Kleines »Gütle« bei Pliezhausen diente als Umschlagplatz für Drogen

Kokain war eines der Rauschmittel, die ein 25-Jähriger aus Pliezhausen an seine Kunden vertickte.

PLIEZHAUSEN. Wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verurteilte die 2. Große Strafkammer des Tübinger Landgerichts einen 25-Jährigen aus Pliezhausen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Außerdem hatte sich der Angeklagte vor Gericht noch wegen des Besitzes verbotener Gegenstände wie Schlagringe und Messer und von scharfer Munition verantworten müssen.

Die Mindeststrafe bei »bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge« liegt eigentlich bei fünf Jahren Haft. Dies hatte der Vorsitzende Richter Dr. Christoph Kalkschmid dem Angeklagten gleich zu Beginn des Prozesses klargemacht. Allerdings offerierte er dem 25-Jährigen auch die Möglichkeit, mit einer milderen Strafe davonzukommen. Dafür müsste er aber ein Geständnis ablegen.

Im Gerichtssaal Gericht: Dr. Christoph Kalkschmid (Vorsitzender), Michelle Mayer. Schöffen: Gerhard Maier, Michael Semmler. Staatsanwältin: Nicole Luther. Verteidigerin: Safak Ott.

Kundenkreis des Dealers reichte bis Reutlingen

Diese Chance nutzte der Angeklagte und gab die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, was das Rauschgift angeht, vollumfänglich zu. Was ihm zudem half, war die Tatsache, dass er im Tatzeitraum selbst drogenabhängig war und die »Taten aufgrund von Betäubungsmittelabhängigkeit begangen« hat, wie es im Urteil der Strafkammer heißt. Deshalb beurteilte das Gericht letztlich das Geschehen als einen minder schweren Fall, weshalb sich der Strafrahmen nach unten verschob.

Der 25-Jährige aus Pliezhausen war Anfang 2024 ins Drogengeschäft eingestiegen, wie er dem Gericht erklärte. Mit seinen Kunden kam er über das Internet und den Messengerdienst Telegram in Kontakt. Sein fester Kundenkreis stammte aus Pliezhausen und Umgebung, reichte aber auch bis nach Reutlingen. Übergabeort für die Drogen war oft eine Bushaltestelle oder ein Gartengrundstück (»Gütle«) am Rande von Pliezhausen. Woher er selbst die Drogen bezog, wollte er dem Gericht während des Prozesses nicht verraten.

Missglückte Überwachung

Ein anderes Ermittlungsverfahren hatte die Polizei auf die Spur des 25-Jährigen gebracht. In diesem Verfahren war davon die Rede, dass es jemanden gebe, der in Pliezhausen Drogen verticke. Lange musste die Polizei nicht nach dem vermeintlichen Rauschgiftdealer suchen, denn der 25-Jährige war schon länger in der Drogenszene unterwegs und den Ermittlern deshalb bekannt.

Eine Überwachungsmaßnahme mit einer Kamera klappte dann allerdings nicht so, wie es sich die Polizei vorgestellt hatte. Die Kamera war zu auffällig platziert gewesen. Deshalb versuchten es die Ermittler dann mit einer Hausdurchsuchung, die wesentlich erfolgreicher verlief. Im Zimmer des Angeklagten fanden die Fahnder Drogen wie auch Waffen und zudem 5.000 Euro Bargeld. Alles lag offen herum. Der 25-Jährige, der »zugedröhnt« war, wie ein Polizeibeamter dem Gericht berichtete, ließ sich widerstandslos festnehmen.

Drogentherapie mit Bewährung

Staatsanwältin Nicole Luther forderte vier Jahre Haft für den Angeklagten. Auch sie plädierte für einen minder schweren Fall. Verteidigerin Safak Ott wollte, dass ihr Mandant nur für drei Jahre ins Gefängnis muss.

Beiden, wie auch dem Gericht, war es aber wichtig, dass der drogenabhängige 25-Jährige in Haft eine Therapie beginnen kann. Die Höhe der Strafe ermöglicht ihm dies nun.

Er wird nun zuerst eine Haftzeit von einem Jahr und zehn Monaten absitzen, wie Ott erklärte. Danach kann er in eine ambulante Drogentherapie einsteigen, wofür er sich bereits während des Prozesses bereit erklärt hatte. Diese Therapie dauert zwei Jahre. In dieser Zeit steht er unter Bewährung. Sollte er sich wieder etwas zuschulden kommen lassen, muss er zurück in den Knast. (GEA)