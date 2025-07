Leichtathletik-Weltmeisterin Ruth Pach (72) vom TV Häslach wurde geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Hürdenlauf, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen, Laufen über mehrere Strecken, Speerwurf – die Anforderungen sind hoch im Siebenkampf. Ruth Pach aus Schlaitdorf gewann im August 2024 im schwedischen Göteborg Gold im Siebenkampf bei der Masters-Weltmeisterschaft der Senioren W 70. Der TV Häslach ehrte im Rahmen der Vereinsmeisterschaften seine Leichtathletik-Weltmeisterin. Auch Bürgermeisterin Silke Höflinger würdigte Ruth Pachs große Verdienste.

In Schweden gingen Seniorinnen und Senioren von 30 bis 90 Jahren aus der ganzen Welt an den Start. »Internationale Wettkämpfe sind schon etwas sehr Besonderes«, meint Ruth Pach. »8.200 Teilnehmende aus 120 Ländern, das ist einfach ein Riesenerlebnis.« Man freue sich, andere wiederzutreffen und sich auszutauschen. »Und ich habe noch nie in einem Wettkampf meine Hymne gehört. Ich war schon stolz.«

Die Siegerin (Jahrgang 1953) ist in Stuttgart-Degerloch aufgewachsen und lebt heute mit ihrem Mann Peter »Pit« Pach in Schlaitdorf. »Schon in der Schule war Sport mein Lieblingsfach«, sagte sie. Und nein - weder die Eltern noch die fünf Geschwister hätten sportliche Ambitionen verfolgt. Doch ihr habe es immer großen Spaß gemacht. »Ich wollte Sportlehrerin werden, aber es ist anders gekommen. Ich wurde Sekretärin und Assistentin in einer Computerfirma.«

Sport war immer Teil des Lebens

Sport sei immer Teil ihres Lebens gewesen, sagt die 72-Jährige, die vor Lebenslust und Energie nur so sprüht. Sie trat in die Postsportgemeinschaft in Stuttgart Hoffeld ein. Beim Skifahren lernte sie ihren Mann Peter, einen Zehnkämpfer, der sie für den Mehrkampf begeisterte. Auch im Alltag war der Sport präsent. Vom gemeinsamen Wohnort in Schlaitdorf fuhr das Ehepaar täglich mit dem Fahrrad nach Stuttgart-Vaihingen zur Arbeit, joggte abends oder fuhr ein- bis zweimal wöchentlich mit dem Rad nach Kirchentellinsfurt, um über den See zu schwimmen.

Noch in Stuttgart begann Ruth Pach mit den Wettkämpfen, erst im Drei-, dann im Siebenkampf. Erfolgreich war sie bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in den Einzeldisziplinen im 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Speerwurf. Bei den Deutschen Meisterschaften war sie auch ganz vorne mit dabei und wieder in ganz unterschiedlichen Disziplinen, wobei sich viele Sportlerinnen und Sportler nur auf eine einzige Richtung konzentrieren. Wichtig sei gewesen, dass sie und ihr Mann sich immer gegenseitig unterstützt hätten. 2015 startete Ruth Pach bei der Weltmeisterschaft in Lyon im Siebenkampf und wurde Fünfte, 2016 in Perth dann Zweite, 2018 bei der Europameisterschaft in Aarhus Dritte. Nach einer Pause startete sie 2024 in Dänemark und errang eine Goldmedaille im Hochsprung, eine weitere im Siebenkampf sowie eine Bronzemedaille in der 400-Meter-Staffel. Pit Pach war in Göteborg ebenfalls am Start und belegte trotz Verletzung im Zehnkampf sowie in Einzeldisziplinen sehr gute Plätze.

Joggen bei jedem Wetter

Beide joggen, spielen Tennis und trainieren im Verein bei jedem Wetter, »egal ob es stürmt oder schneit«. Das sei in Göteborg, wo das durchwachsene Wetter doch manchen Athletinnen und Athleten Probleme bereitet habe, ein großer Vorteil gewesen. »Glücklicherweise war ich nie krank«, sagt Ruth Pach. Wohl habe es auch mal eine Verletzung gegeben, die aber schnell geheilt sei. Beim Sporttreiben müsse man Fingerspitzengefühl für den eigenen Körper haben, auch mal eine Pause machen und dürfe »nichts verzwingen«.

Ihre zweite Leidenschaft sei der Opel Blitz, der zu einem Wohnmobil ausgebaut wurde und mit dem man viele Reisen in der ganzen Welt unternehme. »Zum Glück hat mein Chef mitgespielt, damit ich in einem Jahr auf den Urlaub verzichtete und dafür im nächsten sechs bis acht Wochen in Europa, den USA, Kanada, Argentinien oder Australien unterwegs sein konnte.«

Hilfe für Flüchtlingskinder

Vor 20 Jahren wurde der Opel Blitz im Jugoslawienkrieg auch zu einem wichtigen Transportfahrzeug. Das Ehepaar Pach packte den LKW zweimal jährlich »voll bis unters Dach« mit Hilfsgütern. Im Projekt »Ferien vom Krieg« des »Komitees für Grundrechte und Demokratie«, lud es 120 bosnische, kroatische und serbische Flüchtlingskinder aus Notunterkünften für zwei Wochen ans Meer ein. »Dort haben wir ihnen Schwimmen beigebracht, sind mit ihnen gelaufen oder haben mit Steinen Weitwurf geübt.« Eine Wohltat für die Kinder, von denen viele Asthma hatten oder die mit Stress und Anspannung zu kämpfen hatten.

Ruth Pach machte, um ihnen zu helfen, auch eine vierjährige Ausbildung in Shiatsu-Massage. »Wenn dann ein Kind sagte `Ich fühle mich jetzt leicht wie eine Feder´, war das ein schöner Moment.« Viele Kontakte bestünden bis heute mit den früheren Kindern, die heute schon eigene Familien hätten.

Die Ehrung der Weltmeisterin fand im Vereinsheim statt, nachdem heftige Regengüsse auch über die Vereinsmeisterschaften niedergingen. Tapfer absolvierten die Kinder trotzdem ihren sogenannten »Eselslauf« mit 1,2 Kilometern Länge. Vorstandssprecher Gerd Rein würdigte die herausragende Sportlerin und dankte ihr im Namen des Vereins. Bürgermeisterin Silke Höflinger sprach im Namen der Gemeinde ihre Anerkennung aus und überreichte Ruth Pach einen Geschenkkorb. (GEA)