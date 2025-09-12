Lebensmittel retten statt wegwerfen: Fairteiler hinterm Wannweiler Gemeindehaus

Sylvia van Buijtenen hat die Idee des Foodsharing nach Wannweil gebracht. Hier ist sie zusammen mit Pfarrer Bernd Rexer hinter dem Martin-Luther-Gemeindehaus zu sehen, wo zwei Kühlschränke stehen, in denen gerettete Lebensmittel zum Verteilen angeboten werden.

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Hinterm Wannweiler Gemeindehaus stehen zwei Kühlschränke. Ohne Strom, aber mit einem kleinen Dach vor Witterungseinflüssen geschützt. Wer sie öffnet, findet Lebensmittel vor. Gemüse, Obst, Brot, Gebäck. Manchmal fast nichts, manchmal sind die Schränke zum Bersten voll. Was der Markt halt gerade her gibt. Der Markt oder besser: was davon übrig bleibt, was sonst in der Mülltonne landen würde. Wer vorbeikommt, kann herausnehmen, was er oder sie will. Die Kühlschränke sind »Fairteiler«. Mit dem Wortspiel aus »fair« und »verteilen« ist fast schon alles gesagt.

Es geht um nichts Geringeres als Lebensmittelwertschätzung. Ein Konzept, das bestens ins kirchliche Weltbild passt. Weshalb der Wannweiler Pfarrer Bernd Rexer die Idee außerordentlich gut findet. Am Anfang seiner Dienstzeit in der Echaz-Gemeinde hat er mal einen Mann gesehen, der in Mülltonnen nach Lebensmitteln gesucht hat. Der Theologe weiß, dass es auch das in einem reichen Land wie Deutschland gibt. Darum geht es beim Foodsaving aber gar nicht - oder nur ganz am Rande. Im Zentrum stehen Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden und die in Fairteilern wie dem hinter dem Gemeindehaus verteilt werden.

Foodsaving-Frau der ersten Stunde in Wannweil war Sylvia van Buijtenen. Zum Lebensmittel-Retten gekommen ist die Lehrerin über ihre Schwester Annika, die Botschafterin in Heilbronn ist. Foodsharing-Botschafter sind eine Art Schnittstelle zwischen den Foodsavern und externen Partnern wie Betrieben oder Kommunen. Sie sind Ansprechpartner für eine bestimmte Region und betreuen neue Foodsaver bei Fragen zu Regeln und Abläufen. Theoretisch können auch Privatleute übrige Lebensmittel in einen Fairteiler legen - Dinge wie Alkohol, Energydrinks, Hackfleisch und Rohmilch natürlich ausgenommen. Damit das Prinzip Lebensmittelretten richtig funktioniert, sollten die Foodsaver aber bestimmte Regeln kennen. Hygiene wird natürlich großgeschrieben. Wer mitmacht, verpflichtet sich auch, die Fairteiler wie die zwei Kühlschränke hinterm Wannweiler Gemeindehaus regelmäßig zu putzen. Im Landkreis gibt's Fairteiler in Reutlingen, Pfullingen, Mittelstadt, Eningen, Metzingen und seit Mai 2024 auch in Wannweil. Verantwortlich vor Ort sind neben Sylvia van Buijtenen noch Yvonne Frank und Lena Drews.

»Wir nehmen den Tafeln nichts weg, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge«

Sylvia van Buijtenen ist in Wannweil keine Botschafterin wie ihre Schwester in Heilbronn, sondern »Botschafterin im Bereich Betriebskontakte«, kurz: BIB. Damit ist sie ist für die Kooperation mit mehreren Betrieben zuständig, bei denen Lebensmittel gerettet werden. Sie ist sowohl Ansprechpartnerin für die Betriebe als auch für die Foodsaver. »Die Betriebe rechnen fest mit uns«, sagt die Frau, die sich im Ehrenamt auch als Vorsitzende des Wannweiler Tennisvereins engagiert, »es darf nicht passieren, dass niemand von uns kommt.« Das hat bisher noch jedes Mal geklappt. Im schlimmsten Fall springt sie mal selber ein, wenn alle Anrufe und Whatsapp-Nachrichten umsonst sind. Wenn der Verteiler hinterm Gemeindehaus voll ist - und das passiert immer wieder -, lagert sie auch mal Ware in der heimischen Garage zwischen und verteilt von dort aus.

»Der Wannweiler Fairteiler liegt sehr zentral«, hebt Pfarrer Bernd Rexer die Vorteile des Standorts am Martin-Luther-Haus hervor, »er ist im Schatten, was gut für die Lebensmittel ist - und das Ganze ist ein bisschen versteckt.« Damit spricht er ein »Problem« an, das nicht nur Klischee-Schwaben mit der Idee haben könnten: »Manche haben eine gewisse Scham, sich bei kostenlosen Lebensmitteln zu bedienen«, weiß Rexer, »ich bin doch kein Hungerleider, denken viele Menschen, ich will nicht, dass man mich an dem Kühlschrank sieht.« Falsch: Man greift in den Fairteiler, weil man weiß, dass der Inhalt sonst in den Müll geschmissen würde - weil man die Lebensmittel also tatsächlich vor der Tonne »retten« kann.

»In der Tafel werden keine Lebensmittel verkauft, die sonst in der Tonne landen würden«

Dass man dabei auch noch eine ganze Menge Geld sparen kann, ist ein praktischer Nebeneffekt. »Man muss halt öfter mal spontan seinen Koch-Plan umstellen«, sagt Sylvia van Buijtenen und lacht. »Ganz wichtig: Wir nehmen den Tafeln nichts weg«, betont sie, »das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir verteilen wirklich nur Lebensmittel, die die Tafeln nicht wollen. Wir lassen anderen Initiativen, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen, immer den Vortritt«.

Die Unterstützung des Wannweiler Pfarrers soll nicht nur ideeller Art sein: Wenn das Thema im Kirchengemeinderat mal auf den Tisch kommt - und das dürfte bald mal der Fall sein -, wird Bernd Rexer nicht derjenige sein, der sich dagegen ausspricht, wenigstens einen Kühlschrank mit Strom zu versorgen, damit noch mehr Lebensmittel länger vor der Tonne bewahrt werden können." Im Gegenteil. Rexer: "Daran soll's nicht liegen." (GEA)

www.foodsharing.de