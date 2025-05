Mehr Straftaten in Metzingen - doch nicht wegen der Outlets

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der unrühmliche Platz eins bleibt, aber die Erklärung dafür trägt nicht mehr so sehr wie bisher: Wie jedes Jahr seit Langem hatte Metzingen auch 2024 die höchste Kriminalitätsbelastung im Kreis Reutlingen, erfasst hat die Polizei 1.655 Fälle. Zum Vergleich: In Reutlingen gab es 7.330 Fälle, im kleinen Grafenberg 69. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner liegt die Sieben-Keltern-Stadt kreisweit vorne und ihre große Nachbarin hinter Zwiefalten auf Platz drei.

Martin Wurz, der Leiter des Metzinger Polizeireviers, hat die Zahlen im Gemeinderat präsentiert und sie wie üblich mit der Sonderrolle der weltbekannten Einkaufsstadt begründet: Die Outletcity zieht über vier Millionen Besuchern im Jahr an, darunter schwarze Schafe, die vor allem klauen oder betrügen. Rechnet man die Outlet-Taten aus der Statistik heraus, ist Metzingen mittel kriminalitätsbelastet, nicht mehr als andere 22.000-Einwohner-Städte.

»Wir leben in einer weltweit angespannten Lage «

Und doch gibt es in der Stadt einen unguten Trend: Im Jahresvergleich ging die Zahl der (angezeigten) Delikte hoch. Auf Landesebene und im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen nahm die Kriminalitätsbelastung dagegen ab. In Metzingen wurden im Jahresvergleich immerhin weniger Diebstähle bekannt, 885 gegenüber 912 im Jahr 2023. Viele davon werden in den Outlets begangen. Dort wurden insgesamt allerdings sieben Straftaten weniger als 2023 registriert, noch 543.

Durch Videoüberwachung werden nicht nur in Outlets viele Ladendiebe gestellt. Foto: Martin Schutt/dpa/dpa Durch Videoüberwachung werden nicht nur in Outlets viele Ladendiebe gestellt. Foto: Martin Schutt/dpa/dpa

Wie kommt es dann, dass die gesamte Straftatenzahl in der Stadt hochgegangen ist? Unter anderem, weil die Zahl der Rohheitsdelikte erneut gestiegen sind, von 152 auf 178. Den Großteil davon machen Körperverletzungen aus, nicht selten begangen von Jugendlichen. Manche Körperverletzungen wurden »gefährlich« verübt, etwa die fünf Messerangriffe im öffentlichen Raum.

»Es müsste einheitliche Präventionskonzepte von Polizei, Schulen und Vereinen geben«

»Wir leben in einer weltweit angespannten Zeit«, befand Revierleiter Wurz. Die auch vor Metzingen nicht Halt macht. Die Stadträte sorgten sich vor allem um die auf 886 Delikte gestiegene Kinder- und Jugendkriminalität; 2023 waren es 835 gewesen. 129 Taten wurden von 14-18-Jährigen begangen, 30 von Sechs- bis 14-Jährigen, beides sind im Zehnjahresvergleich die zweithöchsten Werte. »Was sind Präventionsmaßnahmen?«, hakte Grünen-Rätin Lisa-Maria Weigert nach, und »was passiert, wenn man Kinder erwischt, die noch gar nicht strafmündig sind?«

Martin Wurz machte klar, dass die Polizei nur einen Teil zur Befriedung beitragen kann. »Wir sind schon präventiv tätig, wo es geht.« An Schulen etwa. Aber: »Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und müsste einheitlich Präventionskonzepte von Polizei, Schulen und Vereinen geben«, forderte der oberste Revierpolizist in der Stadt. Die Elternhäuser nicht zu vergessen: In ihnen beginnt die Wertevermittlung und die Grenzsetzung: Finger weg von anderen, wenn die das nicht wollen, und von ihrem Besitz. In die Obhut ihrer Eltern gegeben werden auch noch nicht strafmündige Kinder (unter 14 Jahren). Sorgen sie nicht hinreichend für sie, kann das Jugendamt eingeschaltet werden.

