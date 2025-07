Mario Snack: Dettinger Imbiss-Institution hört auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zwischen Pommes frittieren und Burger bauen ist Mario Vocino oft eines: Zuhörender. Seine Gäste genießen nicht nur seine kulinarischen Köstlichkeiten, sondern erzählen ihm gerne von Freud und Leid. Er hat viele Todesfälle und Geburten miterlebt, bei ihm wird auch ausgiebig getratscht und geklatscht. Doch nun ist nach 38 Jahren Schluss damit, die Dettinger Imbiss-Institution hört auf. Mit 60 Jahren möchte Mario Vocino mal in erster Linie das tun, worauf er Lust hat: Dem Radfahren gehört seine große Leidenschaft.

An sechs Tagen in der Woche hat Mario Vocino gearbeitet, vom frühen Morgen bis in den späten Abend hinein – Zwölf-Stunden-Arbeitstage waren keine Seltenheit. Urlaub? Das sei für ihn als Alleinkämpfer bei Mario Snack ein Fremdwort gewesen: Maximal ein Mal habe er seinen Imbiss für zehn Tage geschlossen, in der Regel waren es nicht mehr als zwei bis drei Tage – das habe für Kurztrips gereicht. Sein Privatleben sei sehr eingeschränkt gewesen, Mario Snack habe den Takt vorgegeben. Der inzwischen 27-jährige Sohn habe wenig von seinem Vater und er wenig von ihm gehabt – mehr mit der Familie zu leben, das möchte der 60-Jährige nun.

Aus Apulien nach Grafenberg gekommen

»Während andere in die Disco gegangen sind, habe ich einen Imbiss betrieben«, meint Mario Vocino lachend. Als junger Mann habe er immer mal wieder bei seinem Imbiss-Vorgänger ausgeholfen. Und als der aufhörte, habe er die Chance ergriffen – gerade mal 21 Jahre war er damals: Am 1. April 1987 war’s. »Ich hatte davor noch nie in einer Küche gearbeitet«, gesteht der gebürtige Italiener. Als Maurer habe er zuvor gearbeitet sowie bei den Firmen Eisenlohr und Doster. Mit zwölf Jahren ist er mit seiner Familie aus Apulien nach Grafenberg gekommen, danach lebte er in Neuhausen und nun seit vielen Jahren in Metzingen. »Dort kenne ich mich gar nicht aus, von Dettingen weiß ich aber alles«, verrät er grinsend.

Seit Mario Vocino den kleinen, gerade Mal um die zwölf Quadratmeter großen Imbiss führt, hat sich vieles geändert. Vier Märkte hat er in den 38 Jahren miterlebt: Aus Multi Markt wurde Extra, dann Real und nun Edeka. Viele Stammkunden haben ihn seither begleitet und Kinder, die sich einst über die sehnsüchtig erwartete Portion Pommes gefreut haben, kommen nun selbst mit ihrem Nachwuchs zu Mario. Die Rentnerclique ist indes kleiner geworden, zu viele sind bereits gestorben. Seit 18 Jahren hat er endlich Platz, damit sich die Gäste innen setzen können: Damals hat er auf dem Supermarkt-Parkplatz einen neuen Imbiss gebaut – hell, freundlich und großzügig. Stets habe eines im Blick gehabt: Sauber muss es sein, da sei er sehr stets sehr pingelig gewesen und habe deshalb selbst geputzt.

Früher Anlaufstation für Lkw-Fahrer

Viele Gäste verbinden den Einkauf mit einem Snack, verbringen dort ihre Mittagspause oder holen sich ein schnelles Mittagessen für sich oder die Familie – als die Bundesstraße noch durch Dettingen geführt habe, sei er Anlaufstation für zahlreiche Lastwagenfahrer gewesen. Den Erfolg seines Imbisses erklärt sich Mario Vocino mit der gleichbleibenden Qualität seiner Produkte: »Nur der Preis hat sich in den vielen Jahren geändert.« Bei Currywurst – mit oder ohne Pommes der Bestseller – oder den beliebten Hähnchen seien alle Kunden für ihn stets gleich gewesen – ob Handwerker oder Manager. »Ich habe viele Positives erlebt und viele nette Leute kennengelernt«, bilanziert Mario Vocino. »Die Kunden hatten Vertrauen zu mir und kamen gerne.«

In den vergangenen Jahren habe er bedauerlicherweise beobachten müssen, wie sich das Verhalten einiger Kunden geändert habe: »Sie sind ungeduldiger geworden und die Schwelle zu schimpfen ist niedriger.« Er habe sich nie als Schnellrestaurant gesehen, denn vieles habe er nicht vorbereiten können und frisch gemacht: »Ich habe Pommes immer frisch frittiert.« In der schnelllebigen Zeit hätten viele Menschen immer weniger Zeit, so seine Beobachtung.

»Ich gehe zu Mario«, war bislang bei vielen Menschen aus Dettingen und der Umgebung generationenübergreifend ein gängiger Satz und jeder wusste, was gemeint ist. Mario Snack wird’s weiterhin geben, sein Nachfolger will am Erfolgskonzept und dem Namen nichts ändern. »Mario Snack ist verkauft, das Kapitel erledigt und nun möchte ich meine Ruhe haben«, macht der 60-Jährige deutlich. Mit der Ruhe ist das jedoch so eine Sache: Mario Vocino freut sich, mehr Radfahren und auch mehr Zeit mit seiner Frau Natalina verbringen zu können – die habe viel entbehren müssen und dafür Danke er ihr. (GEA)