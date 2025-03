Nur 15 Stände und wenige Besucher sind am Mittwoch auf dem Marktplatz. Das liegt für einige Händler nicht nur am Regen. Andere Verkäufer zeigen sich zuversichtlich.

Sandra Neitzke ist mit ihrem Wollhandel von Krämermärkten abhängig. Foto: Emanuel Chatzis Sandra Neitzke ist mit ihrem Wollhandel von Krämermärkten abhängig. Foto: Emanuel Chatzis

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.