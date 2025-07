Kombibad: Redefehde zwischen Metzingens OB und Grünen-Sprecher

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ohne Recht kein Bad. Damit das Kombi- oder Ganzjahresbad im Freizeitgelände Bongertwasen vor den Toren Metzingen gebaut werden kann, muss es für die betreffende Fläche einen Bebauungsplan geben, der wiederum auf einem geänderten Flächennutzungsplan (FNP) beruht. Denn der noch gültige FNP sieht den für das Bad vorgesehenen Bereich als Grünzug vor. Auf Basis der geänderten beziehungsweise neuen Pläne kann dann die Baugenehmigung erteilt werden.

Die FNP-Änderung hat die dafür zuständige Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Metzingen, Grafenberg, Riederich, im Herbst 2023 bereits auf den Weg gebracht. Im Metzinger Gemeinderat ging es am Donnerstag um den nächsten Schritt, die Abwägung eingegangener Stellungnahmen etwa von Behörden oder Naturschutzverbänden, durch die Stadtverwaltung, und die öffentliche Auslage des geänderten FNP. OB Carmen Haberstroh wollte das zustimmende Votum des Rats dafür einholen.

»Das Bad ist zu groß und zu teuer für Metzingen. Warum schafft man nicht erst Planungsrecht und vergibt dann den Bau?«

Grünen-Fraktionsvorsitzender Dr. Georg Bräuchle nutzte die Gelegenheit allerdings dazu, zum wiederholten Mal und teilweise wortgleich wie vor gut einem Jahr das gesamte Großprojekt Ganzjahresbad in Frage zu stellen. »Es ist zu groß und zu teuer für Metzingen und wird voraussichtlich zu 60 bis 80 Prozent Besucher von auswärts anziehen«, fand er. Knapp 70 Millionen Euro hat die Stadt für das Bad veranschlagt, dessen Bau die große Ratsmehrheit gegen die Stimmen der damals noch sechs Grünen im Mai 2024 bereits an den Lokalmatador Gottlob Brodbeck GmbH vergeben hat.

Vorangegangen waren eine landesweit gelobte großangelegte Bürgerbeteiligung mit über 1.000 Bad-Ideen und eine 71-Prozent-Mehrheit pro Kombibad Bongertwasen in einem Bürgerentscheid Ende 2018. Dem Votum hatte sich der Rat Mitte 2019 angeschlossen und auch die Ausstattung des Bads, die eine Schnittmenge verschiedener Interessen bildet, mit großer Mehrheit beschlossen. Den Chefgrünen, der damals noch nicht im Gremium gesessen hatte, beeindruckte das am Donnerstag allerdings nicht allzu sehr, er brachte ein Bedenken nach dem anderen vor: »Warum schafft man nicht erst das Planungsrecht, bevor man den Bau vergibt?«, war eins davon.

Blick von der Empore in die Freizeitbecken innen und außen mit Wasserattraktionen. Foto: Krieger Architekten Ingenieure GmbH Blick von der Empore in die Freizeitbecken innen und außen mit Wasserattraktionen. Foto: Krieger Architekten Ingenieure GmbH

Weil die Stadt und die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft erst dann die Pläne machen können, wenn sie wissen, wo genau in welcher Weise eine Fläche anders als bisher genutzt und bebaut werden soll. Einen weiteren Kritikpunkt Bräuchles konterte die Rathauschefin eher pauschal. »Die untere Naturschutzbehörde hat der Planänderung bisher nicht zugestimmt«, hatte der Grüne moniert und sah »keinen tauglichen Umweltbericht« in den dicken Plan-Unterlagen. »Wir haben ganz umfangreiche Untersuchungen zum Bebauungsplanverfahren gemacht«, entgegnete das Stadtoberhaupt - auch zu den Ausgleichsflächen für die Eingriffe in die Natur, die die Stadt, die Bauunternehmung Brodbeck und das Freiraumplanungsbüro Sigmund schonend vornehmen wollen: Das Bad soll sich harmonisch in die Landschaft einbetten.

