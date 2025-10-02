Metzinger Schilderwald um die Hälfte gelichtet

Schilderwald war einmal: Jetzt weisen in der Metzinger Karlstraße nur noch acht blau-weiß-schwarze Tafel-Kombinationen auf die Parkregelungen hin.

METZINGEN. Stolze siebzehn nagelneue Schilder auf gerade mal rund 175 Metern hatten nach der Sanierung der Karlstraße im Metzinger Bahnhofsviertel vor einigen Monaten die dortigen Parkregelungen verkündet: zwei Stunden mit Scheibe montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr.

Der Schilderwald war gewachsen, weil Naturbäume zu groß werden und die Sicht der parkenden Autofahrer auf die blau-weiß-schwarzen Blechtafelkombinationen eines Tages hätten nehmen können: Auf mehreren Inseln zwischen den Parkstreifen werden nach und nach Junggewächse eingepflanzt, die schon kleine grüne Kronen tragen.

Bekommt die Natur also Zuwachs, hat die Stadt Metzingen den Schilderwald wenige Wochen nach Erscheinen des ersten GEA-Berichts über ihn deutlich ausgelichtet: Seither stehen nur noch acht Tafeln beidseits der überwiegend als Einbahnstraße ausgewiesenen Karlstraße - so viele wie vor der Sanierung und zwei mehr als auf 100 Metern der benachbarten, noch nicht sanierten Olgastraße.

Willkommen in Schilda? So sah es rechts und links der Karlstraße direkt nach deren Sanierung aus. Foto: Markus Pfisterer Willkommen in Schilda? So sah es rechts und links der Karlstraße direkt nach deren Sanierung aus. Foto: Markus Pfisterer

Warum hat die Stadtverwaltung, die die Parkplatzschilder selbst beschafft und auf die Baustelle geliefert hat, sie in der Karlstraße zunächst in so reicher Zahl aufstellen lassen und genügen nun doch weniger als die Hälfte? Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh nimmt in einer längeren Antwort auf eine GEA-Anfrage Stellung. »Die Karlstraße wurde saniert. In diesem Zusammenhang wurden auch die Parkierung und die Bepflanzung neu gestaltet«, erläutert sie.

Deshalb habe die Beschilderung angepasst werden müssen, die – wie schon vor der Sanierung – die Parkzeit auf maximal zwei Stunden begrenzt. »Damit soll verhindert werden, dass Dauerparker die Stellplätze blockieren. Dadurch bleiben die Parkplätze für die Kundinnen und Kunden sowie für die Patientinnen und Patienten der umliegenden Geschäfte und Praxen frei.«

Die neue Beschilderung sei nach den rechtlichen Vorgaben geplant worden. »Dabei haben wir mit Blick auf den späteren Bewuchs durch Bäume mehr Schilder vorgesehen, als nötig wären«, räumt die Rathauschefin ein und führt weiter aus: »So haben wir das zunächst eingeordnet, ärgern uns nun aber selbst über das Ergebnis. Denn so schnell wachsen die neuen Bäume nicht, dass sie die Sicht auf die Schilder verdecken könnten. Ich war ehrlich gesagt auch erschrocken, als ich es gesehen habe, und kann die kritischen Stimmen gut nachvollziehen.«

Deshalb habe die Stadtverwaltung reagiert: Die Zahl der Schilder wurde von 17 auf acht reduziert. »Damit bleibt die Parkregelung klar erkennbar, wirkt aber insgesamt deutlich aufgeräumter. Vor der Sanierung gab es acht Schilder, jetzt sind es also wieder gleich viele«, schließt Haberstroh ihr Statement. Die sechs Parkregelungsschilder in der Olgastraße ein paar Meter weiter - werktags von 8 bis 18 Uhr zwei Stunden mit Scheibe - stehen ohne Bepflanzung da.

Eine der blau-weiß-schwarzen Schilderkombinationen samt Stange kostet 150 Euro, informiert Metzingens Pressesprecherin Susanne Berger. In den Sand gesetzt sind die 1.350 Euro für die neun wieder aus dem Boden genommenen Parkplatzschilder indes nicht. »Die Schilder, die wieder abgebaut wurden, können an anderer Stelle eingesetzt werden, da regelmäßig Schilder ausgetauscht werden müssen«, erläutert Berger. (GEA)