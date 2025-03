Metzingen ehrt Sportler

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die alles überragende sportliche Leistung, wie im Vorjahr, als die TuS Handballfrauen als Deutsche Pokalsieger geehrt wurden, war nicht dabei, aber es ist die Vielzahl an sportlichen Erfolgen, die zeigt, dass harte Arbeit, Disziplin und Durchhaltevermögen der Schlüssel zum Erfolg sind, wie Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh bei der 47. Sportlerehrung im Neuhäuser Bindhof anmerkte. Oftmals ist es ihren Worten zufolge nicht nur der gewonnene Preis, sondern das Gefühl, etwas getan zu haben, das sich miteinander Freuen, und die Anknüpfungspunkte, die sich aus dem Sport ergeben.

Vorbilder für andere

»Es wurde wieder Großartiges in 2024 geleistet, Sie alle sind Botschafter der Stadt, Repräsentanten ihrer Vereine, Vorbilder für andere«, betonte die Oberbürgermeisterin. »Was macht einen guten Sportverein aus?«, fragte sie: »Fairness, Toleranz und Teamgeist sind es, er schafft ein gutes Gefühl für Gleichgesinnte«, jedoch gab sie zu bedenken: Die Strukturen müssen jedoch stimmen: genügend Trainer, gute Trainingsbedingungen. Alle haben laut OB einen Anteil, »ob Platzwart, Übungsleiter, Kampfrichter, Vorstände und nicht zuletzt die Eltern und Großeltern, die als Fahrdienst oder Tröster diese Ergebnisse erst möglich machen«.

Es war eine Ehrung, die aus dem üblichen Rahmen fiel: Michael Siegle, Abteilungsleiter Tischtennis, holte den Neuhäuser Hans-Dieter (HD) Schmid nach vorne. Schmid ist so etwas wie ein Tischtennis-Urgestein. "Seit 1965 ist HD beim TV Neuhausen, als einer unserer besten Spieler und seit 1972 auch als unser Trainer, von 2001 bis 2012 leitete er die Abteilung, war bei den Seniorenweltmeisterschaften 2022 und 2006 dabei, spielte rund 2.160 Einzelspiele und 1.080 Doppel in seiner Karriere.

Für 60 Jahre in der Tischtennis-Abteilung des TV Neuhausen wurde Hans-Dieter Schmid (links) ausgezeichnet. Ihm gratulierten OB Carmen Haberstroh und Abteilungsleiter Michael Siegle. Foto: Bernd Ruof Für 60 Jahre in der Tischtennis-Abteilung des TV Neuhausen wurde Hans-Dieter Schmid (links) ausgezeichnet. Ihm gratulierten OB Carmen Haberstroh und Abteilungsleiter Michael Siegle. Foto: Bernd Ruof

»Er hat im Grunde genommen drei Jahre in der Turnhalle gestanden. Für uns ist er ein Vorbild an Kontinuität und Verlässlichkeit«, sagte Siegle. Bei den »Special Olympics« – die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbeeinträchtigung – ist Gerhard Kühn dabei, letztes Jahr nahm er an den Weltspielen in Berlin teil. Er gehört der Sportgruppe der Bruderhaus-Diakonie an. Neben den leichtathletischen Disziplinen spielt er aber am liebsten Fußball, wie er bekannte.

Saltos der Siebenjährigen

Was die Turnerinnen und Turner der TuS Metzingen alles drauf haben, demonstrierten schon die Jüngsten im Alter zwischen sieben und zehn Jahren, die bei der Ehrung der Schulen vorab mit Saltos, Flic Flacs und Radschlagen beeindruckten. Ohne Fleiß kein Preis heißt es auch hier: Drei- bis viermal die Woche wird trainiert und dies drei bis vier Stunden.

Ob Motocross, Taekwondo, Leichtathletik oder Badminton – alle sammelten sie Titel auf Kreis oder Landesebene. Sehr erfolgreich waren auch die Handballmädchen der C-Jugend in der Spielgemeinschaft mit Stuttgart. Sie wurden Württembergische Meister und Pokalsieger.

Lang war die Liste der Geehrten beim Verein der Hundefreunde, die mit ihren Vierbeinern in den verschiedensten Disziplinen Siege und tolle Platzierungen abräumten. (GEA)