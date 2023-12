Um dieses Haus in Bad Urach-Wittlingen geht es im Prozess zwischen den Käufern Laura Pippig und Roman Raffler gegen die Verkäufer wegen Mängeln. Foto: Steffen Schanz Um dieses Haus in Bad Urach-Wittlingen geht es im Prozess zwischen den Käufern Laura Pippig und Roman Raffler gegen die Verkäufer wegen Mängeln. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.