»Die Mobile Jugendarbeit soll die Probleme von Jugendlichen beseitigen, nicht die Probleme, die Jugendliche machen«

Die von SPD-Rat Alexander Hack angesprochene Mehr-Prävention durch die - personell unterbesetzte - Mobile Jugendarbeit sah der Erste Bürgermeister Patrick Hubertz in puncto Kriminalität nicht verstärkt im Fokus: »Die Mobile Jugendarbeit soll die Probleme von Jugendlichen beseitigen, nicht wie die Polizei die Probleme, die Jugendliche machen.« Zu denen gehören auch die 224 Taten der Straßenkriminalität, zu denen Raufereien genauso gehören können wie Taschendiebstähle: 14 der 38 Tatverdächtigen waren jugendlich.

Traurige Tat: Unbekannte haben die Klangstation des Metzinger Osterpfads schwer beschädigt. Foto: Sarah Kugele Traurige Tat: Unbekannte haben die Klangstation des Metzinger Osterpfads schwer beschädigt. Foto: Sarah Kugele

Probleme Jugendlicher wie Erwachsener sind die Sachbeschädigungen, die im Jahresvergleich kräftig zugenommen haben, von 107 auf 140. »Ein Schwerpunkt dabei sind Beschädigungen von Kraftfahrzeugen«, erläuterte Wurz, vor allem durch Aufbrüche, um anschließend Wertgegenstände mitzunehmen. Aber auch Graffitis an nicht dafür vorgesehenen Stellen gehören dazu.

»Bei der Drogenkriminalität hat sich das Ganze jetzt verlagert zu Kokain und psychoaktiven Stoffen, die im Internet frei erhältlich sind«

Gingen die bekanntgewordenen Sexualdelikte von 2023 auf 2024 von 28 auf »durchschnittliche« 21 zurück - meist handelt es sich um die Verbreitung pornografischer Bilder über Social Media -, verlagert sich die Kriminalität bei den Drogendelikten: Cannabis ist teilweise legalisiert, eine Gesetzesänderung, die Wurz »mehr oder weniger glücklich« fand: »Drogen sind nicht unschädlich.« Mancher Haschisch-Konsument greift zu Härterem. Bei der Kriminalität »hat sich das Ganze jetzt verlagert zu Kokain«. Oder hin zu psychoaktiven Stoffen, die übers Internet frei erhältlich sind. »Werden sie verboten, wird einfach eine Verbindung im Stoff verändert.«

516 der 886 Tatverdächtigen waren 2024 nichtdeutsch, 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterm Strich sieht der Polizeirevierchef Metzingen weiterhin als sicheres Pflaster an - so sind etwa auch die Wohnungseinbrüche 2024 von 10 auf 6 zurückgegangen. Dazu, dass das so bleibt, kann jeder Hauseigentümer oder Bewohner etwas tun: »Schließen Sie die Haustür auch bei kurzzeitiger Abwesenheit ab, machen Fenster und Balkontüren zu und installieren Sie eine Alarmanlage oder Lichtschaltkreise, die eine Anwesenheit vortäuschen«, gab Martin Wurz Beispiele.

Gewalt war 2024 in Metzingen ein größeres Thema als 2023. Foto: Marcus Führer/dpa/dpa Gewalt war 2024 in Metzingen ein größeres Thema als 2023. Foto: Marcus Führer/dpa/dpa

Und nicht zuletzt: »Urlaube auf Social Media anzukündigen muss auch nicht glücklich machen.« Weil Daten abgefischt werden können. Die nicht ganz schlechte Nachricht zum Schluss: Die Aufklärungsquote ist in Metzingen mit 64,4 Prozent 2024 stabil geblieben, lag 2023 bei 64,7 Prozent. Je nach Art der Straftat schwankt sie stark. (GEA)