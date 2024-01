Bis zu 60 Menschen aus anderen Ländern werden in einem dritten Holzmodul-Gebäude in der Friedrich-Münzinger-Straße wohnen

Zu den zwei bereits stehenden Flüchtlings-Unterkünften in der Friedrich-Münzinger-Straße an der Metzinger Nordtangente (im Bild) kommt eine dritte. Foto: Markus Pfisterer Zu den zwei bereits stehenden Flüchtlings-Unterkünften in der Friedrich-Münzinger-Straße an der Metzinger Nordtangente (im Bild) kommt eine dritte. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.