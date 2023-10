1973 ging die Vollzeit-Kfz-Meisterschule an der Gewerblichen Schule des Kreises Reutlingen im Gebiet Längenfeld in Metzingen in Betrieb. Das hat sie groß gefeiert. Im Alltag stehen ständige Herausforderungen an.

Angehende Kfz-Meister setzen in der Werkstatt der Gewerbeschule Metzingen ein Getriebe zusammen: (von links) Jana Rutow, Bernd Waldherr (Lehrer), Tizian Wandel, Alexandra Conzelmann, Benjamin Welsch und Andreas Richter Foto: Markus Pfisterer Angehende Kfz-Meister setzen in der Werkstatt der Gewerbeschule Metzingen ein Getriebe zusammen: (von links) Jana Rutow, Bernd Waldherr (Lehrer), Tizian Wandel, Alexandra Conzelmann, Benjamin Welsch und Andreas Richter Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.