Metzingens erstes Maultaschen-Fäschdival weckt jetzt Erwartungen

Mongolische Maultaschen gab es am vergangenen Wochenende in der Hindenburgstraße beim Maultaschenfäschdival.

METZINGEN. Die Maultaschen sind gegessen, das erste Maultaschen-Fäschdival in Metzingen ist zu Ende. Am vergangenen Wochenende kamen Tausende Besucher in die Innenstadt, um dort gefüllte Teigtaschen mit Spinat und Fleisch und allerlei anderen Variationen zu essen. Der Renner waren Maultaschen mit Spätzle. Nach dem Fest zieht die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT) eine Bilanz von »Deutschlands größtem Maultaschen-Fäschdival« mit mindestens 70 Gastronomen, Vereinen und sonstigen Standbetreibern. »Die Erwartungen waren mindestens erfüllt, das Fäschdival verlief sehr harmonisch. Man hat gespürt, dass es eine sehr gute Stimmung in der Stadt war«, sagt Constanze Hakenholt, die stellvertretende Geschäftsführerin der MMT, und ergänzt: »Wir sind sehr zufrieden für eine Premiere.«

Wie Hakenholt schätzt, sind 25.000 Besucher am dritten Juni-Wochenende zum Maultaschen-Fäschdival nach Metzingen gekommen. Die Zahl entspreche den Erwartungen. Das Event sei an beiden Tagen gleich gut besucht gewesen, hätten Rücksprachen mit den Ausstellern ergeben. Die Besucher seien nicht nur aus Metzingen und der Region Neckar-Alb gekommen, sondern auch aus dem Schwarzwald, Berlin und Hamburg. Hakenholt geht davon aus, dass sich das Fäschdival sehr positiv auswirkt: »Metzingen wird als absolute Genussstadt wahrgenommen. Die Strahlkraft ist enorm. Das Fäschdival soll auch den Tagestourismus ankurbeln.«

Outletcity und Fest profitieren

Ein anderer positiver Effekt sei, dass das Event Menschen in die Innenstadt gezogen hat, diese sehr belebt war und die Einzelhändler und die Gastronomen hervorgehoben waren. »Die Innenstadt wurde als sehr charmant von vielen Besuchern beschrieben, somit konnte man alle Facetten von Metzingen zeigen.« Am Samstag hätten auch die Stores in der Outletcity und das Maultaschen-Fäschdival gegenseitig voneinander profitiert. Auch die über die Innenstadt verteilten Veranstaltungsorte hätten sich als positiv erwiesen. Insbesondere für den Kelternplatz sei das Ziel gewesen, diesen stärker zu bespielen. Das sei gelungen.

Eine Neuauflage der Veranstaltung ist geplant. »Es soll ein Traditionsevent für Metzingen werden«, kündigt Hakenholt an. Teilweise soll ein weiteres Maultaschen-Fäschdival so sein, wie in diesem Jahr, teils mit Neuerungen. »Das Grundkonzept steht, jedoch möchten wir natürlich die Besucher immer wieder neu überraschen.«

Metzinger Bürger zufrieden

Patrick Hubertz, der Erste Bürgermeister der Stadt Metzingen und Geschäftsführer der MMT, ist sehr zufrieden: »Ich freue mich über die sehr positive Resonanz, trotz der nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen wie Ferien und Hitze, die wir aus perspektivischer Sicht am dritten Juni-Wochenende wegen hoher Wettersicherheit bewusst so eingegangen sind.« Am Ende seien nicht nur viele Stände, sondern auch Events ausverkauft gewesen. Begleitprogramme wie Stadtführungen seien ebenso stark nachgefragt gewesen. »Sehr positiv war die Resonanz auch von Metzingerinnen und Metzingern, was mich persönlich sehr freut, weil unser Stadtmarketing ja nicht nur nach außen wirken, sondern auch die Bedürfnisse unserer eigenen Bürgerschaft erreichen soll.«

Auch Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh ist vom Fest angetan: »Ich habe ganz viel Resonanz und Dank bekommen - von jung bis alt: Toll, dass in Metzingen immer was los ist.«

Letztes Ferienwochenende

Silvio Flemmig, der Vorstand der City-Initiative-Metzingen (CIM) gibt auch ein positives Feedback: »Das Maultaschenfäschdival war ein tolles Event. Ich habe von sehr positiven Rückmeldungen gehört.« Die CIM ist der Zusammenschluss von Einzelhändlern und Gastronomen in Metzingen, die die Innenstadt stärker als Einkaufs- und Erlebnisort fördern und positionieren wollen. »Das Wetter war gut, es war sehr warm«, sagt Flemmig. Zwar seien manche Metzinger und Gäste aus der Umgebung am vergangenen Wochenende noch auf der Rückreise aus dem Pfingsturlaub gewesen und ein paar aus der Stadt hätten vom Fäschdival nichts mitbekommen. Trotzdem sei die Stadt am Samstagvormittag sehr sehr voll gewesen. Dann habe es ein Mittagsloch gegeben, und am Abend seien wieder viele Menschen in die Stadt gelaufen.

Bei einer Neuauflage könne dann die Werbung noch intensiviert werden, sagt Flemmig. »Das sollte noch getoppt werden.« Durch die Ferien und die Urlaubszeit hätten Einzelhändler keine extralangen Öffnungszeiten stemmen können. »Einige von deren Mitarbeitern waren ja auch im Urlaub«, sagt Flemmig. Er kann sich gut vorstellen, dass sich Ladeninhaber bei einer weiteren Auflage des Fests einbringen: »Das ist sehr interessant für Einzelhändler. Die Gastronomen haben sehr profitiert, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir mehr Festgäste in die Läden bringen.« Den Zeitpunkt hält Flemmig des Maultaschen-Fäschdivals im Juni hält Flemmig für sinnvoll. Im kommenden Jahr seien dann auch keine Pfingstferien. (GEA)