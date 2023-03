Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft will dritte Unterkunft für Flüchtlinge in Friedrich-Münzinger-Straße bauen.

In der Fliederstraße 12 an der Erms, in Sichtweite der Motorworld am anderen Ufer, könnte auf einem stadteigenen Grundstück ein Haus mit 20 günstigen Mietwohnungen entstehen. Foto: Markus Pfisterer In der Fliederstraße 12 an der Erms, in Sichtweite der Motorworld am anderen Ufer, könnte auf einem stadteigenen Grundstück ein Haus mit 20 günstigen Mietwohnungen entstehen. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.