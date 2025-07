Metzinger Stadtfest startet: Was auf dem Programm steht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Von den Kindergartenkindern bis zur Oberbürgermeisterin eint die Metzinger derzeit eines: die Vorfreude auf das Stadt- und Heimatfest. Das wird auch in einem Instagram-Film deutlich, der von der Presseabteilung gestaltet wurde: »Das heißt für mich, dass ich drei Tage nicht kochen muss«, freut sich ein Bürger. Die Autogrammstunde der Tussies mit Vorstellung der Mannschaft ist für eine Metzingerin der Höhepunkt, von einem positiven Ausnahmezustand in der Stadt spricht eine andere.

Dreh- und Angelpunkt des Stadt- und Heimatfestes von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Juli, ist der Festplatz Bongertwasen. Dorthin war die Traditionsveranstaltung vor drei Jahren von der Stadtmitte wieder zurückgekehrt, der Restart 2022 sei laut Pressesprecherin Susanne Berger erfolgreich gewesen. Und deshalb wird sich am Samstag der Umzug mit seinen über 2.500 Teilnehmern auch wieder ab 11 Uhr vom Kelternplatz in Richtung Bongertwasen bewegen.

Dort wird das Traditionsfest auch am Freitag um 18 Uhr offiziell von OB Carmen Haberstroh eröffnet. Dem nunmehr zweiten Fassanstich in ihren Leben sehe sie mit einer gewissen Gelassenheit entgegen, nachdem die Premiere vor drei Jahren geklappt hatte, meint sie lachend. Darauf folgt quasi nonstop ein durchweg kostenloses Programm mit jeder Menge Musik- am Freitag spielen die Stadtkapelle und die »Partyfürsten«, samstags rockt »Ernest and the Hemingways« die Bühne – und Kabarett mit Bernd Kohlhepp als Hämmerle am Sonntag. Und auch die Metzinger Kindergärten, Schulen, Vereine und andere Gruppierungen dürfen zeigen, was sie können: Bühne frei heißt es am Samstag nach dem Umzug für sie. Auch ein ökumenischer Gottesdienst ist am Sonntag um 10 Uhr im Festzelt geplant.

Der Festumzug als Highlight

Die Bewirtung übernehmen die neuen Festwirtinnen Putler und mit ihnen habe man laut Heidrun Müller vom Organisationsteam an der ein oder anderen Stellschraube gedreht, damit die Warteschlangen nach dem Umzug nicht so lange werden: Es wurden zusätzliche Grillstationen für die Rote Wurst und Getränkestände eingerichtet. Ansonsten habe man am Konzept kaum etwas geändert, das Mitmachangebot laut Müller aber etwas erweitert. Wem es im Festzelt zu laut ist, kann sich in die Weinlauben der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen einem Glas Wein zurückziehen. Turbulent werde es dagegen sicherlich auf der anderen Seite des Festzeltes beim Rummel zugehen.

Höhepunkt des Stadt- und Heimatfestes ist der Festzug, der Generationen verbindet: Die Großeltern und Eltern von heute sind selbst schon als Kinder mitgelaufen. »Da erinnert sich jeder gerne daran«, so Festzug-Organisatorin Christina Löffler, das schaffe Verbundenheit. Es sei herrlich zu sehen, wie sich aufgeregt die Kinder jetzt schon seien. Sie selbst sei gespannt darauf, was es von den knapp 60 Gruppen zu sehen gibt – es sei nämlich kein Motto vorgegeben. Unter den Schulen, Kindergärten, den Vereinen und anderen Gruppierungen befinde sich laut Löffler mit der freien evangelischen Schule Glems ein Premieren-Teilnehmer. Und es werden beim Umzug mehr Musikkapellen als vor drei Jahren für Unterhaltung sorgen, darunter auch eine aus Passy. Die Franzosen sind gerade auf Partnerschaftsbesuch in Pfullingen.

Es freue sie zu sehen, wie akribisch sich die verschiedenen Gruppen und Teilnehmer auf das Fest vorbereiten würden, erklärt die Oberbürgermeisterin: »Ich erinnere mich sehr gerne an den Umzug vor drei Jahren.« In guter Erinnerung sei ihr vor allem auch die vielen Gesten entlang der Strecke, als Anwohner spontan für Abkühlung sorgten. Das sei ein Zeichen für den Zusammenhalt der Metzinger und der Verbundenheit zur Stadt. Vor allem der farbenfrohe und kreative Umzug sei ein Spiegelbild der lebendigen Stadtgesellschaft mit ihren vielen Aktivitäten und engagierten Menschen: Metzingen sei offen, vielseitig und herzlich, so Carmen Haberstroh. Gleichwohl sei es sehr aufwändig, dieses Fest zur organisieren und viele Abteilungen seien involviert vom Bauhof bis zum Ordnungsamt. Für das stehe das Thema Amokprävention im Focus – leider, wie die OB meint.

Das Stadt- und Heimatfest solle von ausgelassener Fröhlichkeit geprägt sein, darin sind sich die Organisatorinnen einig. Wer wissen will, wie’s vor drei Jahren war und hoffentlich wieder sein wird, kann sich unter www.metzingen.de/stadtfest einen Imagefilm anschauen. Dort gibt’s auch weitere Informationen zu allen Veranstaltungen, der Anreise, dem Shuttle-Service, der Parksituation, den Straßensperrungen und vielen weiteren Themen. (GEA)