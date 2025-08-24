Mediothek Pliezhausen verleiht mehr als 120.000 Medien im Jahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. In der Mediothek in Pliezhausen stehen während der Sommerferien deutlich weniger Bücher als üblich. Das lässt sich am Tisch mit den Neuerscheinungen ebenso sehen wie in Regalen. Dort stehen nämlich am Freitagnachmittag mehr Bücher mit dem Cover statt mit der schmalen Seite nach vorn. Dafür ist gerade der Platz da. »Wir haben viele Bücher ausgeliehen. Wenn wir wieder öffnen, kommen die alle wieder zurück«, sagt Büchereileiterin Alexandra Meyer. Welche Urlaubslektüre gerade besonders beliebt ist, lasse sich gar nicht so genau sagen. In 15 Minuten schließt die Mediothek nämlich für eine Sommerpause, und sie öffnet erst am Dienstag, 16. September, wieder. Dann wird sicher auch ein Regal wieder frei, das jetzt komplett gefüllt ist: das mit Lernmaterialien der Gemeinschaftsschule Pliezhausen. »Wenn die Schule beginnt, leert es sich schnell.«

Neulich war Meyer im Gemeinderat in Pliezhausen und hat den Jahresbericht vorgestellt. »Wir hatten 2023 sehr viele Ausleihen. Im vergangenen Jahr waren es etwas weniger«, sagte Meyer den Kommunalpolitikern. Doch auch mit den 127.609 Medien, die 2024 über die Ausleihtheke gingen, war die Leiterin sehr zufrieden. »Das ist eine gute Leistung.« Im Jahr 2023 waren es 135.702 Medien. »Bei den Zahlen spielt natürlich auch die Schule eine Rolle.« Denn die Mediothek ist einerseits für alle Einwohner Pliezhausens da, andererseits auch Schulbücherei.

Hunderte nutzen eAusleihe

Den größten Anteil der Ausleihen machen mit 83.539 die Printmedien aus, also Romane, Sachbücher und Zeitschriften, gefolgt von anderen Medien wie Hörbücher, Musik-CDs und Filme mit 30.073 sowie E-Books über die eAusleihe Neckar-Alb mit 13.997. Aktuell besitzt die Mediothek 18.978 Printmedien für Erwachsene, Kinder und Jugendliche und 5.061 Hörbücher, Filme und Musik-CDs. »Die eAusleihe nutzen bisher 389 Leser aus Pliezhausen«, berichtete Meyer.

Doch in der Mediothek können nicht nur Medien ausgeliehen werden, es gibt auch ein pädagogisches Angebot. Kindertageseinrichtungen besuchen die Räume regelmäßig. An diese Altersgruppe richten sich etwa die kleinen Roboter Blue Bots, die sich programmieren lassen. »Die machen den Kindern sehr viel Spaß, wenn sie hin- und herflitzen.« Neu ist Demokratiebildung für Kinder, bei der statt Politikern Kuscheltiere zur Wahl stehen. »Kinder bekommen mit, dass ihre Eltern wählen gehen«, sagte Meyer.

Für Schulen und Horte gibt es Einführungen in die Mediothek genauso wie Klassenbesuche, Lesungen und Medienpakete, etwa zu heimischen Tieren, Haustieren oder dem Wald. Auch für diese Altersgruppe gibt es Roboter, die sich von den Schülerinnen und Schülern programmieren lassen. Im vergangenen Jahr gab es in der Mediothek 139 Veranstaltungen, davon 61 für Kinder, 21 Führungen für Schulen, 33 Klassenbesuche und 24 Veranstaltungen für Erwachsene, wie Lesungen oder einen Kreativ-, Spiele- und Literatur-Treff.

Neue Jahresgebühr von 15 Euro

Bereits seit Bestehen der Mediothek gibt es niedrige Gebühren, etwa Anmeldegebühren in Höhe von 1,50 Euro für Kinder und 2,50 für Erwachsene. Nun tritt - nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats - zum Oktober wegen der angespannten Haushaltslage Pliezhausens eine neue Gebührenordnung in Kraft, sodass eine jährliche Gebühr von 15 Euro für Erwachsene eingeführt wird. »Es ist etwas mehr als ein Euro pro Monat. Wenn ich daran denke, wie viel ein Cappuccino kostet, ist das gerechtfertigt«, sagte Pliezhausens Bürgermeister Christof Dold. Die Gemeinderätin Birgit Schoblocher (SPD) hielt die 15 Euro ebenfalls für moderat und zumutbar. Dold lobte die Arbeit der Mediothek: »Das Angebot ist ganz wichtig in der Gesellschaft. Machen Sie weiter so. Die Zahlen sind beeindruckend.«

Am Freitagnachmittag steht Alexandra Meyer neben der Ausleihtheke. Dort gibt die FSJ-Mitarbeiterin Maren Schwaderer noch die letzten Bücher für diesen Tag aus. Meyer wird, wie die Mediothek-Nutzer auch, in den Ferien Zeit mit Büchern verbringen. »Ich lese etwa ein Buch am Tag«, sagt sie. Dann verabschieden sie und ihre Mitarbeiterinnen sich in die Sommerpause. (GEA)