«, erzählt Nicola Schempp. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass sich Kinder im Kindergartenalter mindestens 60 Minuten bei mittlerer/höherer Anstrengung am Tag bewegen. »Das Mini-Sportabzeichen ist eine Art Vorbereitung auf das normale Sportabzeichen, das ab sechs Jahren absolviert werden kann«, sagt Nicola Schempp weiter. Es werden die Grundfertigkeiten wie Werfen, Springen und Laufen gefördert. Das Mini-Sportabzeichen wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) organisiert und ist für Kinder zwischen drei und sechs Jahren geeignet.

Siegerehrung am Schluss

Bei der nächsten Übung brauchen die Kinder ihren Gleichgewichtssinn. Um zur Eule zu kommen, sollen sie einen Baumstamm im Wasser überschreiten. Das Kreppband auf dem Boden stellt den Baumstamm dar. Vorwärts balancieren die Kinder sehr schnell, rückwärts und mit verbundenen Augen ist die Aufgabe nicht mehr so einfach wie am Anfang. Doch alle Kinder schaffen es auf die andere Seite des scheinbaren Flusses und können die beiden Maskottchen abklatschen.

Nicht nur ein Fluss muss überquert werden, sondern auch ein Sumpf befindet sich auf dem Weg zur Geburtstagsfeier. Es bleibt den Kindern also nichts übrig, als durch den Sumpf zu waten. An Seilen ziehen sich die Kinder mit aller Kraft durch den Matsch. Der Geburtstag der Eule ist nicht mehr weit entfernt, doch eine Übung müssen die Kinder noch absolvieren: Mit dem Purzelbaum sind alle Disziplinen des Sportabzeichens erfolgreich absolviert worden - die Kinder haben den Geburtstag der Eule erreicht. Was beim Sportabzeichen nicht fehlen darf, sind die Urkunde und das Abzeichen. Nicola Schempp übergibt den Kindern ihre Auszeichnung, die sie alle stolz in den Händen tragen. (GEA)