Kunsthandwerkermarkt bietet wieder das Besondere

DETTINGEN. Handgefertigte Kosmetik, Wolldecken und Kleidung aus Wolle, Körbe, Floristik, Designerschmuck, Upcycling-Waren, Stempel aus Holz und vieles mehr an Kunst und Handwerklichem bot der 30. Kunsthandwerkermarkt am Wochenende in der Dettinger Ortsmitte. Dazu ließen sich Künstler über die Schulter schauen und zeigten ihre Fertigkeiten. Am Sonntag öffneten die Geschäfte ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag, und die Gemeinde präsentierte beim Bürgerinfotag aktuelle Themen. Dabei gab es für Interessierte die Gelegenheit, mit Gemeinderäten und Vertretern der Verwaltung ins Gespräch zu kommen und das eine oder andere Vorhaben zu debattieren oder auch zu kritisieren.

Auch das sehenswerte Heimatmuseum nutzt stets das Wochenende des Kunsthandwerkermarkts, um seine Schätze zu zeigen und einen Einblick in das Leben der Region in früheren Jahrhunderten zu geben. Im Bürgerhaus gab es an beiden Veranstaltungstagen Kaffee und Kuchen, ein recht beliebter Treff für Dettinger und Besucher. Vier Aussteller zeigten in dem Gebäude ihr Metier und ihre Fertigkeiten bei der Porzellanmalerei, bei Occhi-Arbeiten und beim Drechseln von Stiften. Eine Ausstellung präsentierte zudem Gemälde in Acryl- und Naturfarben. Auch die Kleinen wurden am Wochenende nicht vergessen. Zahlreiche Mitmachaktionen waren speziell auf die Kinder ausgerichtet und vor allem die Bungee-Anlage fand reges Interesse.

Viele neue Anbieter mit dabei

Und wieder einmal war den Dettinger bestes Wetter beschieden, sodass bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagnachmittag die Besucher in die Gemeinde strömten. Ulrike Müller, Leiterin Kultur, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung bei der Gemeinde Dettingen, freute sich, dass mit 80 Ausstellern dieses Jahr sogar noch ein paar mehr als im Vorjahr gekommen waren. Unter ihnen 30 neue Aussteller, die ihre Premiere beim Dettinger Kunsthandwerkermarkt hatten. Was den stets auszeichnet: Es gibt dort das Besondere, das Außergewöhnliche. Ein Anspruch, den auch Ulrike Müller in all den Planungen und Vorbereitungen stets als Messlatte anlegt.

Zum 30. Mal stand die Dettinger Ortsmitte im Zeichen von Kunst und Handwerk. Foto: EISSLER_CAROLA

In diesem Jahr waren die Stände des Kunsthandwerkermarkts etwas anders gestellt, wie Müller betont. Aus gutem Grund. Denn die Eingänge und Schaufenster der Geschäfte blieben frei und wurden so in den gesamten Markt integriert. »Ich habe mir große Mühe gegeben, auch das örtliche Gewerbe mit hinein zu nehmen. Das war mir sehr wichtig.« Auch ein weiteres Ziel hat Müller erreicht, nämlich mindestens 25 Prozent neue Anbieter für den Kunsthandwerkermarkt zu begeistern. »Man muss den Markt attraktiv halten. Die Fluktuation ist mir sehr wichtig, um den Besuchern entsprechend Neues zu bieten.«

Ulrike Müller hebt dabei auch die gute Kooperation mit dem Gewerbeverein in Dettingen hervor. »Dieser Gewerbeverein ist wirklich besonders.« In das Lob schließt sie auch die Dettinger Gastronomie mit ein und betont das stets gute Zusammenspiel. Vier Dettinger Gastronomen bestückten den Kunsthandwerkermarkt mit Kulinarischem, wobei sich jeder Wirt ein besonderes Angebot ausgedacht hatte. So gab es also weit mehr als die bekannte Heiße Rote. Großen Zulauf hatte auch ein Neuhäuser Bäcker, der gleich mit einem original Holzbackofen nach Dettingen gekommen war und die Besucher mit speziell belegten Broten versorgte.

Auch die Sicherheit spielte in Dettingen eine Rolle. An den Zugängen zum Kunsthandwerkermarkt waren Lastwagen vom Bauhof positioniert, die eine Sperre bildeten. »Das Sicherheitsempfinden der Bürger ist groß«, hat Müller festgestellt. Zwei intensive Tage liegen hinter der Gemeinde Dettingen, den Ausstellern und Gewerbetreibenden. Der Kunsthandwerkermarkt hat auch in diesem Jahr wieder Maßstäbe gesetzt und die Besucher nicht enttäuscht. Ein Markt, der jedes Jahr aufs Neue zur Belebung der attraktiven Ortsmitte beiträgt. (GEA)