Metzinger Open Air Kino zieht vom Bauhof in die Motorworld Village um

Neue Location, bewärtes Prinzip beim Open Air Kino: Die Veranstaltung zieht vom Bauhof in die Motworworld Village Metzingen um. Es freuen sich auf die Premiere: (von links) die MMT-Mitarbeitenden Marie Kreißig und Maximilian Vohl, Motorworld-Standortleiter Clemens Fritz, MMT-Geschäftsführer Patrick Hubertz, Thorsten Hail vom Stadtjugendring Bad Urach und Petra Feucht von der Skizunft.

METZINGEN. Fans von Kino unter freiem Himmel werden sich umgewöhnen müssen: Der Bauhof als Location für das Metzinger Open Air Kino ist nach vielen Jahren Geschichte, nun findet die beliebte Veranstaltung von Metzingen Marketing Tourismus (MMT) und Stadtjugendring Bad Urach erstmals in der Motorworld Village Metzingen statt. MMT-Geschäftsführer Patrick Hubertz weiß, dass die Freiluft-Veranstaltung bislang von einem ganz besonderen Flair gelebt hat. Es sei den Veranstaltern wichtig gewesen, einen ebenso stimmungsvollen Ort zu finden. Das sei gelungen, erklärt er bei der Pressekonferenz: »Wir sind zuversichtlich, dass sich an der Atmosphäre nichts ändert.«

Der Bauhof sei als Veranstaltungsort nicht mehr in Frage gekommen, weil er einerseits nicht mehr bewirtschaftet ist, zudem soll das Gelände während des Gymnasium-Umbaus als Interimslösung genutzt werden. Man habe sich schon frühzeitig auf die Suche nach einer Lösung fürs Open Air Kino gemacht, den Kontakt gesucht und sei sich schnell einig gewesen: Das sehe er, so Hubertz, als ein Bekenntnis der Motorworld Village zum Standort Metzingen.

Neu ist der Ort auf dem Gelände der Motorworld Metzingen mit seiner historischen Industrieflair, bewährt jedoch das Prinzip: Ab Donnerstag, 11. September, werden unter freiem Himmel drei Filme gezeigt, das technische Equipment und die zum Open Air Kino unwiderruflich dazugehörenden weißen Stühle liefert der Stadtjugendring Bad Urach, der das Luna in Metzingen betreibt. Und was dort in der Tradition der Arthouse-Filme in den vergangenen Monaten besonders gut gelaufen ist, bekomme laut Thorsten Hail sozusagen noch einmal eine große Bühne. Da ist zum einen »Cranko« zum Auftakt, der Film habe laut Kinobetreiber Hail vom Stadtjugendring »sensationell gut eingeschlagen«. Es ist ein Film über das Leben des Choreographen John Cranko, der das Stuttgarter Ballett zu Weltruhm führte. Auch »Der Pinguin meines Lebens« (Samstag, 13. September) spiegele das Independent-Kino wider, das laut Hail im Luna gepflegt werde. Eine Ausnahme bei dem Mini-Festival sei dagegen der neuste Bully Herbig-Film »Das Kanu des Manitu« am Freitag, 12. September. Der Bundesstart war erst am 14. August: »Wir hoffen, dass er zündet«, sagt Hail.

Nicht geändert hat sich auch das Prinzip der freien Sitzplatzwahl: Wer zuerst da ist, kann sich ihn noch aussuchen und die Zeit bis zum Filmstart in gemütlicher Runde bei einem Sommerdrink oder anderen Getränken sowie Gegrillten verbringen. Dafür verantwortlich ist in bewährter Weise die Skizunft: »Mit der langen erfolgreichen Geschichte wollen wir auch am neuen Standort weitermachen«, erklärt Petra Feucht von der Skizunft. Je acht Mithelfende kümmern sich an jedem Abend in zwei Schichten um die Besucher, vor allem das Team der jungen Skilehrer bringe sich sehr engagiert ein – als Dankeschön für die finanzielle Unterstützung bei der Skilehrerausbildung sozusagen. Die Wintersportler seien laut Patrick Hubertz ein wichtiger Kooperationspartner bei dieser Sommerveranstaltung: »Wir brauchen eine gewisse Professionalität, und bei der Skizunft als Partner wissen wir, dass alles funktioniert.« Mit im Boot ist auch der Förderverein Kino und Kultur in Metzingen, der Verschiedenes für süße Zähne anbietet. Erstmals trete, so der MMT-Geschäftsführer, die City Initiative Metzingen (CIM) als Hauptsponsor in Erscheinung.

Platz ist genug

Etwa 1.200 Quadratmeter ist das neue Gelände groß, die bislang üblichen 450 Plätze können auch dort problemlos zur Verfügung gestellt werden. Laut Veranstalter bietet es sich an, die Karten online unter www.metzingen.de/oak oder www.forum22.de vorzubestellen. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Einlass ist ab 19.30 Uhr, die Filme werden ab etwa 20.30 Uhr gezeigt. (GEA)