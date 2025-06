Metzinger Schlachthof als Schlüsselgrundstück

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Noch ist definitiv nicht klar, was anstelle des ehemaligen Schlachthofgebäudes entstehen wird, klar ist, dass der so genannte Stadteingang West seiner Vollendung entgegenstrebt. Konrad Berger, Leiter des Geschäftsbereichs Planen und Bauen bei der Stadt, referierte am Donnerstagabend im Gemeinderat den Sachstand.

Bereits 2018 wurde das Sanierungsgebiet festgelegt und rechtskräftig verabschiedet. Ziele waren Verbesserungen der Aufenthalts-, Verkehrs- und Freiflächen sowie eine Stärkung der Innenstadt. Mittlerweile, so Berger, sei einiges geschehen: Die Erms wurde renaturiert, die Ermsbrücke befindet sich aktuell in der Sanierung, geplant ist, den Gaenslen & Völter-Platz samt Adlergarten umzubauen und die Stuttgarter- und die Wilhelmstraße zu modernisieren.

60 Prozent vom Bund

Das Schlüssel- und Kernstück in diesem Gebiet ist jedoch laut Berger das Schlachthofareal mit seinen rund 2.000 Quadratmetern. Hier könnte ein dringend benötigtes Ärztehaus entstehen, um den Standort Innenstadt als Dienstleistungs-, Versorgungs- und Arbeitsstandort zu stärken. Voraussetzung ist nach den Worten Bergers, dass die sanierungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Nur dann könnten der Abbruch und eine Neubebauung erfolgen. Letztere ist notwendig, betonte Berger, um Fördermittel zu bekommen.

Die Sanierungsmaßnahme »Stadteingang West« sei im Förderprogramm des Bundes mit einem Rahmen von 1,5 Millionen Euro (60 Prozent Bund, 40 Prozent Land), der aber jederzeit aufgestockt werden könne. Angesichts dieser Voraussetzungen und der Empfehlung der Verwaltung fiel es dem Gemeinderat leicht, einstimmig die Sanierungssatzung zu verabschieden. Im Herbst 2025 soll dann der Aufstockungsantrag gestellt werden.

Ein Schlusspunkt wurde dagegen unter die Sanierungsmaßnahme Innenstadt III gesetzt. Dort liefen nach Aussage von Konrad Berger seit den frühen achtziger Jahren Erneuerungen. Die markantesten waren sicherlich das Alte Rathaus und der historische Pfleghof.

Ziel war es gewesen, die frühere Ortsdurchfahrt der B 28 aus der Stadtmitte heraus zu verlagern, zum anderen den Dienstleistungs-, Kultur- und Freizeitstandort in der Kernstadt zu sichern.

»Es wurden dabei städtebauliche Wunden beseitigt«, betonte Berger. »Stand früher das Auto im Mittelpunkt, sind es jetzt die Belange der Fußgänger und Radfahrer.« Teil der Sanierungsmaßnahme sei, so Berger, die Modernisierung privater Gebäude gewesen. Dabei seien jedoch weniger Fördermittel in Anspruch genommen worden als erwartet. Energetisch ertüchtigt worden seien die denkmalgeschützten Gebäude Wilhelmstraße 14 und die Museumskelter. Mit dem Einsatz von Städtebaufördermitteln waren nach den Worten Bergers zusätzliche öffentliche und private Folgeinvestitionen verbunden. Darunter auch Investitionen ohne Geld vom Staat. Nach bisherigen Erfahrungswerten müsse man von Bauinvestitionen von rund elf Millionen Euro ausgesehen, bei Fördergeldern von 3,75 Millionen Euro bedeute dies einen Multiplikator von rund drei.

Patrick Fürst von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung erklärte, dass es bei der Sanierungsmaßnahme Innenstadt III zwar zu einer Erhöhung der Bodenrichtwerte gekommen sei, was durch einen Ausgleichsbetrag der Eigentümer auszugleichen wäre, riet aber wegen der geringen Summe und des dagegen stehenden hohen Aufwands davon ab. So nahm das Gremium den Schlussbericht der Sanierungsmaßnahme einstimmig zur Kenntnis.

Mit einem klaren Ja des Neuhäuser Ortschaftsrats im Gepäck kam Giovanni di Maria (Straßenbau der Stadt) ins Gremium. Es geht um den schrittweisen barrierefreien Umbau von zunächst fünf Bushaltestellen in der Stadt. Kostenpunkt sind 456.000 Euro. Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 66.500 ist laut di Maria gedeckt durch höhere Zuschüsse.

Die Stadträtin Isabel Aurenz regte an, eine Priorisierung einzuführen, dass diejenigen Haltestellen mit hoher Frequenz zuerst umgebaut würden. Dies wurde aufgenommen. Grünen-Stadtrat Georg Bräuchle wollte wissen, wie viele weitere Bushaltestellen noch umgebaut werden. Laut di Maria sind noch 15 in Planung, wobei immer fünf als nächstes geplant würden.

Taubenpopulation eindämmen

Unter dem Punkt »Sonstiges« erfuhren die Räte auf Nachfragen von Georg Bräuchle, dass nach gründlicher Reinigung das Taubenhaus in der Bahnlinie wieder in Betrieb ist und nach der Sommerpause dem Gremium ein Konzept vorgelegt werden soll wie mit die wachsende Taubenpopulation eingedämmt werden kann. CDU-Stadtrat Eckart Ruopp beantragte, die Solidaritätspartnerschaft der Ermstal-Gemeinden Bad Urach, Dettingen und Metzingen mit der ukrainischen Stadt Arcis, die bis Ende des Jahres befristet ist, unbegrenzt fortzusetzen. »Unsere Solidarität hat kein Ablaufdatum«, sagte Lisa-Maria Weigert von den Grünen. »Diesen Antrag nehmen wir selbstverständlich gerne auf«, betonte Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. (GEA)