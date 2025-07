Langjährige Rektor der Walddorfhäslacher Gemeinschaftsschule geht in Rente

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. »Hans Dampf in allen Gassen« – gibt es eine bessere Kurzbeschreibung für den scheidenden Rektor der Gustav-Werner-Schule, Ralf Michael Röckel? Nein. Mit welcher Energie und Geschick er sich in den vergangenen Jahrzehnten für seine Schule eingesetzt hat, das ist fast unbeschreiblich. Direkt, offen, gewitzt, mit Charme und viel Humor und mit dem Talent eines Entertainers und Menschenfängers gesegnet, setzte er sich in alle Richtungen für die Gustav-Werner-Schule ein. Und das mit viel Erfolg.

Damals 2002, als Röckel Rektor in Walddorfhäslach und Nachfolger von Manfred Klein wurde, war die Gustav-Werner-Schule eine kleine, aber feine Grund- und Hauptschule, mit mehr oder weniger konstanten Schülerzahlen. Das änderte sich über die Jahre. Viele Eltern im Land wollten ihre Kinder nach der Grundschule lieber gleich auf ein Gymnasium oder eine Realschule schicken. Die Hauptschule verlor an Ansehen.

Wie ein Sechser im Lotto

Das bekam auch die Gustav-Werner-Schule zu spüren. Die Schülerzahlen gingen stark zurück. Doch dann änderte sich die Bildungspolitik im Land. Das Konzept der Gemeinschaftsschule sollte es richten, sollte eine Schulart bieten, die sich gegenüber Gymnasium und Realschule behaupten kann und den Kindern die Möglichkeit geben, länger gemeinsam an ihrer Schule vor Ort zu lernen. Ralf Michael Röckel erkannte die einmalige Chance für seine Schule und für den Schulstandort Walddorfhäslach. »Das war wie ein Sechser im Lotto«, sagte Röckel vor Jahren in einem Interview mit dem GEA.

Er setzte sich mit aller Kraft und Macht dafür ein, dass die Gustav-Werner-Schule beim Thema Gemeinschaftsschule zu den Ersten gehörte, zu den sogenannten Starterschulen. Und es gelang ihm, weil auch sein Lehrerkollegium voll hinter ihm stand und mitzog. Im Schuljahr 2011/2012 zählte die Walddorfhäslacher Schule zu den Vorreitern in Sachen Gemeinschaftsschule. Die Gustav-Werner-Schule, die drohte eine reine Grundschule zu werden, war mit einem Mal eine Schule mit Vorbildcharakter.

Dann steigen die Anmeldezahlen wieder

Dies stellte die Schülerzahlen auf den Kopf. Röckel: »Wir hatten auf Anhieb nicht mehr zwölf Anmeldungen sondern 45 Anmeldungen im ersten Jahr zur Klasse fünf.« Und zum ersten Mal war die Gustav-Werner-Schule zweizügig in der Sekundarstufe, im zweiten Jahr darauf dreizügig, »wir hatten über 60 Anmeldung für Klasse fünf«. Röckel hatte der Schule in Walddorfhäslach wie auch der kleinen Römerwegschule in Häslach das Überleben gesichert. Nicht zuletzt, weil auch die Gemeinde voll und ganz hinter dem Projekt Gemeinschaftsschule stand und die Erweiterung der Schule, die wegen der großen Schülerzahlen notwendig war, finanzierte.

Für den Schulleiter war die Gestaltung der Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach »ein stückweit die schönste Zeit, die wir hier gehabt haben«, erinnerte sich Röckel einmal. Es habe eine regelrechte »Goldgräberstimmung« geherrscht.

Lothar Späth als Schulpate

Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die Gustav-Werner-Schule sich schon vorher einen Namen gemacht hatte. Sie hatte sich zum Beispiel im Wettbewerb »Stars für die Schule« der Zeitschrift Focus (Sonderheft Schule) bundesweit als einzige Hauptschule durchgesetzt und in der Kategorie Wirtschaft gewonnen. Jeder Kategorie waren damals prominente Paten zugeordnet. Für die Gustav-Werner-Schule war der Pate der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth, bei dessen Besuch Röckel wie es seine Art ist, ebenfalls kein Blatt vor den Mund nahm.

Bei diesem Preis war auch eine andere Fähigkeit von Röckel zu beobachten. Die Gustav-Werner-Schule siegte in der Kategorie Wirtschaft unter anderem deshalb, weil es Röckel mit seiner einnehmenden Art und seinen Beziehungen zu den Gewerbebetrieben im Ort gelungen war, seinen Schülerinnen und Schülern Praktika zu vermitteln und damit einen Einblick ins spätere Berufsleben zu ermöglichen. Alle Hauptschulabgänger hatten damals einen Ausbildungsplatz sicher oder gingen auf eine weiterführende Schule. Röckels Devise damals: »Kein Abschluss ohne Anschluss.«

Stimmenkönig als Gemeinderat

Man könnte noch viel mehr erzählen, aber dann wäre kein Platz mehr für die anderen Gassen, in denen der Hans Dampf in all den Jahren unterwegs war. Zum Beispiel war er lange Zeit Gemeinderat und bei den Kommunalwahlen in Walddorfhäslach dreimal hintereinander absoluter Stimmenkönig im Ort - und das für die SPD. Wo doch der Ort fest in der Hand der Freien Wähler ist. Und er war lange im Kreistag. Sicher hätte er auch eine politische Karriere anstreben können. Doch dann hätte er sich wahrscheinlich verbiegen müssen, und das war nicht seine Art. Seine relative Handlungsfreiheit und seine Walddorfhäslacher Schule waren ihm immer wichtiger.

Nach 23 Jahren als Rektor der Gustav-Werner-Schule geht Röckel jetzt in den Ruhestand. Seine laute Stimme wird in Zukunft nicht mehr durch die Schule schallen. Es wird ruhiger werden, aber nicht für ihn selbst. Er hat sicher schon jede Menge Ideen für das Leben danach, ohne Schule. (GEA)