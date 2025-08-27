Metzingerin übernimmt Verantwortung als Schöffin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/METZINGEN. Keine Roben, keine Jura-Professur – und doch sitzen sie mit am Richterpult, wenn über Berufungen, Einbrüche oder sogar Mord verhandelt wird. Rund 60.000 Schöffen in Deutschland – und knapp 12.000 weitere Jugendschöffen – übernehmen genau diese Verantwortung. Sie sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die im Ehrenamt gemeinsam mit den Berufsrichtern über Schuld und Strafe mitentscheiden und so die Alltagswelt direkt ins Gericht bringen.

Eine dieser ganz normalen Bürgerinnen ist Cigdem Schaich. Zwei Söhne, 3,5 Jahre und 8 Monate alt, halten die 36-Jährige aus Metzingen auch während ihrer Elternzeit gut auf Trab. Beruflich ist sie in Teilzeit bei der Stadt Metzingen im Bereich Soziales tätig. Doch für ihre ehrenamtliche Arbeit in Tübingen schaufelt sie sich gern Zeit frei – und wird von ihrem Arbeitgeber dabei unterstützt.

»Das ist schon sehr angesehen, habe ich gemerkt«

Ihre Wahlperiode am Landgericht Tübingen dauert von 2024 bis 2028, maximal zwölf Termine im Jahr sind vorgesehen. Für Schaich bedeutet das, zwischen Babytrage und Bluse in den Gerichtssaal zu wechseln. Als sie den Brief mit der Wahl erhielt, konnte sie ihr Glück kaum fassen. »Ich habe mich so gefreut. Freunde und Familie haben gratuliert – das ist schon sehr angesehen, habe ich gemerkt.« Dass sie tatsächlich Schöffin werden würde, hatte sie kaum erwartet. »Andere Bekannte haben es auch versucht und sind nicht genommen worden.«

Foto: Geisinger Foto: Geisinger

Wie sie überhaupt auf die Idee kam? »In Metzingen gibt es ein Blättle, da stand der Aufruf drin«, so die Metzingerin. Viel überlegen musste sie nicht. »Ich habe schon immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, den hatte ich auch schon als Kind beim Spielen, wenn es zum Beispiel um die Reihenfolge ging«, sagt sie und schmunzelt.

» Ich war fasziniert davon, wie man letztlich doch jedes Mal auf die Wahrheit gekommen ist«

Später habe sie dann als Jugendliche mit Begeisterung »die Nachmittags-Gerichtsshows«, etwa Richterin Barbara Salesch oder Richter Alexander Hold verfolgt. »Ich hab das geliebt. Zwischen Anfang und Ende der Verhandlungen ist so viel passiert. Es gab immer eine Überraschung und ich war fasziniert, wie man letztlich doch jedes Mal auf die Wahrheit gekommen ist.« Und noch eine Sache hat sie stark angetrieben. Ihre Eltern waren früh geschieden, der Vater fehlte. »Es hieß immer: Guck mal, die hat keinen Vater, aus ihr wird eh nichts.« Gerade deshalb habe sie es allen beweisen wollen. Dieses frühe Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen und für Gerechtigkeit einzustehen, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben – und ist neben dem Wunsch nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit, ein Grund, warum sie sich für das Schöffenamt entschieden hat.

Ihr erster echter Test in der Praxis blieb unvergessen: ein Berufungsverfahren wegen Diebstahls. Doch der Angeklagte erschien gar nicht erst. »Ich hatte mich so darauf gefreut – und dann kommt der einfach nicht«, sagt sie heute. Dieser unerwartete Auftakt machte ihr gleich klar, dass die Arbeit als Schöffin voller Überraschungen steckt.

»Ich verstehe, dass Sie Hunger hatten. Aber dann doch bitte Nudeln statt Steak«

Inzwischen hat Cigdem Schaich mehrere Verhandlungen begleitet und weiß genau, wie der Ablauf funktioniert. Vor jedem Termin erklärt der Richter ihr und ihrem Schöffen-Kollegen die wichtigsten Eckdaten. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. »Ich frage den Richter vorab fast immer nach dem Mindest- und Höchstmaß und was der Angeklagte vor Gericht eigentlich erreichen will«, sagt sie. Während einer Verhandlung darf sie ihre Fragen dann direkt an den Angeklagten stellen. »Beim ersten Mal war das schon sehr aufregend.«

Bisher waren ihre Fälle noch keine besonders schweren, allesamt Berufungsverfahren. Mord, Vergewaltigung, Fahren unter Alkohol oder Diebstahl – sie hofft, künftig auch an solchen intensiveren Verfahren beteiligt zu sein, bei denen sie länger im Geschehen bleibt. Doch auch die scheinbar kleineren Fälle bleiben im Gedächtnis. So erzählt sie von einem älteren Mann, Bürgergeldbezieher, der wegen mehrfachen Diebstahls angeklagt war. Er räumte ein, dass er aus Hunger gestohlen hatte. »Beim Schlussplädoyer sagte der Richter: Ich verstehe, dass Sie Hunger hatten. Aber dann doch bitte Nudeln statt Steak.« Schaich muss lachen, wenn sie sich daran erinnert. »Da dachte ich: ja, stimmt eigentlich.«

