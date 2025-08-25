Michael Donth erweitert seinen Horizont in einer Kleintierpraxis in Metzingen

Michael Donth war im Rahmen seiner Sommertour einen Vormittag als »Praktikant« in der Kleintierpraxis von Dr. Uschi Wilgenbus in Metzingen, die hier gerade der Hündin Anjuli Blut abnimmt. Neben ihr die Tiermedizinische Fachangestellte Birgit Kugel. »Die Seele dieser Praxis«, wie Wilgenbus sagt.

METZINGEN. Michael Donth hat keine Angst. Zumindest keine von Hunden und Katzen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hält Anjuli, während ihr Dr. Uschi Wilgenbus am rechten Hinterlauf Blut abnimmt. Die Hündin hält erst geduldig hin, mit der Zeit windet sie sich, sodass sie ein bisschen festgehalten werden muss. Donth weiß, wie man Hunde anfasst: Zuhause in Zainingen lebt Tasco, der Schäferhund von Sohn Lukas, früher gab's den Appenzeller Lexy.

»Arbeiten, wenn andere Urlaub machen«, hat Michael Donth seine Sommertour überschrieben, die 13. mittlerweile. Ein Erfolgsmodell: »Ich kann nicht jede Erfahrung so direkt in meine Arbeit als Verkehrspolitiker einfließen lassen wie neulich, als ich bei Omnibus Vöhringer in Holzelfingen war«, sagt Donth. Seinen Horizont erweitern kann er aber immer - egal ob er einen Vormittag »Praktikant« in der Kleintierpraxis von Uschi Wilgenbus ist, nachmittags bei Ewald Heinzelmann in Steinhilben Likör abfüllt, am Tag danach schaut, wie Jochen Rath die Touren seiner Spedition plant, oder zum Abschluss als Schmankerl bei der Starkbierhockete der Albdorfmusikanten Pfronstetten Bier zapft.

»Ich bin nicht nur für Tiere da, sondern auch für Menschen«

Der Vormittag mit Uschi Wilgenbus in Metzingen ist für Michael Donth schon deshalb ein besonderer, weil er diese Praxis in der Marienstraße 2 fast schon sein ganzes Leben kennt. »Ich war hier schon vor 50 Jahren«, sagt der 58-Jährige. Nicht als Hundebesitzer, sondern als kleiner Patient: »Ich war hier als Kind bei unserem Hausarzt Dr. Bornhäuser«, sagt der in Grafenberg aufgewachsene Bundestagsabgeordnete. Der Onkel Doktor war gut zum kleinen Michael, Donth kommt also tiefenentspannt in die Kleintierpraxis.

Erst mal ein Kätzchen. Harmlos, das Tier hatte nur Augenprobleme. Michael Donths Unterarme sind so makellos wie vorher - ganz im Gegensatz zu denen von Uschi Wilgenbus, die voller Narben sind. Tiere, die ängstlich sind - und viele sind das beim Tierarzt, weil sie nicht verstehen, was mit ihnen geschieht - setzen Krallen und Zähne ein, um zu zeigen, dass sie lieber woanders wären.

Ganz woanders, in der Welt der Träume, ist Mila. Die neunjährige Boxerhündin schläft tief und schnarcht ein bisschen, als Michael Donth das zweite Behandlungszimmer betritt. Die Narkose gesetzt hat Dr. Isabel Winkler. Die 38-Jährige wird im kommenden Jahr die Kleintierpraxis von Dr. Uschi Wilgenbus übernehmen. »Für mein wie ein Sechser im Lotto«, sagt die erfahrene Tierärztin, die froh ist, dass ihre Arbeit weitergeführt wird. Sie selbst wird als freie Mitarbeiterin weiter ein bisschen mitschaffen. Die Narkose nutzt Winkler, um der Hündin die Krallen zu schneiden und für ein bisschen Zahn- und Ohrpflege. Michael Donth hilft danach mit, das Tier auf einer Matte in den Nebenraum zu tragen, wo es neben seinem Herrchen aufwacht.

»Ich liebe meinen Beruf, aber er ist psychologisch irrsinnig anstrengend«

Als einen Quantensprung bezeichnet Wilgenbus das, was sich in der Tiermedizin zwischen ihrem Studium und dem ihrer Nachfolgerin getan hat. »Nichts, was es bei Tieren nicht geben würde, was es für den Menschen gibt«, sagt die 66-Jährige. Wobei sie davor warnt, bei Tieren alles zu machen, was sich machen ließe. »Kein Tier sollte durchleben müssen, was wir Menschen uns antun«, sagt sie in Bezug beispielsweise auf Chemotherapien bei krebskranken Tieren. Ein Mensch unterzieht sich ganz bewusst einer solchen Behandlung, sagt sie, »ich glaube aber nicht, dass ein Tier imstande ist, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln.« Deshalb lieber ein sanftes, schmerzloses Ende, wenn alle Behandlungen nicht mehr fruchten und das Tier nur noch leidet.

»Für nichts lieben mich meine Patienten mehr als für einen guten Abschied ihrer Lieblinge«, sagt Uschi Wilgenbus, »das ist ein unheimlich sinnvoller Dienst, wenn ich zu ihnen nach Hause komme. Ich weiß, dass es für die Menschen ganz schlimm ist, wenn ein Tier gehen muss.« Dabei spricht die Tierärztin ein ganz zentrales Problem ihres Berufs an: Tiere werden immer mehr vermenschlicht. »Den Preis zahlen die Tiere - in jeder Form«, weiß sie. »Teilweise geht's auch in die andere Richtung: Die armen Menschen machen sich zu Sklaven ihrer Tiere.«

Beim Tierarzt kommt dann alles zusammen. Kranke Tiere und Menschen, die an ihren Lieblingen hängen wie an Menschen. Viele Tierhalter (Wilgenbus: "Ich spreche nicht von Tierbesitzern, sondern von Tierhaltern"), die meinen, durch Dr. Google eh alles zu wissen. »Ich bin nicht nur für Tiere da, sondern auch für Menschen«, sagt Uschi Wilgenbus. Fazit aus vierzig Jahren: "Ich liebe meinen Beruf, er ist aber psychologisch irrsinnig anstrengend." (GEA)