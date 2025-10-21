Kreatives Rezept für gute Herbstlaune vom Eintrachtchor Wannweil

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Mit launigen Sommerhits und einem kreativen Rezept für eine Kürbissuppe mit Sonnencreme hat der Eintrachtchor Wannweil unter Leitung von Susann Fenchel im Gemeindehaus gut gelaunt auf den Herbst eingestimmt. »Wenn die Sonnencreme noch duftet und gleichzeitig der Kürbis reif ist, dann weiß man, dass wir an der köstlichen Schnittstelle des Jahres stehen. Das wollte ich mal so loswerden«, begrüßte Johanna Sternberg, die informativ und kurzweilig durch das sommerliche Konzertprogramm des Eintrachtchors Wannweil führte, das Publikum im vollbesetzten Saal des Gemeindehauses.

Lob aus dem Publikum

»Ein ungewöhnliches Motto, und doch genau passend zu dieser Jahreszeit.« Jetzt treffe Sommer den Herbst, die Sonne, Gemütlichkeit und Leichtigkeit, die Wärme, beschrieb sie die Zeitumstellung. Und die Idee, des Eintrachtchors Sommerhits zum Herbstanfang zu singen.

Sie wies darauf hin, dass die Stimme das »Instrument des Jahres 2025« ist, und der Chor sich über jede neue Stimme freuen würde. So gesehen wurde der Chor an diesem Abend um rund 150 neue Stimmen verstärkt, denn das Publikum durfte bei zwei Liedern kräftig mitsingen, unter Anleitung der Dirigentin.

Creme fraîche war die Sonnencreme auf der Kürbissuppe nach Eintrachtchorrezept und sommerliche Dekoration und Kleidung auf der Bühne die optische Ergänzung für die internationale Liedauswahl. Dafür gab es großes Lob aus dem Publikum, unter anderem auch von Bürgermeister Dr. Christian Majer, der den Abend so beschrieb. »Ein bunter Blumenstrauß musikalischer Weltgeschichte«, denn es gab Hintergrundwissen zu den Liedtiteln und ihrer Entstehung. »Sie hören nicht nur schöne Musik, sie lernen auch was«, so die Moderatorin.

So wussten vielleicht nicht alle Zuhörer vorher, dass »Summertime« aus der Oper »Porgy und Bess« stammt und Wiegenlied der Figur Clara für ihr Baby ist. Vor allen Dingen entführte die Liedauswahl aus dem Alltag in die »Traumwelt des Südens« beispielsweise, genauer gesagt, an den Golf von Neapel, wo die »Caprifischer« ihre Netze auswerfen, ebenso wie nach »Southern California«, wo es laut Liedtext niemals regnet.

Beim Konzert wurde außerdem deutlich, dass Chöre untereinander miteinander familienähnlich verbunden sind, denn der befreundete Metzinger Chor »Voice Factory« half den Wannweiler Vereinsmitgliedern beim Ausgeben von Kürbissuppe und Getränken. Unter den Zuhörern waren zum Beispiel auch Mitglieder des Glemser Chores »fortissimo«, denn in der Chorszene sind, wie in anderen Vereinen auch, gegenseitige Besuche der Konzerte üblich. (GEA)