Haberstroh kritisierte den kritikfreudigen Ökofraktionssprecher dafür, dass er keine wirtschaftlich günstigere Bad-Variante mit den von Schwimmvereinen und Schulen gewünschten erweiterten Wasserflächen benannt habe. »Wir haben alle Varianten untersucht. Auch die, dass Metzingen gar kein Bad mehr hat.« Das Hallenbad von 1974 mit seiner in die Jahre gekommen Technik könne jederzeit ausfallen.

»Wir haben umfangreich geprüft und alle Varianten auf den Tisch gelegt. Es geht um das Vertrauen bei den Bürgern«

In der weiteren Debatte ging es um das Vertrauen der Bürger darin, dass der Rat ihr Mehrheitsvotum respektiert. Und um den nicht nur finanziellen Schaden, den die Stadt hätte, würde sie das mit großer Ratsmehrheit beschlossene Bad jetzt noch kippen. »Dann sind Sie auch in der Verantwortung. Wir müssten völlig neu planen und hätten bei einer Sanierung zwei, drei Jahre kein Hallenbad.«

Die Fehde wurde immer trister, die Fronten blieben verhärtet. »Sie schaffen Ihre eigenen Fakten«, meinte Haberstroh in Richtung Grüne, die sich laut eigener Social-Media-Aussage doch eigentlich dem Mehrheitsratsbeschluss zur Bauvergabe beugen wollten: »Packen wir's an«, hieß es damals. »Wir sind immer bei unserem Nein geblieben«, beharrte Bräuchle am Donnerstag aber, »ich akzeptiere Fakten, aber nehme mir schon das Recht, Annahmen und Prognosen in Frage zu stellen.«

»Ende 2018 haben sich die Grünen noch enthalten. Damals war die Fraktion noch näher am Bürger«

Zum Schluss klinkte sich FWV-Rat Hans-Joachim Polte, der einst der Bürgerinitiative Pro Kombibad angehört hatte, in die Debatte ein: »2018 gab es keine Gegenstimmen aus der Grünen-Fraktion, nur Enthaltungen. Damals war die Fraktion noch näher am Bürger« als heute. Deren jetzige Meinung »stimmt mich traurig«. In der Tat hatten sich im Mai 2018 je drei Grüne und CDUler enthalten, 20 andere Gemeinderäte und der damalige OB Dr. Ulrich Fiedler für das Kombibad im Bongertwasen gestimmt.

Am Ende der gut halbstündigen Wortgefechte am Donnerstag im Rathaus stand eine Abstimmung, in der das Gremium trotz hartnäckigen Werbens der Verwaltungschefin nicht an einem Strang zog: Die fünfköpfige Grünen-Riege blieb hartleibig und hob die Hand zum Nein gegen die Flächennutzungsplan-Änderung. Zwei Ratsmitglieder aus den Reihen der FDP und FWV enthielten sich, die übrigen elf plus Haberstroh stimmten für die Änderung. Gleich vier Räte hatten in der Sitzung gefehlt, allein drei davon aus den Reihen der CDU.

»Aus Sicht der Naturschutzverbände weist der Umweltbericht erhebliche Defizite auf«

Bei seinen Bedenken gegen das 70 Millionen Euro teure Ganzjahresbad geblieben ist auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). »Auch Sicht der Naturschutzverbände weisen der Umweltbericht, das artenschutzrechtliche Gutachten und die Alternative Prüfung zum Standort Bongertwasen erhebliche Defizite auf«, kommentierte Dr. Andreas Weber von der BUND-Gruppe Metzingen im Kreisverband Reutlingen den Stand der Dinge in einer schriftlichen Stellungnahme.

Den Knopf an den geänderten Flächennutzungsplan machen wird die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Metzingen, Grafenberg, Riederich. In ihrer Sitzung am Mittwoch, 23. Juli, geht es allerdings erstmal nur um die Abwägung eingegangener Stellungnahmen etwa von Behörden und Naturschutzverbänden zum FNP und um die öffentliche Auslegung des geänderten Planentwurfs für einen Monat. In dieser Zeit können weitere Stellungnahmen eingehen. Verabschiedet wird der FNP erst anschließend. Die Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft beginnt um 18 Uhr im Metzinger Rathaus. (GEA)