Als ehrenamtlicher Gesetzeshüter in Uniform Ehrenamt gibt es aber auch bei der Polizei. Den sogenannten Freiwilligen Polizeidienst gibt es in Baden-Württemberg seit 1963. Ihm gehören Stand Ende 2023 insgesamt 406 Polizeifreiwillige an, 2022 waren es noch 446. Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr ehrenamtliches Engagement den Polizeivollzugsdienst unterstützen. 1967 waren 4.448 Menschen im freiwilligen Polizeidienst, der Höchstwert in Baden-Württemberg. Ein freiwilliger Polizeidienst existiert in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen. Die Einrichtung eines freiwilligen Polizeidienstes obliegt den Ländern. Der Freiwillige Polizeidienst ergänzt auf Basis des ehrenamtlichen Engagements die sichtbare Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, stärkt damit die öffentliche Sicherheit bzw. das Sicherheitsgefühl und ist eine Brücke zwischen Gesellschaft und staatlichen Institutionen. Die Polizeifreiwilligen unterstützen den Polizeivollzugsdienst, insbesondere bei Veranstaltungen (zum Beispiel für Verkehrsmaßnahmen) oder bei der Präventionsarbeit. Sie nehmen dabei Aufgaben wahr, bei denen keine erhöhte Gefährdungslage zu erwarten ist. Die Ausbildung umfasst zwei Wochen für die Grundausbildung sowie einer darauf folgenden Einführungsverwendung und erfolgt in einer Polizeischule der Bereitschaftspolizei oder bei den Aufstellungsdienststellen. Die Polizeifreiwilligen haben die Stellung eines Polizeibeamten im Sinne des Polizeigesetzes und tragen deshalb grundsätzlich Uniform. Da auch sie in die Lage kommen können, ihr eigenes oder das Leben eines anderen schützen zu müssen, sind sie mit einer Pistole und anderen. Die Mitarbeit beim freiwilligen Polizeidienst ist ehrenamtlich, stundenweise und vielfach auf 40 Stunden pro Monat begrenzt. In der Regel erhalten die Mitarbeiter eine Aufwandsentschädigung. Es ist kein Beruf, sondern eine Funktion im staatlich-gesellschaftlichen Gemeinwesen. Zwangsmitteln ausgestattet. Die Anforderungen an die Polizei haben sich seit der Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes im Jahr 1963 grundlegend verändert. Deshalb muss der Freiwillige Polizeidienst neu ausgerichtet werden, um ihn zukunftsfähig zu machen, heißt es aus dem Innenministerium von Baden-Württemberg. (GEA)

Hinter den manchmal skurrilen Momenten steckt viel Verantwortung. Gemeinsam mit den Berufsrichtern entscheidet sie am Ende einer Verhandlung über das Urteil. »Wir waren bislang eigentlich immer einer Meinung«, sagt sie. Und auch wenn die Forderungen einmal auseinanderklaffen sollten, gilt: Schöffen und Berufsrichter sind gleichgestellt. Keine Stimme zählt doppelt, entscheidend ist die Mehrheit.

»Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, wenn er ehrlich bereut«

Was ihr besonders wichtig ist, ist zu zeigen, wie engagiert alle im Gerichtssaal arbeiten – von Richterinnen und Richtern bis zu Anwältinnen und Anwälten. »Es ist kaum zu glauben, wie viel Herzblut dort steckt. Denen liegt wirklich am Herzen, dass der Mensch auch zukünftig etwas verändert und besser wird«, so die Zweifach-Mama. Das habe sie bisher bei jedem einzelnen Fall spüren können. »Im Gericht begegnet man Menschen mit Problemen, denen man im normalen Leben vielleicht nie begegnen würde. Oder man wüsste gar nicht, dass sie welche haben.«

Ihre Haltung ist klar: »Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, wenn er ehrlich bereut. Aber wenn jemand nicht für seine Fehler geradesteht – da wäre ich knallhart. Dann wäre die Höchststrafe angebracht.« Ihre Rolle als Mutter, Freundin und Familienmensch spiegelt sich zumindest in ihren Gedanken regelmäßig während der Verhandlungen wider: »Oft denke ich, das könnten auch meine Kinder, Angehörigen, Freunde sein …« Auch wenn es manchmal schwierig sei, objektiv zu urteilen, »weil man selbst Mensch ist«, erinnere sie sich stets daran, sachlich zu bleiben. Und das gelinge letztlich.

»Im Namen des Volkes sagt man vor Gericht – und wir stehen für dieses Volk«

Dass gerade Menschen wie sie – Mechaniker, Büroangestellte, Eltern – in die Urteile einbezogen werden, hält sie für unverzichtbar. »Im Namen des Volkes sagt man vor Gericht – und wir stehen für dieses Volk. Das spiegelt sich im Schöffenamt wider. Alles andere wäre für mich nicht gerecht.« Sie ist überzeugt: »Viele vertrauen der Justiz nicht. Aber meiner Erfahrung nach läuft alles fair und gerecht ab. Man kann stolz sein, dass wir in Deutschland so ein System haben. Es gibt immer Leute, die an allem nörgeln, aber das sind dann die, die nichts machen.«

Für Cigdem Schaich hat die bisherige Zeit als Schöffin bereits eines deutlich gemacht: Ehrenamt ist mehr als nur ein Zusatz zu Job und Familie – es ist etwas, das erfüllt und glücklich macht. »Wer nicht gerade einen Fünf-Jahres-Plan hat, dem kann ich die ehrenamtliche Arbeit als Schöffe nur nahelegen«, so die 36-Jährige. »Ehrenamt ist für mich, das zu machen, was einem Spaß macht. Nach einem Tag im Gericht bin ich einfach glücklich, weil ich einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet habe. Schon von Anfang an habe ich gespürt, dass das genau das Richtige für mich ist.« (GEA)