Kulturforum Metzingen kommt finanziell über die Runden, braucht aber Manpower

Zehnmal geht's beim Sommer Open Air freitags vor dem oder im Kulturforum Metzingen in der Eisenbahnstraße ab, fast immer im Wochenrhythmus. Beginn ist jeweils um 19 Uhr - bei jedem Wetter. Los geht's am 27. Juni mit Mixtape, die für entspannten Rock-Pop stehen. Am 11. Juli spielen die Zydeco Playboys groovenden Latin-Rhythm&Blues, am 18. Juli macht der Alb Express Party-, Tanz- und Volksmusik. "Let's get loud" verbinden am 25. Juli argentinischen Tango mit den Stimmen der metSingers.

Am 1. August gastieren Mojopack mit Blues, Rock, Funk and Soul vor dem KuFo, am 8. August macht die Wild Country Band handgeschabte Country Musik. »Get back« bringen am 15. August den Sound der Sechziger zurück, das Joe Vox Acoustic Trio führt am 22. August relaxed zurück in die Jetztzeit. Die Primebeats machen am 29. August Rockabilly-Musik und zum Abschluss swingt am 5. September Iris Oettinger. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. (GEA)