Kombibad Metzingen: Schwimmabteilung dringt auf Umsetzung

METZINGEN. »Seit über acht Jahren warten wir auf dieses Bad und damit auf die Erweiterung unseres Angebots an Trainingsmöglichkeiten«, machte Carsten Reusch, Abteilungsleiter der TuS Metzingen Schwimmen, deutlich, »unsere Geduld ist erschöpft. Jede weitere Verzögerung nimmt uns sportliche Perspektiven, kostet uns engagierte Mitglieder und schwächt das Ehrenamt in unserer Stadt.«

Eine Art Brandbrief oder Hilferuf war im Vorfeld der Metzinger Gemeinderatssitzung von Donnerstag vor die Augen der Stadträte und der Stadtverwaltung gekommen. In der Sitzung ging es um einen bürokratischen Teilschritt zur Schaffung der rechtlichen Grundlagen für das Ganzjahresbad im Bongertwasen: die erneute Auslegung des projektbezogenen Bebauungsplans. Reusch eindringlich: »Bitte beschließen Sie jetzt den Bebauungsplan und ermöglichen Sie, dass der Bau des Ganzjahresbads endlich beginnen kann.«

Der Spatenstich ist für Juni 2026 geplant, Ende 2029 soll das kombinierte Hallen-, Frei- und Erlebnisbad mit seiner großzügigen Saunalandschaft öffnen. In einem Bürgerentscheid nach breitangelegtem und stark in Anspruch genommenem Beteiligungsprozess hatte sich eine 71-Prozent-Mehrheit Ende 2018 für das Kombibad im Bongertwasen ausgesprochen.

Der Metzinger Gemeinderat als Entscheidungsgremium folgte dem Votum. 2024 hat er den Bad-Bau an die heimische Bauunternehmung Brodbeck als sogenannten Totalunternehmer vergeben. Krieger Architekten / Ingenieure, die unter anderem die Therme Erding in ihren Referenzen stehen haben, haben einen Entwurf für das Bad erstellt. 68,8 Millionen Euro haben Stadt und Stadtwerke für das Kombibad, ihre bisher größte Investition, eingeplant, 48,8 Million Euro Kredit müssen aufgenommen werden.

Der TuS-Schwimmexperte Carsten Reusch betonte den hohen Wert des neuen Bads und den tristen Status quo: »Vollständig fehlen uns Trainingsmöglichkeiten für Erwachsene. Viele unserer Aktiven trainieren inzwischen in Reutlingen oder Nürtingen.«

Reuschs glasklare Worte lösten im Gemeinderat fraktionsübergreifende Betroffenheit aus, zudem bei Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Die Verwaltung wird der TuS in den jetzigen, knapp bemessenen und in die Jahre gekommenen Bädern mehr Schwimmzeiten, also Bahnen, einräumen, die der Öffentlichkeit aber fehlen werden. »Dafür bitte ich um Verständnis.«

Der Außenbereich des Kombibads mit ganzjährig beheiztem Becken (halblinks), Großrutsche und Liegemöglichkeiten. Zudem soll ein (zunächst) nicht beheiztes Freibad mit 25-Meter-Bahnen gebaut werden. Foto: Krieger Architekten Ingenieure Der Außenbereich des Kombibads mit ganzjährig beheiztem Becken (halblinks), Großrutsche und Liegemöglichkeiten. Zudem soll ein (zunächst) nicht beheiztes Freibad mit 25-Meter-Bahnen gebaut werden. Foto: Krieger Architekten Ingenieure

Im übrigen lief die Bad-Diskussion im Gemeinderat ab wie zuletzt oft: Grünen-Sprecher Dr. Georg Bräuchle zweifelte die Sinnhaftigkeit des Gesamtprojekts an - »wir brauchen ein Sportbad, kein Spaßbad und keine Sauna, 75 Prozent der Erlebnisbad-Besucher werden von auswärts kommen. Wir sind der Meinung, dass wir uns das Bad finanziell nicht leisten können « - und stellte den Wert von Naturschutzgutachte(r)n in Frage: »Das Artenschutzgutachten hat fachspezifische Mängel.« Die Stadt bestelle immer dasselbe Büro. Nach Rückkoppelung mit der unteren Naturschutzbehörde habe es ein zweites Gutachten mit Nachbesserungen gegeben.

Ähnlich beharrlich stieß Dr. Andreas Weber von der Metzinger BUND-Gruppe ins selbe Horn. »Die Naturschutzverbände kritisieren auch den immensen Flächenverbrauch und die Zerschneidung der Landschaft. Laut Bebauungsplan kann das 100 Meter lange Hallenbadgebäude vom Standort Ecke Auchtertstraße/Frauengrund gesehen, eine Maximalhöhe von fast 20 Metern erreichen«, meint Weber. Brodbeck, Krieger und das beauftragte Freiraumplanungsbüro Sigmund aus Grafenberg versuchen, das Bad aber harmonisch in die Landschaft einzubetten, die ein natürliches Gefälle enthält.

OB Carmen Haberstroh betonte Chancen statt Risiken und versuchte, Bräuchles Bedenken zu entkräften: Das Gutachterbüro habe sich bewährt; es sei normal, dass zwischen den Behörden ein Austausch stattfinde und nachgefeilt werde. Zu den Finanzen: »Zum gleichen Preis wie für die Sanierung der bestehenden Bäder erhalten wir ein wesentlich breiteres Angebot.« Sauna und Erlebnisbad als höherpreisige Angebote verbesserten das operative Ergebnis des Bads und milderten das Jahresdefizit des Schwimmbads mit seinen günstigen Eintrittspreisen ab.

»Wenn jeder denkt wie Sie, passiert nichts und es gibt kein Konjunkturwachstum«, entgegnete CDU-Fraktionschef Eckart Ruopp seinem grünen Amtskollegen, der die anhaltende Rezession im Gespräch gehalten hatte, und beschwor zudem das Vertrauen in die Verwaltung. »Wir haben den Prozess nach Corona wieder aufgenommen, weil wir das Bad für machbar halten.« Schon vor rund 30 Jahren, als Ruopp im Gemeinderat anfing, sei für den Bongertwasen ein (Frei-)Bad diskutiert worden. »Mit dem Ferientagheim, den Tennisplätzen, dem Stadion und der Reitanlage gibt es dort weitere Freizeiteinrichtungen.«

In den weitgefächerten Beteiligungsprozess zum Ob und Wie des kombinierten Hallen- und Freibads war die TuS als schwimmsporttreibender Verein genauso als »Schlüsselakteur« eingebunden wie Schulen. Das Bad wird innen ein C-wettkampftaugliches Sportbecken mit sechs 25-Meter-Bahnen enthalten, zudem Nichtschwimmer-, Lehrschwimm- und Erlebnisbecken, eine Ein- und Dreimeter-Sprunganlage und im Außenbereich ein zunächst unbeheiztes, ebenfalls 25 Meter langes Freibadbecken.

Schließlich stimmten die fünf Grünen-Räte gegen den weiteren Teilschritt zum Bebauungsplan, 13 Ratsmitglieder und die OB waren dafür, Dr. Ursula Wilgenbus (FDP) und Alexander Hack (SPD) enthielten sich. Nach der erneuten Auslegung des Bebauungsplans und Einarbeitung möglicher Stellungnahmen kann dieser als Rechtsgrundlage für das Ganzjahresbad vom Gemeinderat beschlossen werden - sofern es auch der Flächennutzungsplan wird. Anschließend kann Brodbeck die Baugenehmigung bekommen. (GEA)